Bud Spencer, 10 anni dalla scomparsa: evento a Cinecittà World per ricordarlo

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno Cinecittà World si trasforma in un grande set all’aperto per il Bud Spencer Tribute, tre giorni di festa, musica e azione pensati per celebrare l’eredità dell’attore a dieci anni dalla sua scomparsa. Tra concerti storici, rievocazioni sceniche e parate, l’evento punta a coinvolgere fan di tutte le età in un tributo popolare e spettacolare.
Cosa succede nel weekend dedicato a Bud Spencer
Il programma si snoda dall’alba a notte fonda, con appuntamenti pensati per chi ama il cinema popolare e lo spettacolo dal vivo.
- Grand Opening: inaugurazione con ospiti, registi e colleghi che condivideranno aneddoti e ricordi.
- Concerti live: esibizioni dell’Orchestra Spencerhill, della Dune Buggy Band e il momento clou, il concerto degli Oliver Onions, autori di colonne sonore leggendarie.
- Spettacoli in anteprima: debutto dello show western Lo chiamavano Gentleman e lo show di wrestling Il Colpo più Duro.
- Eventi scenografici: la Dune Buggy Parade, sfilate di auto d’epoca e competizioni per sosia e tatuaggi a tema.
Organizzazione, partner e voce della famiglia
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la famiglia Pedersoli, il movimento Bud Power e il fan club internazionale The Bulldozers. L’obiettivo è rendere omaggio all’attore con eventi curati e accessibili.
Giuseppe Pedersoli, produttore e figlio di Bud, ha ricordato come il padre apprezzasse soprattutto l’affetto del pubblico e il fatto che i suoi film riunissero generazioni diverse. Per questo motivo la famiglia ha voluto partecipare attivamente alla programmazione.
Perché Cinecittà World è la location ideale
Non è un caso che il raduno si svolga a Cinecittà World. Il parco occupa gli spazi degli storici studi di Dinocittà, dove sono nati titoli diventati iconici per il pubblico italiano.
- Luogo simbolico per i cult della commedia all’italiana.
- Contesti scenografici che richiamano le atmosfere dei film di Bud Spencer.
- Spazio adatto a eventi live e parate motoristiche.
Dettagli pratici: biglietti, orari e consigli per la visita
Il calendario completo e la vendita dei ticket sono disponibili sul sito ufficiale. Gli appuntamenti occupano l’intero weekend, dalla mattina fino alle ore serali.
Info utili
- Sito per i biglietti: www.cinecittaworld.it
- Arrivate con anticipo per assistere agli incontri e alle esibizioni principali.
- Eventi family-friendly: molte attività sono pensate per bambini e famiglie.
- Verificate orari e programma aggiornati sul portale prima della partenza.
Momenti da non perdere per i nostalgici e i nuovi fan
Chi ama la colonna sonora dei film ritroverà pezzi storici sul palco; chi cerca spettacolo potrà assistere a rievocazioni fisiche delle iconiche scazzottate cinematografiche. L’atmosfera promette di essere festosa e partecipata.
Articoli simili
- Capodanno 2026 concerti in piazza: guida regione per regione
- PeM! festival Monferrato: parole e musica fino al 9 ottobre
- Pausini live fino al 2027, Max Pezzali nuove date, Baby Gang arrestato: musica italiana settimana 37
- Mattia Bellucci torna in campo nel tennis con C.P. Company
- Musica italiana settimana 53/2025: concerti, tour e novità di fine anno
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.