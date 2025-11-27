Propaganda: street culture entra a scuola con Ultimo Banco

Propaganda trasforma l’agenda in piattaforma culturale. Con Ultimo Banco il collettivo milanese porta la sua estetica street nelle tasche e nelle aule della nuova generazione. Non è solo un planner: è un progetto che unisce creatività, musica, arte urbana e narrazione.

Un’agenda che parla di street culture e identità

Ultimo Banco nasce come oggetto identitario. Ogni pagina racchiude riferimenti alla scena urbana. L’intento è delineare un archivio vivo. Un luogo dove la cultura di strada diventa pratica quotidiana.

Contenuti e formati pensati per il pubblico giovane

L’agenda si rivolge ai Creative Young Professionals. Dimensioni, linguaggio e strumenti favoriscono la sperimentazione. Ci sono sezioni pensate per stimolare dialogo tra discipline.

Spazi per scrivere e disegnare.

Pagine interattive per progetti creativi.

Rubriche che suggeriscono riferimenti culturali.

Il cuore editoriale: interviste e materiali esclusivi

La pubblicazione contiene conversazioni con figure del panorama contemporaneo. Gli incontri raccontano carriere, visioni e contaminazioni artistiche. Tra gli ospiti figurano musicisti, dj e atleti.

Interviste a protagonisti della musica e dello sport.

Testimonianze dietro le quinte del documentario associato.

Approfondimenti su dischi e progetti che hanno segnato il collettivo.

Elementi interattivi: sticker, giochi e stencil

Ultimo Banco privilegia l’esperienza pratica. Le pagine invitano a lasciare il segno. Sticker e attività creative trasformano l’agenda in un laboratorio portatile.

Graffiti wall per sperimentare tag e composizioni.

per sperimentare tag e composizioni. Sezioni “color the panther” per personalizzare le pagine.

Stencil e giochi che stimolano la collaborazione.

Fumetti e testimonianze visive

Il progetto include fumetti originali firmati da realtà editoriali indipendenti. Tavole narrative aggiungono un ritmo visivo alla struttura. Le storie ampliano il ventaglio di linguaggi presenti.

Partnership e produzione editoriale

Per realizzare l’agenda Propaganda si è affidata a Franco Cosimo Panini. La collaborazione unisce know‑how editoriale e linguaggio di strada. Il risultato è un prodotto curato nella stampa e nelle finiture.

Materiali e formato

Stampa di qualità per durare tutto l’anno.

Grafica che rispecchia l’estetica del collettivo.

Formato pensato per essere portato ovunque.

Per chi è Ultimo Banco e come usarlo

Questo progetto è pensato per chi fa della creatività il mestiere. Studenti, creativi, musicisti e professionisti troveranno spunti costanti. L’agenda può diventare un taccuino di lavoro e un archivio personale.

Usalo come diario di progetto.

Conserva ispirazioni e riferimenti.

Coinvolgi amici con le pagine interattive.

Un richiamo alle origini con sguardo al futuro

Il nome rimanda alla dimensione studentesca del collettivo. Ma la proposta supera la nostalgia. Si tratta di un prodotto pensato per chi pratica libertà espressiva ogni giorno. Un invito a vedere la routine come spazio creativo.

