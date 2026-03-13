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Angela Luce morta: la voce di Napoli, seconda a Sanremo con Ipocrisia

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Di : Enrico Valiani

È morta Angela Luce, la voce di Napoli: seconda a Sanremo con “Ipocrisia”
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Si è spenta a 87 anni Angela Luce, artista che ha dato voce e volto alla canzone napoletana per oltre mezzo secolo. Attrice e cantante, ha unito tradizione popolare e palcoscenico d’autore con passione e rigore. L’annuncio della morte apre un capitolo di commozione nella cultura napoletana e italiana.

Gli inizi a Napoli e i primi passi nella musica popolare

Nata a Napoli il 3 dicembre 1937, Angela Luce esordì giovanissima nel circuito delle feste popolari. All’inizio firmava con il cognome di famiglia, Savino, e partecipò a manifestazioni come la Piedigrotta dove mostrò subito una timbrica intensa e teatrale.

  • 1955: debutto alla Piedigrotta con il brano “Zì Carmilì”.

  • Anni Sessanta-Settanta: costruzione di una carriera tra canzone popolare e repertorio colto.

La sua voce univa melodia e dramma, qualità che la rese credibile sia nei caffè-chantant sia nei teatri più impegnativi.

Riconoscimenti nazionali: Sanremo, Festival di Napoli e altri traguardi

Angela Luce raggiunse il grande pubblico partecipando ai principali concorsi musicali italiani. Il risultato a Sanremo del 1975 la consacrò al pubblico nazionale.

  • Festival di Sanremo 1975: secondo posto con “Ipocrisia”.

  • Un disco per l’estate: partecipazioni nel 1973 e nel 1975.

  • Festival di Napoli 1970: secondo posto con “’O divorzio”.

Questi successi confermarono il suo ruolo centrale nella rinascita e nella valorizzazione della canzone napoletana.

Il repertorio e il brano simbolo: l’impronta di “So’ Bammenella”

Tra i pezzi che l’hanno resa immortale spicca “So’ Bammenella ‘e copp’ ‘e Quartiere”, opera di Raffaele Viviani. La sua interpretazione, parte dello spettacolo Napoli notte e giorno, viene ricordata per intensità e fedeltà drammatica.

La sua versione è conservata nell’Archivio storico della canzone napoletana, dove figura con doppia esecuzione, segno del valore storico della sua lettura.

Album e brani importanti

  • Anni Settanta: album come Che vuò cchiù e Cafè Chantant.

  • 2009: Luce per Totò, omaggio al grande attore partenopeo.

  • Autrice di testi, tra cui “Voglia”, su musica di Angelo Fiore.

Tra cinema e palcoscenico: collaborazioni con i grandi maestri

Angela Luce costruì una carriera anche nel cinema e nel teatro. Sul grande e sul piccolo schermo lavorò con registi e attori di primo piano.

  • Collaborazioni con Eduardo De Filippo, da cui apprese il repertorio eduardiano.

  • Ruoli diretti o interpretati in lavori di Pier Paolo Pasolini, Totò, Marcello Mastroianni e Luchino Visconti.

  • Con Mario Martone vinse il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per L’amore molesto (1995).

  • Nomination al Nastro d’Argento nel 2006 per un ruolo in un film di Avati.

Il teatro rimase il suo punto di riferimento. Con Eduardo recitò per anni, interpretando ruoli centrali e portando il teatro napoletano oltre confine.

Palcoscenici internazionali e tournée

  • Partecipazioni a festival e rassegne internazionali.

  • Città toccate: Wiesbaden, Parigi, Londra, Buenos Aires, New York.

  • Registrazioni televisive e produzioni che hanno diffuso il repertorio napoletano all’estero.

La vita privata: amore e relazioni famose

Nel privato la sua storia sentimentale più nota fu quella con il cantautore e polistrumentista Peppino Gagliardi, morto nel 2023. In interviste Angela ricordò un legame intenso e difficile da elaborare dopo una delusione affettiva.

Rimase comunque profondamente legata a Napoli, alla sua comunità artistica e alla memoria della scena cittadina.

Ultimi gesti pubblici e reazioni al lutto

Tra i suoi ultimi messaggi pubblici c’era la vicinanza al Teatro Sannazaro, colpito da un incendio a febbraio. Angela aveva espresso dolore per la perdita del luogo e speranza per la sua ricostruzione.

Da questa perdita personale e da quella della città arrivano già le prime reazioni di colleghi, istituzioni e appassionati che ricordano la sua voce e il suo impegno.

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