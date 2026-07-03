Bud Spencer, 10 anni dalla scomparsa: evento a Cinecittà World per ricordarlo

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno Cinecittà World si trasforma in un grande set all’aperto per il Bud Spencer Tribute, tre giorni di festa, musica e azione pensati per celebrare l’eredità dell’attore a dieci anni dalla sua scomparsa. Tra concerti storici, rievocazioni sceniche e parate, l’evento punta a coinvolgere fan di tutte le età in un tributo popolare e spettacolare.

Cosa succede nel weekend dedicato a Bud Spencer

Il programma si snoda dall’alba a notte fonda, con appuntamenti pensati per chi ama il cinema popolare e lo spettacolo dal vivo.

Grand Opening : inaugurazione con ospiti, registi e colleghi che condivideranno aneddoti e ricordi.

: inaugurazione con ospiti, registi e colleghi che condivideranno aneddoti e ricordi. Concerti live : esibizioni dell’Orchestra Spencerhill, della Dune Buggy Band e il momento clou, il concerto degli Oliver Onions , autori di colonne sonore leggendarie.

: esibizioni dell’Orchestra Spencerhill, della Dune Buggy Band e il momento clou, il , autori di colonne sonore leggendarie. Spettacoli in anteprima : debutto dello show western Lo chiamavano Gentleman e lo show di wrestling Il Colpo più Duro.

: debutto dello show western Lo chiamavano Gentleman e lo show di wrestling Il Colpo più Duro. Eventi scenografici: la Dune Buggy Parade, sfilate di auto d’epoca e competizioni per sosia e tatuaggi a tema.

Organizzazione, partner e voce della famiglia

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la famiglia Pedersoli, il movimento Bud Power e il fan club internazionale The Bulldozers. L’obiettivo è rendere omaggio all’attore con eventi curati e accessibili.

Giuseppe Pedersoli, produttore e figlio di Bud, ha ricordato come il padre apprezzasse soprattutto l’affetto del pubblico e il fatto che i suoi film riunissero generazioni diverse. Per questo motivo la famiglia ha voluto partecipare attivamente alla programmazione.

Perché Cinecittà World è la location ideale

Non è un caso che il raduno si svolga a Cinecittà World. Il parco occupa gli spazi degli storici studi di Dinocittà, dove sono nati titoli diventati iconici per il pubblico italiano.

Luogo simbolico per i cult della commedia all’italiana.

Contesti scenografici che richiamano le atmosfere dei film di Bud Spencer.

Spazio adatto a eventi live e parate motoristiche.

Dettagli pratici: biglietti, orari e consigli per la visita

Il calendario completo e la vendita dei ticket sono disponibili sul sito ufficiale. Gli appuntamenti occupano l’intero weekend, dalla mattina fino alle ore serali.

Info utili

Sito per i biglietti : www.cinecittaworld.it

: www.cinecittaworld.it Arrivate con anticipo per assistere agli incontri e alle esibizioni principali.

Eventi family-friendly: molte attività sono pensate per bambini e famiglie.

Verificate orari e programma aggiornati sul portale prima della partenza.

Momenti da non perdere per i nostalgici e i nuovi fan

Chi ama la colonna sonora dei film ritroverà pezzi storici sul palco; chi cerca spettacolo potrà assistere a rievocazioni fisiche delle iconiche scazzottate cinematografiche. L’atmosfera promette di essere festosa e partecipata.

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