Il 12 settembre la scena romana torna a guardare verso l’Hacienda: torna One Shot Game, il contest di Honiro Label giunto alla decima edizione, che ha lanciato artisti come Ultimo, Shiva e Capo Plaza. In palio c’è un contratto discografico e l’opportunità di suonare davanti a professionisti del settore, tra cui il producer multiplatino 3D e rappresentanti di Atlantic Records. Le iscrizioni sono aperte e il formato rimane quello delle audizioni live in giornata.
One Shot Game: perché è un’occasione per artisti emergenti
One Shot Game è un contest promosso dall’etichetta indipendente romana Honiro Label. In dieci edizioni ha visto salire sul palco oltre mille talenti e attirato circa diecimila spettatori.
Il valore dell’evento non è solo il premio. È la possibilità di farsi ascoltare dal team di un’etichetta strutturata e da interlocutori di major. Questa esposizione è rara per chi invia demo via mail.
Regole fondamentali e cosa preparare
- Iscrizione gratuita, partecipazione a pagamento. Per risultare candidato è necessario acquistare il biglietto d’ingresso a 18 euro, disponibile su DICE o in biglietteria.
- Tre brani inediti richiesti. Il format prevede tre fasi; per ogni turno si deve eseguire un pezzo diverso.
- Il primo minuto decide. Nella prima selezione ogni brano dura al massimo un minuto. La giuria seleziona 12 artisti, poi 6 finalisti.
- Basi su USB numerate. Le tracce devono essere inserite su chiavette etichettate con il titolo. In alternativa si può eseguire in versione acustica con sola chitarra.
- Libertà di età e genere. Possono partecipare solisti e gruppi di ogni stile musicale.
- Decisioni della giuria insindacabili. Il regolamento non specifica criteri di valutazione dettagliati.
- Nessuna cessione automatica dei diritti. Il regolamento non prevede trasferimento dei diritti d’autore né vincoli esclusivi per i partecipanti non vincitori.
- Iscrizioni senza scadenza indicata. Non è segnalata una data di chiusura ufficiale. Meglio non aspettare l’ultimo momento.
I premi in palio e le condizioni da verificare
Il contest mette a disposizione tre riconoscimenti principali, descritti nell’articolo relativo del regolamento.
- Primo premio: contratto discografico con Honiro Label e percorso di sviluppo artistico.
- Secondo premio: produzione di un videoclip professionale, distribuzione digitale del singolo e attività promozionale.
- Terzo premio: distribuzione digitale di un singolo con supporto promozionale e visibilità sulle piattaforme streaming.
Il regolamento non specifica dettagli contrattuali come durata, numero di uscite o condizioni economiche. Sono informazioni da richiedere se si raggiunge la finale.
Strategie pratiche per aumentare le possibilità
Il formato premia chi arriva preparato e sa raccontarsi in poco tempo. Ecco alcune indicazioni utili:
- Seleziona tre brani già provati dal vivo.
- Costruisci il primo minuto del pezzo come un colpo d’impatto.
- Prepara le basi su USB, nominate e numerate.
- Prevedi una versione acustica per sicurezza.
- Organizza il viaggio e il pernottamento per essere a Roma il 12 settembre.
- Porta materiali promozionali: link, press kit e contatti aggiornati.
Considera che l’investimento è contenuto: 18 euro più spese di trasferta, contro l’occasione di essere ascoltato da professionisti e label internazionali.
Dove trovare il regolamento e come iscriversi
- Sito ufficiale: oneshotgame.it
- Regolamento completo: disponibile sul sito ufficiale
- Iscrizioni e biglietti: form di iscrizione e acquisto biglietti su DICE o in biglietteria della venue
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.