Il 12 settembre la scena romana torna a guardare verso l’Hacienda: torna One Shot Game, il contest di Honiro Label giunto alla decima edizione, che ha lanciato artisti come Ultimo, Shiva e Capo Plaza. In palio c’è un contratto discografico e l’opportunità di suonare davanti a professionisti del settore, tra cui il producer multiplatino 3D e rappresentanti di Atlantic Records. Le iscrizioni sono aperte e il formato rimane quello delle audizioni live in giornata.

One Shot Game: perché è un’occasione per artisti emergenti

One Shot Game è un contest promosso dall’etichetta indipendente romana Honiro Label. In dieci edizioni ha visto salire sul palco oltre mille talenti e attirato circa diecimila spettatori.

Il valore dell’evento non è solo il premio. È la possibilità di farsi ascoltare dal team di un’etichetta strutturata e da interlocutori di major. Questa esposizione è rara per chi invia demo via mail.

Regole fondamentali e cosa preparare

Iscrizione gratuita, partecipazione a pagamento. Per risultare candidato è necessario acquistare il biglietto d’ingresso a 18 euro , disponibile su DICE o in biglietteria.

Per risultare candidato è necessario acquistare il biglietto d’ingresso a , disponibile su DICE o in biglietteria. Tre brani inediti richiesti. Il format prevede tre fasi; per ogni turno si deve eseguire un pezzo diverso.

Il format prevede tre fasi; per ogni turno si deve eseguire un pezzo diverso. Il primo minuto decide. Nella prima selezione ogni brano dura al massimo un minuto. La giuria seleziona 12 artisti, poi 6 finalisti.

Nella prima selezione ogni brano dura al massimo un minuto. La giuria seleziona 12 artisti, poi 6 finalisti. Basi su USB numerate. Le tracce devono essere inserite su chiavette etichettate con il titolo. In alternativa si può eseguire in versione acustica con sola chitarra.

Le tracce devono essere inserite su chiavette etichettate con il titolo. In alternativa si può eseguire in versione acustica con sola chitarra. Libertà di età e genere. Possono partecipare solisti e gruppi di ogni stile musicale.

Possono partecipare solisti e gruppi di ogni stile musicale. Decisioni della giuria insindacabili. Il regolamento non specifica criteri di valutazione dettagliati.

Il regolamento non specifica criteri di valutazione dettagliati. Nessuna cessione automatica dei diritti. Il regolamento non prevede trasferimento dei diritti d’autore né vincoli esclusivi per i partecipanti non vincitori.

Il regolamento non prevede trasferimento dei diritti d’autore né vincoli esclusivi per i partecipanti non vincitori. Iscrizioni senza scadenza indicata. Non è segnalata una data di chiusura ufficiale. Meglio non aspettare l’ultimo momento.

Preparazione tecnica fondamentale per il format One Shot Game

I premi in palio e le condizioni da verificare

Il contest mette a disposizione tre riconoscimenti principali, descritti nell’articolo relativo del regolamento.

Primo premio: contratto discografico con Honiro Label e percorso di sviluppo artistico.

contratto discografico con e percorso di sviluppo artistico. Secondo premio: produzione di un videoclip professionale, distribuzione digitale del singolo e attività promozionale.

produzione di un videoclip professionale, distribuzione digitale del singolo e attività promozionale. Terzo premio: distribuzione digitale di un singolo con supporto promozionale e visibilità sulle piattaforme streaming.

Il regolamento non specifica dettagli contrattuali come durata, numero di uscite o condizioni economiche. Sono informazioni da richiedere se si raggiunge la finale.

Strategie pratiche per aumentare le possibilità

Il formato premia chi arriva preparato e sa raccontarsi in poco tempo. Ecco alcune indicazioni utili:

Il primo minuto è decisivo: impatto e preparazione sono essenziali

Seleziona tre brani già provati dal vivo.

Costruisci il primo minuto del pezzo come un colpo d’impatto.

Prepara le basi su USB, nominate e numerate.

Prevedi una versione acustica per sicurezza.

Organizza il viaggio e il pernottamento per essere a Roma il 12 settembre.

Porta materiali promozionali: link, press kit e contatti aggiornati.

Considera che l’investimento è contenuto: 18 euro più spese di trasferta, contro l’occasione di essere ascoltato da professionisti e label internazionali.

Dove trovare il regolamento e come iscriversi

Sito ufficiale: oneshotgame.it

oneshotgame.it Regolamento completo: disponibile sul sito ufficiale

disponibile sul sito ufficiale Iscrizioni e biglietti: form di iscrizione e acquisto biglietti su DICE o in biglietteria della venue

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