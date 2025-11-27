Jodie Foster: cresciuta nel cinema americano senza altre donne sul set

Jodie Foster rilancia il tema della presenza femminile nel cinema americano, raccontando come la sua esperienza abbia cambiato volto nel tempo. L’attrice parla di ruoli tecnici, regia e rappresentazione, e offre anche qualche dritta a Nicolas Cage in vista della nuova stagione di True Detective.

Una carriera osservata dall’interno: le donne dietro le quinte di Hollywood

Foster descrive un percorso iniziato in un ambiente dove le figure femminili erano rare fuori dalla recitazione. Da giovane non ricordava colleghe in posizioni tecniche o direttive.

Con il passare degli anni la situazione è mutata. Secondo lei, ora ci sono più produttrici, responsabili tecniche e registe. Questo cambiamento, per la Foster, è stato lento ma evidente.

Mancanza di modelli : da ragazza sul set vedeva poche donne in ruoli decisionali.

: da ragazza sul set vedeva poche donne in ruoli decisionali. Progressi reali : oggi le donne occupano mansioni creative e dirigenziali.

: oggi le donne occupano mansioni creative e dirigenziali. Impatto culturale: una diversità maggiore cambia il modo in cui si raccontano le storie.

Rappresentare le donne: dove gli autori maschili inciampano

Foster ha più volte osservato che alcuni sceneggiatori maschi faticano a delineare personaggi femminili credibili. Non parla di colpa, ma di una difficoltà narrativa.

Per lei il problema nasce quando la scrittura manca di esperienza reale o di prospettive diverse. Il risultato può essere una motivazione poco convincente o una backstory debole.

Come migliorare la rappresentazione

Coinvolgere più voci femminili nelle fasi creative.

Affidare ruoli tecnici e di scrittura a chi porta esperienza diretta.

Valutare le storie con occhi diversi prima della produzione.

A Private Life: il primo film interamente in francese per Foster

La sua ultima prova cinematografica è un progetto che definisce profondamente francese. Non una coproduzione americana mascherata, ma un vero film nato e girato in Francia.

Per la Foster questa è stata un’opportunità unica. Ha lavorato con una troupe francese e si è confrontata con dialoghi ampi nella lingua locale.

Scelta artistica : desiderava un film che fosse autenticamente francese.

: desiderava un film che fosse autenticamente francese. Ruoli di lingua : in passato aveva recitato in francese in parti minori.

: in passato aveva recitato in francese in parti minori. Collaborazione: la regista Rebecca Zlotowski ha guidato il progetto.

Consigli pratici a Nicolas Cage per True Detective 5

Parlando della nuova stagione di True Detective, Foster non ha resistito a qualche suggerimento per Nicolas Cage. Li ha formulati con il tono di chi ha esperienza sul set.

Conoscere la regia: incontrare Issa López e ascoltare il suo punto di vista.

e ascoltare il suo punto di vista. Capire la serie: abbracciare l’anima di True Detective ma portare anche qualcosa di personale.

Collaborare: fidarsi del team creativo e dialogare apertamente con la regia.

L’importanza di storie più autentiche e di team inclusivi

Il discorso di Foster è in ultima analisi un invito a costruire set più rappresentativi. Non si tratta solo di quote, ma di qualità narrativa.

Una maggiore presenza femminile dietro la macchina da presa, secondo l’attrice, porta nuove prospettive e rende i personaggi più complessi e veri.

