Il diavolo veste Prada 2: si cercano comparse a Milano per le riprese

Il diavolo veste Prada 2, le riprese sbarcano a Milano: si cercano comparse
Dopo le riprese newyorkesi, il sequel de Il diavolo veste Prada arriva a Milano e apre un grande casting per reclutare comparse. La città si prepara a trasformarsi in un set a cielo aperto per un titolo atteso da fan e addetti ai lavori.

Milano scelta come nuova location delle riprese

La produzione ha confermato il trasferimento delle riprese nella capitale lombarda.

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre Milano sarà al centro dell’attenzione internazionale.

  • Le riprese in città sono previste dal 6 al 18 ottobre.

  • Lo show si inserisce a ridosso della Fashion Week, in programma dal 23 al 29 settembre.

  • È prevista una grande scena ambientata nel quartiere di Brera.

Quante comparse servono e perché

La produzione cerca un numero consistente di figure per creare l’atmosfera giusta.

  • Obiettivo: 2.000 comparse a Milano.

  • Per la sequenza a Brera si prevede l’impiego di circa 900 persone contemporaneamente.

La scelta del grande numero di figuranti serve a ricreare con realismo il mondo della moda e della società che il film racconta.

Requisiti richiesti per partecipare al casting

Le indicazioni dalla produzione non sono generiche. Si cercano profili affini all’universo del film.

  • Preferenza per professionisti over 30.

  • Candidati con esperienza in moda, design, comunicazione o organizzazione eventi.

  • Viene data importanza alla credibilità visiva dei ruoli di contorno.

Il cast con cui si potrà condividere la scena

Essere scelti come comparsa offre l’occasione di lavorare vicino a nomi di primo piano.

  • Nel cast figurano Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt.

  • Tra le new entry si segnalano Kenneth Branagh e Lucy Liu.

  • Sydney Sweeney è stata avvistata sul set, ma il suo coinvolgimento non è ancora ufficiale.

Quando e dove si svolgerà il provino a Milano

La prima convocazione è già stata fissata su calendario.

  • Data: martedì 16 settembre 2025.

  • Luogo: showroom di Riccardo Grassi, via Piranesi 4, zona Porta Vittoria.

Durante il provino verranno fornite indicazioni sul look e sullo stile richiesti per le scene.

Ruolo del reparto costumi

Se il look non corrisponde alle esigenze, il reparto costumi interverrà per adeguare gli outfit.

Informazioni pratiche e consigli per i candidati

Non è ancora chiaro se il casting sarà completamente aperto o su convocazione.

  • Controllare gli annunci ufficiali della produzione per aggiornamenti.

  • Presentarsi puntuali e con un aspetto coerente al mondo della moda.

  • Portare eventualmente un portfolio o materiale che mostri la propria esperienza.

Seguite i canali ufficiali per eventuali dettagli su modalità di candidatura e orari di convocazione.

