Dolly Noire sbarca nello hockey: debutto sul campo

Dolly Noire lancia la collezione GOAT Legacy Spring Summer 2026 trasformando l’hockey in codice estetico. Tra atmosfere anni ’90 e riferimenti nordamericani, il brand porta il gioco dei rink dentro la cultura street, coinvolgendo la community digitale e offrendo capi pensati per la città.
Dolly Noire reinventa l’hockey come linguaggio di stile
La proposta guarda allo sport come fonte di simboli e rituali. L’hockey diventa punto di partenza per un immaginario visivo. Patch, lettering e grafiche giocano il ruolo principale.
- Patch oversize che dominano le costruzioni visive.
- Poster di match inventati, come elementi narrativi.
- Simboli che uniscono cultura urbana e riferimenti internazionali.
I codici estetici e le radici culturali
L’estetica richiama i palazzetti e le maglie da gioco. Allo stesso tempo, filtra influenze giapponesi e street art. Il risultato è uno stile pop che mantiene intensità e autenticità.
La campagna: un volto social per un pubblico digitale
Per il lancio la maison sceglie Gianmarco Tocco, noto come Blur o Tumblurr. La sua presenza avvicina la collezione a oltre 2 milioni di follower.
La campagna racconta la storia di una squadra immaginaria. Atmosfere narrative e contenuti video trasformano il concept in racconto visivo.
Come sono pensati i capi: performance adattata alla città
GOAT Legacy rielabora capi iconici dell’hockey per l’uso urbano. Non si tratta di abbigliamento tecnico per gare. L’obiettivo è offrire pezzi pratici e riconoscibili.
- Jersey reinterpretate con grafiche forti.
- Set coordinati studiati per lo streetwear quotidiano.
- Outerwear tecnici adattati al lifestyle metropolitano.
Dettagli funzionali e stilistici
I materiali bilanciano comfort e tenuta estetica. Le proporzioni sono pensate per la sovrapposizione, tipica dello styling contemporaneo.
Milano come palcoscenico urbano
La città viene reinterpretata come arena informale. I rink lasciano spazio a piazze, campus e spazi di ritrovo.
- Milano è sfondo e coprotagonista della narrazione.
- Gli ambienti urbani enfatizzano la dimensione collettiva dello sport.
- La competitività si trasforma in senso di appartenenza.
Elementi grafici e riferimenti visivi
Le grafiche guidano il racconto della collezione. Ogni stampa è pensata come frammento di storia.
- Combinazioni cromatiche che richiamano le divise storiche.
- Iconografia che mette in dialogo hockey e cultura pop.
- Segni che funzionano sia su felpe sia su capispalla.
Strategia di lancio: capitoli e narrazione
Il progetto si divide in fasi. Il primo capitolo è dedicato all’hockey. Altri episodi amplieranno il tema sportivo.
Questa struttura permette di creare attesa e di approfondire ogni universo estetico.
Impatto su community e mercato dello streetwear
Unire sport e cultura digitale sostiene l’identità del brand. Il target è chi vive lo streetwear come linguaggio personale.
- Coinvolgimento degli influencer per amplificare il messaggio.
- Contenuti video che costruiscono storytelling attorno ai capi.
- Un mix tra heritage sportivo e tendenze contemporanee.
Cosa offre la collezione ai consumatori
Piece riconoscibili, in grado di dialogare con outfit urbani. Vestibilità confortevole e dettagli distintivi fanno la differenza.
- Look facilmente integrabili nel guardaroba quotidiano.
- Dettagli grafici che migliorano la riconoscibilità del brand.
- Un approccio che privilegia l’identità rispetto alla pura funzione sportiva.
