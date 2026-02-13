Newsletter

Dolly Noire sbarca nello hockey: debutto sul campo

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Dolly Noire conquista il campo da hockey
Dolly Noire lancia la collezione GOAT Legacy Spring Summer 2026 trasformando l’hockey in codice estetico. Tra atmosfere anni ’90 e riferimenti nordamericani, il brand porta il gioco dei rink dentro la cultura street, coinvolgendo la community digitale e offrendo capi pensati per la città.

Dolly Noire reinventa l’hockey come linguaggio di stile

La proposta guarda allo sport come fonte di simboli e rituali. L’hockey diventa punto di partenza per un immaginario visivo. Patch, lettering e grafiche giocano il ruolo principale.

  • Patch oversize che dominano le costruzioni visive.

  • Poster di match inventati, come elementi narrativi.

  • Simboli che uniscono cultura urbana e riferimenti internazionali.

I codici estetici e le radici culturali

L’estetica richiama i palazzetti e le maglie da gioco. Allo stesso tempo, filtra influenze giapponesi e street art. Il risultato è uno stile pop che mantiene intensità e autenticità.

La campagna: un volto social per un pubblico digitale

Per il lancio la maison sceglie Gianmarco Tocco, noto come Blur o Tumblurr. La sua presenza avvicina la collezione a oltre 2 milioni di follower.

La campagna racconta la storia di una squadra immaginaria. Atmosfere narrative e contenuti video trasformano il concept in racconto visivo.

Come sono pensati i capi: performance adattata alla città

GOAT Legacy rielabora capi iconici dell’hockey per l’uso urbano. Non si tratta di abbigliamento tecnico per gare. L’obiettivo è offrire pezzi pratici e riconoscibili.

  • Jersey reinterpretate con grafiche forti.

  • Set coordinati studiati per lo streetwear quotidiano.

  • Outerwear tecnici adattati al lifestyle metropolitano.

Dettagli funzionali e stilistici

I materiali bilanciano comfort e tenuta estetica. Le proporzioni sono pensate per la sovrapposizione, tipica dello styling contemporaneo.

Milano come palcoscenico urbano

La città viene reinterpretata come arena informale. I rink lasciano spazio a piazze, campus e spazi di ritrovo.

  • Milano è sfondo e coprotagonista della narrazione.

  • Gli ambienti urbani enfatizzano la dimensione collettiva dello sport.

  • La competitività si trasforma in senso di appartenenza.

Elementi grafici e riferimenti visivi

Le grafiche guidano il racconto della collezione. Ogni stampa è pensata come frammento di storia.

  • Combinazioni cromatiche che richiamano le divise storiche.

  • Iconografia che mette in dialogo hockey e cultura pop.

  • Segni che funzionano sia su felpe sia su capispalla.

Strategia di lancio: capitoli e narrazione

Il progetto si divide in fasi. Il primo capitolo è dedicato all’hockey. Altri episodi amplieranno il tema sportivo.

Questa struttura permette di creare attesa e di approfondire ogni universo estetico.

Impatto su community e mercato dello streetwear

Unire sport e cultura digitale sostiene l’identità del brand. Il target è chi vive lo streetwear come linguaggio personale.

  • Coinvolgimento degli influencer per amplificare il messaggio.

  • Contenuti video che costruiscono storytelling attorno ai capi.

  • Un mix tra heritage sportivo e tendenze contemporanee.

Cosa offre la collezione ai consumatori

Piece riconoscibili, in grado di dialogare con outfit urbani. Vestibilità confortevole e dettagli distintivi fanno la differenza.

  • Look facilmente integrabili nel guardaroba quotidiano.

  • Dettagli grafici che migliorano la riconoscibilità del brand.

  • Un approccio che privilegia l’identità rispetto alla pura funzione sportiva.

