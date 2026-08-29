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RDS Summer Festival 2026: scaletta e ordine di uscita della puntata del 18 luglio

Aggiornato il :

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Di : Enrico Valiani

Palco esterno di festival estivo con folla di spettatori e luci serali in una piazza
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Il cartellone dell’RDS Summer Festival 2026 si arricchisce di nuovi dettagli: date confermate, cast aggiornati e l’elenco degli artisti nell’ordine di uscita per la seconda puntata televisiva del 18 luglio. Se siete curiosi di sapere come assistere gratuitamente agli eventi dal vivo o seguire lo show in prima serata, qui trovate tutte le informazioni essenziali in un’unica pagina.

Notizia dell’ultimo minuto: ordine di uscita pubblicato

AGGIORNAMENTO 18 luglio 2026: RDS ha reso noto l’ordine di esibizione per la puntata televisiva in onda questa sera. Lo speciale andrà in onda dalle 21:30 su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW.

Date ufficiali e città ospitanti dell’RDS Summer Festival 2026

La tournée estiva si svolge in quattro tappe, con location tra piazze storiche e lo stadio per la chiusura. Le date chiave sono:

Piazza della Vittoria di Genova durante una manifestazione estiva
Una delle quattro tappe dell’RDS Summer Festival 2026 si svolgerà a Genova il 14 giugno

  • 14 giugno – Genova, Piazza della Vittoria

  • 20 giugno – Rimini, Piazzale Federico Fellini

  • 27 giugno – Monopoli, Piazza Vittorio Emanuele II

  • 4 luglio – Iglesias, Stadio Monteponi

Come partecipare: accesso gratuito e prenotazione con l’app RDS

L’ingresso alle serate è gratuito, ma l’accesso è limitato ai posti disponibili. Per entrare è obbligatorio registrarsi attraverso la app di RDS, rinnovata e disponibile sugli store digitali dalla prima settimana di giugno.

  • Scarica e attiva l’app per ottenere il pass d’ingresso.

  • Le prenotazioni sono a posti limitati: chi prenota prima assicura l’accesso.

  • L’app integra anche contenuti esclusivi e servizi dei partner.

Line-up dettagliata per ogni tappa

Ogni serata propone una selezione di artisti tra nomi affermati ed emergenti. Di seguito le lineup per città.

Genova (14 giugno) – Piazza della Vittoria

  • Cate Lumina

  • Ditonellapiaga

  • Eddie Brock

  • Gaia

  • Gard

  • Kamrad

  • Maria Antonietta e Colombre

  • Michele Bravi

  • Nicolò Filippucci

  • Pinguini Tattici Nucleari

  • Plasma

Rimini (20 giugno) – Piazzale Federico Fellini

  • Angie

  • Achille Lauro

  • Clara

  • Delia

  • Frah Quintale

  • Francesco Renga

  • Malika Ayane

  • Lumiero

  • Samurai Jay

  • Sangiovanni

  • Serena Brancale

  • The Kolors

Monopoli (27 giugno) – Piazza Vittorio Emanuele II

  • Benji & Fede

  • Emma

  • J-Ax

  • Levante

  • Lorenzo Salvetti

  • Maninni

  • Mara Sattei

  • Mida

  • Noemi

  • Raf

  • Seltsam

  • Sissi

Iglesias (4 luglio) – Stadio Monteponi

  • Cioffi

  • Chiello

  • Ermal Meta

  • Fred De Palma

  • Luk3

  • Merk & Kremont

  • Nico Santos

  • Mr.Rain

  • Sarah Toscano

  • Tommaso Paradiso

  • Trigno

Eventi extra: RDS Party e Gozzo Club

Oltre alle serate gratuite, RDS propone eventi collaterali e un’opzione premium. Il 19 giugno a Rimini va in scena RDS Party, serata dance in occasione della Notte Rosa.

La novità 2026 è il Gozzo Club, un’area a pagamento attiva in tutte le tappe. Offre posti riservati, gadget esclusivi e servizi dedicati. I biglietti sono acquistabili tramite VivaTicket.

Dal vivo e in TV: quando guardare lo show

Il festival si trasforma anche in programma televisivo. Due speciali racconteranno gli highlights estivi:

  • 11 luglio – prima serata su TV8 e Sky Uno

  • 18 luglio – seconda puntata, stessa collocazione e streaming su NOW

Ordine di uscita della puntata del 18 luglio

Di seguito l’elenco ufficiale degli artisti che si esibiranno nella seconda puntata televisiva, nell’ordine comunicato da RDS:

Studio televisivo con artisti sul palco durante una trasmissione live
La puntata del 18 luglio andrà in onda dalle 21:30 su TV8, Sky Uno e NOW

  1. Emma

  2. Benji & Fede

  3. J-Ax

  4. Anna

  5. Noemi

  6. Madame

  7. Mr.Rain

  8. Nico Santos

  9. Cioffi

  10. Sarah Toscano

  11. Levante

  12. Gaia

  13. Tommaso Paradiso

  14. Merk & Kremont

Chi conduce le serate e il ruolo di RDSNEXT

Alla conduzione troviamo gli speaker storici di RDS. Sul palco saranno presenti anche i talent di RDSNEXT, la web radio pensata per il pubblico giovane.

  • Genova: Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro

  • Rimini: Anna Pettinelli e Leo Di Bello

  • Monopoli: Petra Loreggian e Leo Di Bello

  • Iglesias: Rossella Brescia e Filippo Ferraro

Tra i contributi social: Gaia Garavaglia, Samu Mara, Samara Tramontana e Lisa Luchetta.

Numeri e precedenti: perché l’RDS Summer Festival cresce

L’edizione 2026 prende slancio dai risultati del 2025. L’anno scorso il festival ha portato sul palco oltre 60 artisti e ha registrato più di 100.000 presenze complessive, con accesso gratuito su prenotazione tramite app.

Domande frequenti pratiche

Come si prenota l’ingresso gratuito?

La prenotazione avviene esclusivamente tramite la app di RDS. Scarica, registra il profilo e attiva il pass per entrare fino a esaurimento posti.

Esiste un biglietto a pagamento?

Sì: il Gozzo Club è l’opzione a pagamento. Offre accessi privilegiati e servizi esclusivi. Biglietti su VivaTicket.

A che ora iniziano i concerti?

Gli orari precisi sono comunicati da RDS nei giorni precedenti ogni tappa. Di norma i concerti partono dopo le 21, con apertura porte nel tardo pomeriggio.

Quando vedere lo speciale in TV?

Gli speciali televisivi vanno in onda il 11 e il 18 luglio su TV8 e Sky Uno, con streaming su NOW per seguire lo spettacolo anche da piattaforma digitale.

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