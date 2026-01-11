Il diavolo veste Prada 2: si cercano comparse a Milano per le riprese

Dopo le riprese newyorkesi, il sequel de Il diavolo veste Prada arriva a Milano e apre un grande casting per reclutare comparse. La città si prepara a trasformarsi in un set a cielo aperto per un titolo atteso da fan e addetti ai lavori.
Milano scelta come nuova location delle riprese
La produzione ha confermato il trasferimento delle riprese nella capitale lombarda.
Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre Milano sarà al centro dell’attenzione internazionale.
- Le riprese in città sono previste dal 6 al 18 ottobre.
- Lo show si inserisce a ridosso della Fashion Week, in programma dal 23 al 29 settembre.
- È prevista una grande scena ambientata nel quartiere di Brera.
Quante comparse servono e perché
La produzione cerca un numero consistente di figure per creare l’atmosfera giusta.
- Obiettivo: 2.000 comparse a Milano.
- Per la sequenza a Brera si prevede l’impiego di circa 900 persone contemporaneamente.
La scelta del grande numero di figuranti serve a ricreare con realismo il mondo della moda e della società che il film racconta.
Requisiti richiesti per partecipare al casting
Le indicazioni dalla produzione non sono generiche. Si cercano profili affini all’universo del film.
- Preferenza per professionisti over 30.
- Candidati con esperienza in moda, design, comunicazione o organizzazione eventi.
- Viene data importanza alla credibilità visiva dei ruoli di contorno.
Il cast con cui si potrà condividere la scena
Essere scelti come comparsa offre l’occasione di lavorare vicino a nomi di primo piano.
- Nel cast figurano Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt.
- Tra le new entry si segnalano Kenneth Branagh e Lucy Liu.
- Sydney Sweeney è stata avvistata sul set, ma il suo coinvolgimento non è ancora ufficiale.
Quando e dove si svolgerà il provino a Milano
La prima convocazione è già stata fissata su calendario.
- Data: martedì 16 settembre 2025.
- Luogo: showroom di Riccardo Grassi, via Piranesi 4, zona Porta Vittoria.
Durante il provino verranno fornite indicazioni sul look e sullo stile richiesti per le scene.
Ruolo del reparto costumi
Se il look non corrisponde alle esigenze, il reparto costumi interverrà per adeguare gli outfit.
Informazioni pratiche e consigli per i candidati
Non è ancora chiaro se il casting sarà completamente aperto o su convocazione.
- Controllare gli annunci ufficiali della produzione per aggiornamenti.
- Presentarsi puntuali e con un aspetto coerente al mondo della moda.
- Portare eventualmente un portfolio o materiale che mostri la propria esperienza.
Seguite i canali ufficiali per eventuali dettagli su modalità di candidatura e orari di convocazione.
