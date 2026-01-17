Netflix, Disney e Crunchyroll attaccano i siti di pirateria: nuovi casi in India e Australia

Un’ondata di cause legali promossa da grandi piattaforme come Netflix, Disney, Warner Bros. e Crunchyroll sta cambiando il modo in cui il mondo affronta la pirateria degli anime. Decisioni recenti in Australia e India introducono strumenti legali e tecnici più aggressivi, con potenziali ripercussioni globali per siti e fornitori di servizi Internet.

Australia: ordini giudiziari per blocchi dinamici contro gli hub di anime

La Federal Court australiana ha emesso un provvedimento che impone ai provider locali il blocco di decine di siti illegali. L’azione è stata promossa da una coalizione di grandi studi e piattaforme.

Quali siti sono stati presi di mira

HiAnime , indicato come uno dei maggiori hub globali.

, indicato come uno dei maggiori hub globali. Versioni e mirror di 9anime , Aniwave e 123anime .

, e . Altri portali e sotto-domini che ospitano cataloghi non autorizzati.

Il nuovo strumento: il cosiddetto “dynamic blocking”

Il provvedimento autorizza i detentori dei diritti ad aggiungere nuovi domini e proxy a una lista nera senza tornare in tribunale. Questo sistema è pensato per contrastare la rapida ricomparsa dei siti attraverso mirror e redirect.

Gli ISP devono oscurare i domini entro termini molto brevi.

Gli studios possono estendere il blocco a futuri indirizzi creati per eludere i filtri.

L’obiettivo dichiarato è interrompere la logica di “taglia una testa, ne spuntano due”.

La misura è stata introdotta anche a protezione dell’uscita cinematografica di un film considerato a rischio pirateria. A titolo di esempio, la procedura di emergenza ha preso in considerazione l’arrivo internazionale di Wicked: For Good.

India: maxi-ingiunzione, registrar sotto pressione e il concetto Dynamic+

La Delhi High Court ha emesso una decisione che amplia le armi legali contro i network pirata. L’azione congiunta di ACE e MPA ha portato a una serie di obblighi nei confronti di registrar e ISP.

Ordini contro registrar e provider

Sospensione dei domini entro 72 ore da parte di registrar come GoDaddy e Namecheap.

da parte di registrar come GoDaddy e Namecheap. Blocchi nazionali richiesti agli Internet Service Provider.

Richiesta di consegna di dati sui proprietari dei domini, inclusi IP logs, entro quattro settimane.

Il tribunale ha descritto questi siti come una idra, in grado di replicarsi continuamente. Per questo ha introdotto anche la Dynamic+ injunction, che permette di estendere le interdizioni automaticamente a mirror e redirect futuri.

Titoli e piattaforme citate come prova

Esempi di contenuti trovati sui portali: Mob Psycho 100 , Romantic Killer , Lookism , The Angel Next Door Spoils Me Rotten .

, , , . Siti menzionati: varianti di 9anime, AnimeSuge, Anime Salt, Anikoto, Anime Academy, Anime World, Anitown, Anime Lords.

Nonostante l’ordine, alcuni registrar come Namecheap e Tucows e l’estensione .to gestita da Tonga non hanno ancora applicato pienamente la sospensione. Ciò lascia aperte vie di accesso ad alcune piattaforme.

Implicazioni tecniche e legali per il settore dello streaming

Le misure adottate in Australia e India potrebbero creare un precedente per altre giurisdizioni. Studi, distributori e associazioni si coordinano per proteggere i cataloghi digitali.

Rischi e benefici dell’approccio

Vantaggio per i titolari dei diritti: blocchi rapidi e aggiornabili.

Rischio di contenziosi e sfide legali su libertà e sovranità dei registrar.

Possibile estensione del modello in Europa e Nord America.

Le contromosse tecniche dei pirati

Uso intensivo di mirror e redirect per aggirare i filtri.

Distribuzione su reti alternative e dominio di primo livello meno regolati.

Dipendenza crescente da servizi di hosting e DNS che resistono ai provvedimenti.

Cosa cambia per utenti, ISP e operatori di dominio

Le nuove decisioni impongono obblighi operativi e aumentano la responsabilità legale di chi gestisce domini e reti.

Gli ISP devono implementare blocchi tecnici più rapidi e aggiornabili.

I registrar rischiano la sospensione dei nomi a fronte di prove giudiziali.

Per gli utenti, l’accesso a portali pirata potrebbe diventare sempre più instabile.

I provider di contenuti sperano che questi strumenti disincentivino la diffusione non autorizzata. Al tempo stesso, la battaglia tecnologica continua, con nuovi scontri legali e tecnici dietro l’orizzonte.

