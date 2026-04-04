BYD valuta acquisizione di un grande gruppo: Li aperto a ogni opportunità

BYD sta valutando mosse strategiche importanti per consolidare la sua presenza globale. Tra le ipotesi sul tavolo ci sono acquisizioni mirate e nuovi impianti in Nord America ed Europa, mentre la casa cinese affina una strategia che punta su integrazione verticale e crescita delle esportazioni.

Opzioni di acquisizione: perché BYD guarda ai marchi storici

La dirigenza di BYD non esclude offerte per costruttori tradizionali in difficoltà. L’attenzione è rivolta soprattutto a gruppi occidentali e giapponesi che stanno affrontando costi elevati nella transizione all’elettrico.

Obiettivo: rafforzare il portafoglio tecnologico e la presenza sui mercati esteri.

Target preferiti: case con heritage ma con problemi finanziari o industriali.

Stato: nessuna trattativa avanzata confermata, analisi in corso.

Il passato industriale offre precedenti noti, come l’acquisizione di Volvo da parte di Geely. Quel caso è spesso citato come esempio di rilancio dopo un’operazione guidata da un gruppo cinese.

Collaborazioni internazionali e la scelta di BYD sulle joint venture

Negli ultimi anni molte aziende occidentali hanno esplorato partenariati con società cinesi per velocizzare l’adozione delle tecnologie EV.

Stellantis ha valutato collaborazioni con produttori cinesi per l’elettrificazione.

Ford ha avviato contatti con partner asiatici per questioni produttive in Europa.

Nonostante ciò, BYD sta privilegiando un approccio indipendente. L’azienda limita le joint venture e punta a controllare internamente filiera e produzione.

Nuovi stabilimenti: il progetto Canada e le scelte in Europa

Tra le opzioni industriali valutate c’è la costruzione di uno stabilimento in Canada. La società sta studiando fattibilità e condizioni, ma non ha ancora deciso.

Preferenza chiara: BYD vorrebbe possedere e gestire direttamente gli impianti, evitando partner locali in joint venture.

Altre ipotesi produttive in Europa

Ungheria: primo hub europeo per auto passeggeri in fase di sviluppo.

Turchia: considerata per un secondo stabilimento di produzione.

Il governo canadese, da parte sua, sta lavorando per attrarre investimenti stranieri e ha introdotto misure per facilitare alcune importazioni temporanee.

Misura chiave: esenzione per fino a 49.000 EV costruiti in Cina dall’imposta introdotta nel 2024.

Perché gli Stati Uniti restano difficili da penetrare

Il mercato statunitense presenta ostacoli strutturali che rendono l’ingresso complicato per le auto cinesi.

Tariffe elevate sulle vetture importate dalla Cina.

Restrizioni tecniche sulle funzioni connesse delle auto.

Clima regolatorio e politico impegnativo.

Di conseguenza, BYD per ora non prevede il lancio diretto dei suoi veicoli nel mercato USA e concentra gli sforzi su aree dove le condizioni sono più favorevoli.

Modello di espansione: il “caso Brasile” e le vendite globali

Per l’espansione internazionale BYD replica strategie adattate ai singoli mercati, come successo in Brasile.

Strategie usate: prezzo competitivo, marketing aggressivo, rete di ricarica.

Obiettivo a medio termine: rafforzare la quota nei mercati esteri.

Nei primi due mesi dell’anno le vendite globali sono diminuite del 36%, attestandosi su circa 400.241 veicoli. Tuttavia le esportazioni sono in crescita e il gruppo si è posto un obiettivo ambizioso: vendere 1,3 milioni di auto all’estero entro il 2026.

Interesse per le corse: BYD valuta l’ingresso nel motorsport

Tra le ipotesi strategiche figura anche la partecipazione a competizioni motoristiche.

Opzioni considerate: Formula 1 e gare di endurance.

Motivo: rafforzare l’immagine tecnologica del marchio.

Stato: idea sul tavolo, nessuna decisione ufficiale.

Secondo i vertici, correre nei campionati internazionali potrebbe essere coerente con il posizionamento tecnologico e comunicativo dell’azienda.

Articoli simili

Vota questo articolo