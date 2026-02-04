Giovanni Lindo Ferretti: contro il mondo moderno, spiritualità, musica e la tournée teatrale

Giovanni Lindo Ferretti riparte da Cerreto Alpi con occhi nuovi: tra riflessioni spirituali, memoria della scena punk e una riscoperta della parola, l’artista si prepara a portare sul palco un progetto teatrale che promette di unire musica, pensiero e scena. L’intervista esplora le sue convinzioni, l’approccio alla politica e il senso di isolamento che ha segnato gli ultimi anni.

Un ritorno dal territorio: Cerreto Alpi come rifugio creativo

La scelta di vivere lontano dalle grandi città ha cambiato la prospettiva di Ferretti. Da Cerreto Alpi costruisce il ritmo delle giornate. Qui trova silenzio, tempo e spazio per meditare sui testi e sulle melodie. Il contatto con la natura ha inciso sulle scelte artistiche e sullo stile di comunicazione.

Spiritualità e canto: linguaggi che si intrecciano

Ferretti parla di fede, pratiche contemplative e valore della parola come strumento politico e sacro. Non si tratta solo di religione istituzionale, ma di una ricerca personale. La musica diventa un veicolo per domande esistenziali e per una voce che vuole provocare riflessione.

Ricerca interiore: meditazione e silenzio come fonti di ispirazione.

meditazione e silenzio come fonti di ispirazione. Voce e predicazione: la parola scandita assume funzione rituale.

la parola scandita assume funzione rituale. Musica come liturgia: brani che cercano profondità emotiva.

Dalla scena punk alla scena teatrale: un percorso in evoluzione

Il passato con i CCCP è una traccia indelebile, ma non definisce tutto. Ferretti racconta il passaggio dal concerto al teatro come naturale evoluzione. Il palco diventa luogo di dialogo, non solo di esibizione. Qui la parola recitata convive con la canzone e la performance.

Elementi del nuovo spettacolo

Testi narrativi intrecciati a pezzi musicali. Momenti di introspezione alternati a brani più duri. Scenografia minimale per concentrare l’attenzione.

Politica e critica sociale: posizioni nette e riflessioni

Ferretti non nasconde il proprio sguardo critico verso il mondo contemporaneo. La politica, nelle sue parole, è terreno di confronto e ammonimento. Cita la perdita di senso collettivo e il rischio dell’omologazione culturale. Al tempo stesso invita a ripensare la responsabilità individuale.

L’isolamento come scelta e come esperienza

L’isolamento non è solo solitudine forzata, ma decisione meditata. Ferretti descrive il distacco dai meccanismi dell’industria musicale come un modo per recuperare autenticità. Questa condizione influenza temi e ritmi della sua produzione artistica.

Cosa attendersi dalla prima tournée teatrale

La prossima serie di appuntamenti promette un formato intimo e riflessivo. Ferretti vuole incontrare un pubblico pronto al dialogo, non solo allo spettacolo. Le date saranno centrate su teatri di dimensioni medie e spazi che favoriscano l’ascolto.

Formato: spettacolo parlato-musicale.

spettacolo parlato-musicale. Atmosfera: raccolta, meditativa, intensa.

raccolta, meditativa, intensa. Pubblico ideale: ascoltatori curiosi e partecipativi.

Impatto culturale: perché questa tournée conta

Questo progetto arriva in un momento di ricomposizione del panorama culturale. Un artista con una storia così vivida porta sul palco non solo canzoni, ma anche interrogativi su società e identità. La tournée si presenta quindi come un evento rilevante per chi segue l’evoluzione della musica italiana e del dibattito pubblico.

Dialogo con il presente: messaggi e provocazioni

Tra le righe delle nuove esibizioni emergono critiche al consumismo e alla superficialità comunicativa. Ferretti spinge verso una presa di coscienza collettiva. Il tono è spesso solenne, ma privo di dogmatismi fissi. Il suo invito è a pensare, fuori dalle categorie prefissate.

