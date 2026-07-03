Roberto Mercadini ed Emma Nolde portano in scena “Tu che ti senti ai fianchi l’uragano”

Sul palco si incontrano due voci diverse ma affini: la parola che racconta e la canzone che emoziona. È questo il punto di partenza di un progetto che mescola poesia e musica per esplorare fragilità, empatia e sguardi nuovi sulla realtà.

Un ponte tra poesia e canzone: Mercadini incontra Nolde

Per la prima volta insieme, Roberto Mercadini ed Emma Nolde propongono lo spettacolo Tu che ti senti ai fianchi l’uragano. Sul palco dialogano narrazione e musica. Il risultato è un incontro che punta a restituire la dimensione umana dei versi e dei brani.

L’idea nasce da una curiosità semplice: possono poesia e canzone parlare della nostra condizione, in modo complementare?

Le origini del progetto: come due strade si sono incrociate

L’intreccio tra i due artisti non è stato immediato. Lui scopre la voce di lei ascoltando suggerimenti online. Lei lo seguiva già da tempo tra video e testi. Prima l’attrazione telematica, poi l’incontro dal vivo.

Ogni passo del lavoro ha confermato un’intesa artistica: la capacità di Mercadini di raccontare e quella di Nolde di dare corpo alle emozioni trovano un linguaggio comune.

Viaggio nei testi: dal Novecento alla scena contemporanea

Il programma muove sapientemente tra epoche e stili. Si passa da autori del Novecento a voci contemporanee.

Versi classici e moderni rivisitati in chiave narrativa.

Canzoni d’autore che rispondono ai temi della poesia.

Accostamenti inaspettati per far emergere affinità nascoste.

Nel percorso emergono nomi come Giovanni Pascoli e Wislawa Szymborska. Accanto a loro compaiono interpreti e autori della scena attuale, incluse letture personali di Emma Nolde e spunti da autori come Luigi Tenco e Giovanni Truppi.

La forma dello spettacolo: voce, racconto e musica

L’allestimento alterna letture e pezzi musicali. Mercadini racconta, interpreta versi e costruisce ponti tra i testi. Nolde porta la sua timbrica dentro le canzoni e le rende terreno emotivo.

Le voci si rincorrono, a volte si sovrappongono. Il risultato è uno spettacolo che vuole parlare al pubblico senza artifici, con leggerezza e profondità insieme.

Elementi caratterizzanti

Dialogo tra parola parlata e canto.

Accostamenti poetici e canori non convenzionali.

Ricerca di empatia e sguardi inattesi sul quotidiano.

Calendario delle tappe: dove vedere lo spettacolo

Di seguito le date annunciate per il tour di Roberto Mercadini ed Emma Nolde con Tu che ti senti ai fianchi l’uragano:

25 giugno 2026 – Andria , Festival della Disperazione

, Festival della Disperazione 8 luglio 2026 – Desio (MB) , Parco Tittoni

, Parco Tittoni 10 luglio 2026 – Bosco (SA) , Microcosmi

, Microcosmi 5 settembre 2026 – Rimini , Le città visibili

, Le città visibili 18 settembre 2026 – Napoli , Teatro dei Piccoli

, Teatro dei Piccoli 19 settembre 2026 – Perugia, San Francesco al Prato

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