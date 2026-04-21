Leapmotor T03 van: arriva la versione commerciale

Leapmotor ha avviato gli ordini della T03 Van, la variante commerciale del suo piccolo elettrico urbano pensata per artigiani e attività che lavorano in città. Questo modello conserva l’impronta della compatta originale, ma è stato riprogettato per trasportare merci anziché passeggeri.

Adattamenti estetici e interni studiati per il lavoro

La T03 Van cambia dettagli visivi e interni per rispondere alle esigenze professionali.

Tra le modifiche principali troviamo:

Rimozione dei sedili posteriori per ricavare spazio di carico.

Ruote in acciaio da 15 pollici al posto dei cerchi più leggeri.

Assenza del tetto panoramico, scelta funzionale per il trasporto.

Il risultato è un veicolo dall’aspetto familiare ma più orientato all’utilità quotidiana in ambito urbano.

Capacità di carico: numeri e praticità

Il vano ricavato dove prima c’erano i sedili è progettato per essere regolare e sfruttabile.

La capacità dichiarata è di 657 litri, un volume significativo per la categoria delle city van compatte.

I rivestimenti e la paratia divisoria vengono applicati durante la fase di completamento, per garantire praticità e sicurezza.

Motore, autonomia e comportamento in città

La T03 Van è spinta da una motorizzazione completamente elettrica.

L’autonomia ufficiale arriva fino a 256 km, pensata per i percorsi urbani e le consegne giornaliere.

Il pacchetto tecnico è quello della versione passeggeri, con adattamenti focalizzati su affidabilità e costi di gestione ridotti.

Produzione ibrida: assemblaggio tra Cina e Mirafiori

La strategia produttiva prevede due fasi.

In Cina il veicolo esce in una configurazione di base.

Successivamente viene trasferito allo stabilimento di Mirafiori, dove si completa secondo gli standard europei.

Perché questo processo

Permette di rispettare la normativa per i veicoli commerciali leggeri, categoria N1 .

. Consente l’installazione della paratia di protezione e dei rivestimenti interni.

Garantisce un controllo qualità vicino al mercato di vendita.

Dotazioni, mercato e prezzo di lancio

La T03 Van mantiene molte dotazioni della versione originale, adattate al lavoro.

Il prezzo di listino è fissato a 14.590 euro, escluse IVA e spese di messa su strada.

Questa proposta mette la compatta elettrica in una fascia di ingresso interessante per microimprese e professionisti che cercano un veicolo economico e a zero emissioni per l’ambiente urbano.

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