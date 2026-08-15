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One Shot Game 2026: come partecipare al contest di Honiro, premi e scadenze

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Di : Enrico Valiani

One Shot Game 2026: come partecipare al contest di Honiro, premi e scadenze
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Il 12 settembre la scena romana torna a guardare verso l’Hacienda: torna One Shot Game, il contest di Honiro Label giunto alla decima edizione, che ha lanciato artisti come Ultimo, Shiva e Capo Plaza. In palio c’è un contratto discografico e l’opportunità di suonare davanti a professionisti del settore, tra cui il producer multiplatino 3D e rappresentanti di Atlantic Records. Le iscrizioni sono aperte e il formato rimane quello delle audizioni live in giornata.

One Shot Game: perché è un’occasione per artisti emergenti

One Shot Game è un contest promosso dall’etichetta indipendente romana Honiro Label. In dieci edizioni ha visto salire sul palco oltre mille talenti e attirato circa diecimila spettatori.

Il valore dell’evento non è solo il premio. È la possibilità di farsi ascoltare dal team di un’etichetta strutturata e da interlocutori di major. Questa esposizione è rara per chi invia demo via mail.

One Shot Game: perché è un'occasione per artisti emergenti — One Shot Game è un contest promosso dall’etichetta indipendente romana Honiro Label . In dieci edizioni ha visto salire sul palco oltre mille talenti e attirato circa diecimila spettatori. Il valore

Regole fondamentali e cosa preparare

  • Iscrizione gratuita, partecipazione a pagamento. Per risultare candidato è necessario acquistare il biglietto d’ingresso a 18 euro, disponibile su DICE o in biglietteria.

  • Tre brani inediti richiesti. Il format prevede tre fasi; per ogni turno si deve eseguire un pezzo diverso.

  • Il primo minuto decide. Nella prima selezione ogni brano dura al massimo un minuto. La giuria seleziona 12 artisti, poi 6 finalisti.

  • Basi su USB numerate. Le tracce devono essere inserite su chiavette etichettate con il titolo. In alternativa si può eseguire in versione acustica con sola chitarra.

  • Libertà di età e genere. Possono partecipare solisti e gruppi di ogni stile musicale.

  • Decisioni della giuria insindacabili. Il regolamento non specifica criteri di valutazione dettagliati.

  • Nessuna cessione automatica dei diritti. Il regolamento non prevede trasferimento dei diritti d’autore né vincoli esclusivi per i partecipanti non vincitori.

  • Iscrizioni senza scadenza indicata. Non è segnalata una data di chiusura ufficiale. Meglio non aspettare l’ultimo momento.

Musicista che prepara l'attrezzatura e le basi musicali prima di una performance dal vivo
Preparazione tecnica fondamentale per il format One Shot Game

I premi in palio e le condizioni da verificare

Il contest mette a disposizione tre riconoscimenti principali, descritti nell’articolo relativo del regolamento.

  • Primo premio: contratto discografico con Honiro Label e percorso di sviluppo artistico.

  • Secondo premio: produzione di un videoclip professionale, distribuzione digitale del singolo e attività promozionale.

  • Terzo premio: distribuzione digitale di un singolo con supporto promozionale e visibilità sulle piattaforme streaming.

Il regolamento non specifica dettagli contrattuali come durata, numero di uscite o condizioni economiche. Sono informazioni da richiedere se si raggiunge la finale.

Strategie pratiche per aumentare le possibilità

Il formato premia chi arriva preparato e sa raccontarsi in poco tempo. Ecco alcune indicazioni utili:

Giovane artista che si esibisce sul palco davanti a una giuria attenta
Il primo minuto è decisivo: impatto e preparazione sono essenziali

  • Seleziona tre brani già provati dal vivo.

  • Costruisci il primo minuto del pezzo come un colpo d’impatto.

  • Prepara le basi su USB, nominate e numerate.

  • Prevedi una versione acustica per sicurezza.

  • Organizza il viaggio e il pernottamento per essere a Roma il 12 settembre.

  • Porta materiali promozionali: link, press kit e contatti aggiornati.

Considera che l’investimento è contenuto: 18 euro più spese di trasferta, contro l’occasione di essere ascoltato da professionisti e label internazionali.

Dove trovare il regolamento e come iscriversi

  • Sito ufficiale: oneshotgame.it

  • Regolamento completo: disponibile sul sito ufficiale

  • Iscrizioni e biglietti: form di iscrizione e acquisto biglietti su DICE o in biglietteria della venue

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