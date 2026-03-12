Napoli protagonista nella nuova campagna Mizuno con Glauco Canalis

La nuova Wave Prophecy Morelia Neo di Mizuno arriva come un ponte tra il calcio vissuto in strada e il design tecnologico moderno. Una scarpa che richiama i campi polverosi e le piazze animate, e che trova la sua voce in una campagna visiva ambientata tra i vicoli di Napoli.

Un progetto che unisce tradizione e innovazione

Mizuno mette insieme due pezzi della propria storia. Da un lato c’è la Morelia, icona nata negli anni Ottanta e simbolo di cura artigianale. Dall’altro la Wave Prophecy, colonna della linea running nota per la suola Infinity Wave e le soluzioni tecniche d’avanguardia. La nuova Wave Prophecy Morelia Neo fonde i due mondi in una silhouette ibrida.

Il look: il metallo come linguaggio urbano

La colorazione silver è la protagonista. La superficie metallica trasforma la calzatura in un oggetto che parla sia di campo sia di città. Linee classiche dei tacchetti si combinano a dettagli futuristi. Il risultato è una sneaker che sembra avere radici nel passato e uno sguardo proiettato al futuro.

Tomaia : richiami alla scarpina da calcio, proporzioni sobrie e dettagli curati.

: richiami alla scarpina da calcio, proporzioni sobrie e dettagli curati. Suola : architettura Prophecy con tecnologia Infinity Wave per ammortizzazione e stabilità.

: architettura Prophecy con tecnologia Infinity Wave per ammortizzazione e stabilità. Finiture: trattamento metallico che amplifica il carattere ibrido.

Napoli come set: la storia dietro le immagini

La campagna è stata girata tra le strade partenopee ed è stata immortalata da Glauco Canalis. Le fotografie non mostrano solo il prodotto. Raccontano gesti quotidiani: una città che vive il calcio in ogni angolo. Una sequenza semplice mette al centro una relazione familiare e il passaggio di un valore.

Una scena ricorrente

Un padre regala le scarpe alla figlia. Le consegna come testimone di una tradizione. Lei le indossa e le porta ovunque: corse, incontri improvvisati, partite nel cortile. Le scarpe si sporcano, si consumano, si raccontano.

Il messaggio: Hope in the Youth e il valore della trasferibilità

Il nome della campagna, Hope in the Youth, non è uno slogan vuoto. È l’idea che il calcio sia un linguaggio culturale che si rinnova. Mizuno mette in scena il passaggio di questa lingua tra generazioni. Le scarpe diventano vettori di ricordi, pratica e identità.

Passione quotidiana: il gioco che non ha bisogno di uno stadio.

Eredità familiare: un gesto semplice che diventa simbolo.

Rinnovamento estetico: tradizione reinterpretata per la città.

Come si inserisce nel mercato delle sneaker

La Wave Prophecy Morelia Neo punta a intercettare chi cerca un mix tra heritage e prestazione. È pensata per chi apprezza la storia delle scarpe da calcio, ma vive in contesti urbani. La finitura silver aiuta la silhouette a emergere negli scaffali e online.

Perché questa release conta

Questo rilancio mette in luce la capacità del brand di sperimentare dentro la propria identità. Unisce memoria tecnica e immaginario popolare. E lo fa attraverso immagini che raccontano una città e una comunità. Mizuno ribadisce così la propria vocazione: innovare senza perdere il filo della tradizione.

