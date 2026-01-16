Newsletter

I Griffin 450esimo episodio: viaggio sotto effetto di droga nella serie animata

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

I Griffin inaugurano il loro 450esimo episodio con un viaggio sotto effetto di droga
La famiglia Griffin si prepara a un ritorno che celebra un traguardo storico: la serie arriva all’episodio 450 con una premiere che promette sorpresa, introspezione e risate. Il nuovo capitolo mette al centro un rapporto mai davvero esplorato fino in fondo, offrendo ai fan uno sguardo inedito su Lois e Stewie.

Cosa accadrà nell’episodio 450 della stagione 24

La stagione 24 di I Griffin partirà il 15 febbraio con l’episodio numero 450. Fox ha scelto questo momento per presentare un’avventura che miscela umorismo e introspezione.

Un viaggio psichedelico che cambia il rapporto

Il fulcro del racconto è un viaggio psicotropo condiviso tra Lois e Stewie. Per la prima volta i due sembrano raggiungere una comprensione reciproca.

Questo espediente narrativo non è solo comico. Serve a far emergere verità rimaste a lungo inespresse tra i personaggi.

  • Viene esplorata la storia del loro rapporto.

  • Si indagano tensioni e affinità finora inedite.

  • Il terzo atto è pensato come una scena a due, intensa e concentrata.

Le parole del produttore e l’approccio creativo

Richard Appel, produttore esecutivo, ha spiegato che l’episodio permette di dire cose che i fan volevano sentire da tempo. La dinamica tra madre e bambino-genio viene sviscerata con un taglio diretto.

Secondo la produzione, la temperie narrativa alterna momenti di verità dolorosa a battute tipiche dello stile satirico dello show. Questo bilanciamento mira a conservare l’identità della serie, pur imprimendo una svolta emotiva.

Il nuovo palinsesto Fox: doppia dose di Griffin in prima serata

Fox ha annunciato un significativo riassetto del palinsesto. Dopo il debutto dell’episodio speciale, la collocazione settimanale della serie cambierà.

  • I Griffin aprirà la serata dell’Animation Domination alle 8:00 PM ET.

  • Successivamente tornerà con un secondo episodio alle 9:30 PM ET.

Questa scelta regalerà ai telespettatori una doppia puntata ogni domenica. L’obiettivo è sfruttare il clamore per il traguardo delle 450 puntate e consolidare l’identità della serata animata.

Impatto sulla lineup e sulle altre serie animate

La nuova disposizione del palinsesto si inserisce in un più ampio ritorno dei titoli animati di Fox. Tra questi figurano American Dad! e Universal Basic Guys.

Raddoppiare la presenza di I Griffin punta a valorizzare una delle serie più longeve della TV contemporanea e a catturare l’attenzione del pubblico domenicale.

Cosa significa per i fan e per la serie

Per gli spettatori di lunga data, l’episodio rappresenta una tappa simbolica. Dopo anni di gag surreali e monologhi taglienti, Lois e Stewie potrebbero finalmente confrontarsi con sincerità.

La scelta narrativa offre nuovi spunti per lo sviluppo futuro dei personaggi e per le storie che la serie potrà raccontare nelle prossime stagioni

