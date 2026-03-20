Radar AMI: nuove frequenze su Atarde, Lupo, Secondo, Jeko, b4ze e Nemesi

Ogni settimana la scena italiana sforna volti nuovi e suoni inattesi. In questa selezione targata NUOVE FREQUENZE di All Music Italia trovi sei proposte da ascoltare ora. Dalle melodie pop che restano in testa a testi che svelano verità intime, questi artisti segnano la mappa delle nuove uscite musica italiana.

Sei talenti emergenti da mettere nelle tue playlist

1. Aurora Nero — pop elettrico con anima autobiografica

Aurora Nero arriva con un singolo che mescola synth e chitarre. Il testo è una confessione breve e tagliente. Il ritornello resta in testa dopo un ascolto.

Genere: pop elettronico.

Per chi ama: melodie catchy e liriche personali.

Ascolto consigliato: singolo di debutto.

2. Lento e Lurido — urban melodico che fa riflettere

Questo duo porta voce e beat in equilibrio. I testi raccontano la vita di strada e il bisogno di riscatto. La produzione è curata e riconoscibile.

Genere: urban / melodic rap.

Punti di forza: groove e narrazione autentica.

3. Matteo Sordi — cantautorato moderno e minimale

Matteo riscopre la parola e la mette al centro delle canzoni. Le chitarre sono asciutte. Le immagini liriche evocano paesaggi urbani e fragilità.

Genere: cantautorato contemporaneo.

Per chi cerca: testi curati e arrangiamenti essenziali.

4. Queen Biba — esplosione pop-rock e adrenalina

Una carica live in formato singolo. Gli schemi pop si scontrano con riff rock di impatto. Perfetta per le playlist energiche.

Genere: pop-rock.

Punti di forza: ritmica incalzante e presenza vocale forte.

5. Raf K — rap lucido e messaggi diretti

Raf K scrive con lucidità e freddo rigore. Beat crudi e flow netto. Brani che funzionano anche senza fronzoli.

Genere: rap / hip hop.

Consigliato a: chi cerca liriche incisive e produzione essenziale.

6. Stella Viale — soul moderno con radici folk

Stella miscela voce calda e arrangiamenti organici. Il suo sound unisce soul e folk in chiave attuale. Perfetta per momenti riflessivi.

Genere: soul / indie folk.

Ascolto ideale: serate tranquille o sessioni acustiche.

Perché queste uscite contano ora

Le nuove proposte non sono solo suoni. Sono punti di vista sulla vita moderna. Questi sei nomi mostrano tendenze e voglia di sperimentare.

Originalità: ogni artista porta una cifra stilistica distinta.

ogni artista porta una cifra stilistica distinta. Testi: attenzione alla parola e alla narrazione.

attenzione alla parola e alla narrazione. Produzione: qualità curata anche nei debutti.

Come scoprire e seguire queste nuove uscite

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