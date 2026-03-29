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Ted stagione 3 cancellata: Seth MacFarlane spiega perché non verrà realizzata

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

Ted: Seth MacFarlane spiega perché non verrà realizzata la stagione 3 della serie
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Il destino dello strampalato orsetto Ted cambia direttrice: dopo il debutto live-action su Peacock, il suo creatore ha spiegato perché al momento non è prevista una terza stagione, ma il personaggio tornerà in una veste diversa e animata.

Perché la terza stagione live-action di Ted non è nelle previsioni

Secondo Seth MacFarlane, la scelta di non proseguire con nuovi episodi nasce da motivi pratici e produttivi. Le piattaforme coinvolte hanno valutato che il progetto richiederebbe budget troppo elevati.

Il problema dei costi

Fonti interne hanno comunicato a MacFarlane che lo show è troppo caro da realizzare per il modello attuale di Peacock e di chi detiene i diritti. Questo ha reso difficile ottenere il via libera per puntate aggiuntive.

Opzioni narrative ed equilibrio creativo

MacFarlane e gli showrunner hanno provato a immaginare soluzioni, ma il lavoro avrebbe richiesto artifici narrativi complessi. Non esiste, al momento, un piano concreto per una stagione 3.

Per chi segue la vicenda: lo staff ha discusso vari finali e scenari. Alla fine è stata scritta una scena conclusiva pensata per chiudere la linea live-action in modo coerente.

Ted rinasce in animazione: cosa aspettarsi dalla nuova serie

Il mondo di Ted non si ferma: Peacock ha in programma una serie animata che dovrebbe debuttare entro l’anno.

Chi torna e chi si aggiunge al cast

  • Seth MacFarlane: riprenderà la voce di Ted e sarà anche produttore esecutivo.

  • Mark Wahlberg: confermato per il ruolo di John.

  • Amanda Seyfried: interpreterà Sam.

  • Jessica Barth: tornerà come Tami-Lynn.

  • Kyle Mooney e Liz Richman si uniscono al cast con ruoli nuovi.

Chi produrrà lo show

I creatori coinvolti nella versione live-action resteranno nel team creativo. Paul Corrigan e Brad Walsh figurano tra i produttori esecutivi della nuova serie animata.

La formula cambierà: l’animazione apre spazi diversi alla comicità di Ted e riduce molti dei vincoli economici che hanno ostacolato il live-action.

Implicazioni per i fan e futuro del franchise

Per gli appassionati la decisione significa: niente prosecuzione in live-action per ora, ma una continuità narrativa garantita dalla serie a cartoni. Il passaggio permette di esplorare storie che sarebbero state difficili da realizzare dal vivo.

Dettagli sulla data di uscita e sul numero degli episodi non sono ancora stati ufficializzati. Peacock ha fissato l’uscita entro l’anno, ma il calendario resta suscettibile di modifiche.

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