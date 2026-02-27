Stranger Things: un’altra star della serie approda ai Marvel Studios

Il passaggio del Marvel Cinematic Universe verso una fase guidata dai mutanti sta accendendo speculazioni e casting rumor. Tra i nomi più discussi nelle ultime settimane spunta quello di un volto noto della serie di successo di Netflix, alimentando il dibattito su chi potrebbe vestire i panni dei nuovi X-Men.

Joe Keery nel mirino dei Marvel Studios: cosa dicono le indiscrezioni

Secondo fonti non ufficiali lanciati dagli insider, il produttore Kevin Feige e il suo team avrebbero messo sotto osservazione Joe Keery. L’attore è emerso come candidato appetibile per un ruolo chiave nel reboot degli X-Men.

Keery è diventato famoso per il personaggio di Steve Harrington in Stranger Things. Ha poi ampliato il suo repertorio con film e serie come Free Guy e Fargo, oltre a una carriera musicale sotto il nome Djo.

Il nome dell’attore è entrato nelle conversazioni dei fan per la sua somiglianza perfetta con alcuni eroi dei fumetti e per la sua popolarità tra il pubblico giovane.

Ruoli ipotizzati per Keery

Ciclope (Scott Summers): ruolo da leader tradizionale della squadra.

Nova : alternativa che sfrutterebbe il suo profilo da outsider.

: alternativa che sfrutterebbe il suo profilo da outsider. Harry Osborn: opzione per collegare l’universo mutante ad altri franchise Marvel.

Joe Keery: dal set di Stranger Things alla possibile corsa per un ruolo Marvel.

Perché i Marvel Studios puntano su volti amati dal pubblico

I produttori stanno cercando di riconquistare l’affetto degli spettatori. Dopo alcune operazioni narrative deludenti, la strategia sembra orientata a volti con forte appeal.

In questo contesto, chiamare un attore popolare può aiutare a dare slancio mediatico e credibilità a personaggi iconici. Ciclope, in particolare, richiede una presenza carismatica e un profilo empatico.

I vantaggi di scegliere star di serie TV

Visibilità immediata tra i giovani spettatori.

Trasferimento di fanbase consolidate al franchise cinematografico.

Capacità di fondere talento attoriale e presenza sui social.

Qual è il piano per il nuovo film degli X-Men?

Le voci sul progetto parlano di un reboot che potrebbe puntare su storie classiche e antagonisti potenti.

Tra le ipotesi più ricorrenti ci sono trame che coinvolgono personaggi come Mister Sinister e Apocalypse, con una formazione del team molto bilanciata tra veterani e giovani mutanti.

Ciclope e Jean Grey descritti come possibili leader.

Altri nomi sul tavolo: Angel, Bestia, Gambit, Rogue.

Personaggi aggiuntivi citati: Kitty Pryde e Nightcrawler.

Rumors e speculazioni: l’ipotesi di una formazione classica degli X-Men nel nuovo corso Marvel.

Cosa significa questa scelta per il futuro del MCU

Se la voce su Keery fosse confermata, rappresenterebbe una mossa strategica. Porterebbe nel MCU un attore già amato e versatile.

I Marvel Studios sembrano intenzionati a costruire una nuova generazione di eroi che dialoghi con il passato del franchise e attragga nuovi spettatori.

Le trattative e i casting continueranno nei prossimi mesi. Molti nomi saranno valutati, e la scelta finale dipenderà sia dall’intesa creativa che dalle trattative contrattuali.

Elementi chiave che influenzeranno il casting

Adattamento del personaggio ai piani narrativi del reboot.

Compatibilità con il cast già confermato o ipotetico.

Impatto mediatico e capacità di attrarre pubblico internazionale.

