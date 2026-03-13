Angela Luce morta: la voce di Napoli, seconda a Sanremo con Ipocrisia

Si è spenta a 87 anni Angela Luce, artista che ha dato voce e volto alla canzone napoletana per oltre mezzo secolo. Attrice e cantante, ha unito tradizione popolare e palcoscenico d’autore con passione e rigore. L’annuncio della morte apre un capitolo di commozione nella cultura napoletana e italiana.

Gli inizi a Napoli e i primi passi nella musica popolare

Nata a Napoli il 3 dicembre 1937, Angela Luce esordì giovanissima nel circuito delle feste popolari. All’inizio firmava con il cognome di famiglia, Savino, e partecipò a manifestazioni come la Piedigrotta dove mostrò subito una timbrica intensa e teatrale.

1955: debutto alla Piedigrotta con il brano “Zì Carmilì”.

Anni Sessanta-Settanta: costruzione di una carriera tra canzone popolare e repertorio colto.

La sua voce univa melodia e dramma, qualità che la rese credibile sia nei caffè-chantant sia nei teatri più impegnativi.

Riconoscimenti nazionali: Sanremo, Festival di Napoli e altri traguardi

Angela Luce raggiunse il grande pubblico partecipando ai principali concorsi musicali italiani. Il risultato a Sanremo del 1975 la consacrò al pubblico nazionale.

Festival di Sanremo 1975: secondo posto con “Ipocrisia”.

1975: secondo posto con “Ipocrisia”. Un disco per l’estate : partecipazioni nel 1973 e nel 1975.

: partecipazioni nel 1973 e nel 1975. Festival di Napoli 1970: secondo posto con “’O divorzio”.

Questi successi confermarono il suo ruolo centrale nella rinascita e nella valorizzazione della canzone napoletana.

Il repertorio e il brano simbolo: l’impronta di “So’ Bammenella”

Tra i pezzi che l’hanno resa immortale spicca “So’ Bammenella ‘e copp’ ‘e Quartiere”, opera di Raffaele Viviani. La sua interpretazione, parte dello spettacolo Napoli notte e giorno, viene ricordata per intensità e fedeltà drammatica.

La sua versione è conservata nell’Archivio storico della canzone napoletana, dove figura con doppia esecuzione, segno del valore storico della sua lettura.

Album e brani importanti

Anni Settanta: album come Che vuò cchiù e Cafè Chantant.

2009: Luce per Totò, omaggio al grande attore partenopeo.

Autrice di testi, tra cui “Voglia”, su musica di Angelo Fiore.

Tra cinema e palcoscenico: collaborazioni con i grandi maestri

Angela Luce costruì una carriera anche nel cinema e nel teatro. Sul grande e sul piccolo schermo lavorò con registi e attori di primo piano.

Collaborazioni con Eduardo De Filippo , da cui apprese il repertorio eduardiano.

, da cui apprese il repertorio eduardiano. Ruoli diretti o interpretati in lavori di Pier Paolo Pasolini , Totò , Marcello Mastroianni e Luchino Visconti .

, , e . Con Mario Martone vinse il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per L’amore molesto (1995).

come migliore attrice non protagonista per L’amore molesto (1995). Nomination al Nastro d’Argento nel 2006 per un ruolo in un film di Avati.

Il teatro rimase il suo punto di riferimento. Con Eduardo recitò per anni, interpretando ruoli centrali e portando il teatro napoletano oltre confine.

Palcoscenici internazionali e tournée

Partecipazioni a festival e rassegne internazionali.

Città toccate: Wiesbaden, Parigi, Londra, Buenos Aires, New York.

Registrazioni televisive e produzioni che hanno diffuso il repertorio napoletano all’estero.

La vita privata: amore e relazioni famose

Nel privato la sua storia sentimentale più nota fu quella con il cantautore e polistrumentista Peppino Gagliardi, morto nel 2023. In interviste Angela ricordò un legame intenso e difficile da elaborare dopo una delusione affettiva.

Rimase comunque profondamente legata a Napoli, alla sua comunità artistica e alla memoria della scena cittadina.

Ultimi gesti pubblici e reazioni al lutto

Tra i suoi ultimi messaggi pubblici c’era la vicinanza al Teatro Sannazaro, colpito da un incendio a febbraio. Angela aveva espresso dolore per la perdita del luogo e speranza per la sua ricostruzione.

Da questa perdita personale e da quella della città arrivano già le prime reazioni di colleghi, istituzioni e appassionati che ricordano la sua voce e il suo impegno.

Articoli simili

Vota questo articolo