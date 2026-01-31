Nike Air Max 95 City Pack celebra 30 anni di street culture

Trent’anni dopo il suo debutto, la Nike Air Max 95 si reinventa come catalizzatore urbano: la nuova City Pack celebra la scarpa attraverso le città che ne hanno plasmato il mito, trasformando ogni colorway in una mappa di identità locali e culture in movimento.

Un progetto che racconta le città

City Pack non è una semplice riedizione nostalgica. È una capsule che mette in luce come la sneaker dialoghi con tessuti urbani, comunità e forme di creatività. Ogni modello nasce dall’osservazione delle strade, dei laboratori e dei ritmi che definiscono una città.

Il concetto dietro il pack

Approccio collettivo: i design riflettono micro-culture e abitudini locali.

Atleti ibridi: si celebra chi pratica sport, crea e lavora in modo fluido.

Continuum visivo: la Air Max 95 mantiene il suo DNA tecnico, reinterpretato.

Parigi: l’Atelier contemporaneo

La variante ispirata a Parigi guarda ai nuovi luoghi creativi. Studi condivisi e «third spaces» diventano fonte di ispirazione. La tomaia sfrutta un gioco di gradienti neutri che scuriscono verso la midsole.

Il risultato è elegante ma stratificato. Dettagli puliti enfatizzano l’idea di spazio che si trasforma in laboratorio.

Hong Kong: luci e ritmo notturno

La colorway dedicata a Hong Kong richiama le tonalità neon e il movimento incessante della città. Il rosso domina la tomaia, mentre le superfici mixate raccontano un paesaggio sonoro fatto di scambi rapidi.

Questa versione punta su energia visiva e su un’estetica che amplifica la vitalità delle strade dopo il tramonto.

Baltimora: la voce della bike life

La proposta «I-95» rende omaggio alla scena che vive la strada come luogo di appartenenza. Tinta total black, occhielli in metallo e una costruzione robusta comunicano resistenza.

Qui la sneaker si fa strumento della comunità. È un modello pensato per chi percorre chilometri e condivide lo spazio urbano in gruppo.

Seongsu (Seoul): passato industriale, presente creativo

Seongsu nasce dall’evoluzione di aree industriali in hub culturali. Numeri e simboli locali si mescolano a scelte cromatiche che mettono in dialogo grigio, nero e accenti rossi.

La scarpa vuole essere ponte tra memoria industriale e sperimentazione contemporanea.

Design e dettagli tecnici

Tomaie multistrato ispirate all’originale Air Max 95.

Materiali che alternano pelle, mesh e finiture testurizzate.

Midsole fedele alla silhouette, aggiornata con tocchi moderni.

Elementi metallici e lacci strategici per personalizzare il fit.

Ogni esemplare mantiene l’impronta tecnica, ma adotta codici visivi distinti in base alla città di riferimento.

Apparel: dallo sportswear al gaming-influenced

La capsule non si limita alle sneaker. È accompagnata da una selezione di capi che rivisitano pezzi sportswear classici e li ibridano con riferimenti al motorsport e alla cultura gaming.

Giacche tecniche con tagli funzionali.

T-shirt e felpe con grafiche dedicate alle città.

Accessori pensati per l’uso urbano quotidiano.

Il guardaroba è pensato per chi usa la città come un playground quotidiano, cercando performance e stile in egual misura.

Strategia di lancio e disponibilità

La Nike Air Max 95 City Pack sarà disponibile dal 7 febbraio. La release avverrà su SNKRS e presso selezionati retailer partner.

Per chi cerca specifiche versioni, conviene monitorare le uscite online e i rivenditori locali. Alcune colorway potrebbero essere distribuite in modo limitato.

Per chi è pensata la City Pack

Il progetto parla a chi vive l’ambiente urbano in modo dinamico. Dall’appassionato di sneakers al creativo che lavora negli spazi condivisi, fino al rider che percorre le strade ogni giorno.

La capsule unisce estetica e funzione, offrendo interpretazioni diverse dello stesso heritage.

