Euro NCAP: cinque stelle per Aion UT, Geely E2 e Leapmotor B05, Cupra Raval 4 stelle

Euro NCAP ha appena reso pubblici i risultati dei nuovi crash test 2026: protocolli più rigorosi e criteri suddivisi in quattro aree. Le prove premiano diverse elettriche cinesi, mentre una compatta europea raggiunge il massimo solo con un pacchetto opzionale.
Novità dei protocolli 2026 e come vengono valutate le auto
I criteri del 2026 sono più stringenti rispetto al passato. Gli esami coprono:
- Safe Driving – capacità di guida sicura;
- Crash Avoidance – sistemi di prevenzione incidenti;
- Crash Protection – protezione in caso d’impatto;
- Post Crash Safety – sicurezza dopo l’incidente.
Queste quattro aree determinano il rating complessivo in stelle. Le valutazioni includono sia test dinamici sia analisi dei sistemi ADAS.
Panoramica: chi ha ottenuto le cinque stelle
Tra i modelli esaminati, tre elettriche cinesi si sono guadagnate il massimo riconoscimento. Una compatta spagnola, invece, arriva a cinque stelle solo con un pacchetto opzionale.
Cupra Raval: quattro stelle di serie, cinque con il Safety Pack
Punteggi principali
- Safe Driving: 58% (standard), 72% con Safety Pack
- Crash Avoidance: 66% (standard), 77% con Safety Pack
- Crash Protection: 91%
- Post Crash Safety: 95%
Punti di forza
- Ottima protezione agli impatti laterali e buon risultato nel test frontale a tutta larghezza.
- Airbag centrale efficace nel prevenire il contatto tra le teste dei passeggeri.
- Buone prestazioni nei sistemi di mantenimento corsia e freno automatico tra veicoli.
Caratteristiche da migliorare
- La versione base non raggiunge la piena capacità di guida assistita.
- Manca un sistema per rilevare la presenza di un bambino lasciato in abitacolo.
- Il passaggio da quattro a cinque stelle dipende dall’acquisto del Safety Pack.
Aion UT: cinque stelle e alta protezione agli urti
Risultati chiave
- Safe Driving: 66%
- Crash Avoidance: 74%
- Crash Protection: 91%
- Post Crash Safety: 88%
Cosa è piaciuto
- Elevata protezione in caso d’impatto.
- Buona efficacia generale dei sistemi di prevenzione collisioni.
Limitazioni rilevate
- Molte funzioni di guida sono gestite dallo schermo centrale.
- Il riconoscimento dei limiti di velocità ha raggiunto il 68% di accuratezza.
- Mancanza di un sensore per individuare un bambino rimasto in auto.
- Difficoltà occasionali nel monitoraggio frontale ad incroci con auto o moto.
Geely E2: cinque stelle, ma la frenata d’emergenza è irregolare
Valutazioni principali
- Safe Driving: 79% – punteggio elevato
- Crash Avoidance: 72%
- Crash Protection: 86%
- Post Crash Safety: 95%
Punti a favore
- Comandi fisici chiari per le funzioni principali.
- Presenza di serie del sistema per rilevare bambini a bordo.
- Ottima sicurezza post-incidente.
Criticità evidenziate
- La frenata automatica d’emergenza risulta non sempre uniforme.
- Protezione insufficiente per le gambe del conducente nel test frontale offset.
- La cintura del manichino 10 anni tende a scivolare dalla spalla.
Leapmotor B05: il migliore negli impatti e competitivo nella frenata
Risultati numerici
- Crash Protection: 92% – il punteggio più alto del gruppo
- Crash Avoidance: 77%
- Safe Driving: 66%
- Post Crash Safety: 89%
Forze del modello
- Frenata automatica d’emergenza molto efficace ad alta velocità e agli incroci.
- Ottimi risultati nei test d’impatto laterale contro barriera e palo.
- Airbag centrale capace di evitare il contatto tra le teste degli occupanti.
Limiti e osservazioni
- Manca un sistema adattivo di ritenuta per diverse corporature.
- La vettura non riconosce posture rischiose del passeggero anteriore.
- I comandi di infotainment potrebbero beneficiare di più tasti fisici.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.