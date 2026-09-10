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Euro NCAP: cinque stelle per Aion UT, Geely E2 e Leapmotor B05, Cupra Raval 4 stelle

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Di : Serena Gualtieri

Nuovi test Euro NCAP, cinque stelle per Aion UT, Geely E2 e Leapmotor B05. Cupra Raval si ferma a quattro
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Euro NCAP ha appena reso pubblici i risultati dei nuovi crash test 2026: protocolli più rigorosi e criteri suddivisi in quattro aree. Le prove premiano diverse elettriche cinesi, mentre una compatta europea raggiunge il massimo solo con un pacchetto opzionale.

Novità dei protocolli 2026 e come vengono valutate le auto

I criteri del 2026 sono più stringenti rispetto al passato. Gli esami coprono:

  • Safe Driving – capacità di guida sicura;

  • Crash Avoidance – sistemi di prevenzione incidenti;

  • Crash Protection – protezione in caso d’impatto;

  • Post Crash Safety – sicurezza dopo l’incidente.

Queste quattro aree determinano il rating complessivo in stelle. Le valutazioni includono sia test dinamici sia analisi dei sistemi ADAS.

Panoramica: chi ha ottenuto le cinque stelle

Tra i modelli esaminati, tre elettriche cinesi si sono guadagnate il massimo riconoscimento. Una compatta spagnola, invece, arriva a cinque stelle solo con un pacchetto opzionale.

Cupra Raval: quattro stelle di serie, cinque con il Safety Pack

Punteggi principali

  • Safe Driving: 58% (standard), 72% con Safety Pack

  • Crash Avoidance: 66% (standard), 77% con Safety Pack

  • Crash Protection: 91%

  • Post Crash Safety: 95%

Punti di forza

  • Ottima protezione agli impatti laterali e buon risultato nel test frontale a tutta larghezza.

  • Airbag centrale efficace nel prevenire il contatto tra le teste dei passeggeri.

  • Buone prestazioni nei sistemi di mantenimento corsia e freno automatico tra veicoli.

Caratteristiche da migliorare

  • La versione base non raggiunge la piena capacità di guida assistita.

  • Manca un sistema per rilevare la presenza di un bambino lasciato in abitacolo.

  • Il passaggio da quattro a cinque stelle dipende dall’acquisto del Safety Pack.

Aion UT: cinque stelle e alta protezione agli urti

Risultati chiave

  • Safe Driving: 66%

  • Crash Avoidance: 74%

  • Crash Protection: 91%

  • Post Crash Safety: 88%

Cosa è piaciuto

  • Elevata protezione in caso d’impatto.

  • Buona efficacia generale dei sistemi di prevenzione collisioni.

Limitazioni rilevate

  • Molte funzioni di guida sono gestite dallo schermo centrale.

  • Il riconoscimento dei limiti di velocità ha raggiunto il 68% di accuratezza.

  • Mancanza di un sensore per individuare un bambino rimasto in auto.

  • Difficoltà occasionali nel monitoraggio frontale ad incroci con auto o moto.

Geely E2: cinque stelle, ma la frenata d’emergenza è irregolare

Valutazioni principali

  • Safe Driving: 79% – punteggio elevato

  • Crash Avoidance: 72%

  • Crash Protection: 86%

  • Post Crash Safety: 95%

Punti a favore

  • Comandi fisici chiari per le funzioni principali.

  • Presenza di serie del sistema per rilevare bambini a bordo.

  • Ottima sicurezza post-incidente.

Criticità evidenziate

  • La frenata automatica d’emergenza risulta non sempre uniforme.

  • Protezione insufficiente per le gambe del conducente nel test frontale offset.

  • La cintura del manichino 10 anni tende a scivolare dalla spalla.

Leapmotor B05: il migliore negli impatti e competitivo nella frenata

Risultati numerici

  • Crash Protection: 92% – il punteggio più alto del gruppo

  • Crash Avoidance: 77%

  • Safe Driving: 66%

  • Post Crash Safety: 89%

Forze del modello

  • Frenata automatica d’emergenza molto efficace ad alta velocità e agli incroci.

  • Ottimi risultati nei test d’impatto laterale contro barriera e palo.

  • Airbag centrale capace di evitare il contatto tra le teste degli occupanti.

Limiti e osservazioni

  • Manca un sistema adattivo di ritenuta per diverse corporature.

  • La vettura non riconosce posture rischiose del passeggero anteriore.

  • I comandi di infotainment potrebbero beneficiare di più tasti fisici.

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