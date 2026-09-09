HERE annuncia un piano di mappatura 3D dell’Italia che porterà sulle strade una flotta di veicoli per raccogliere immagini e dati. L’obiettivo è aggiornare mappe, segnaletica e informazioni commerciali con precisione centimetica.
Come funziona la nuova mappatura 3D
La raccolta dati avviene con veicoli equipaggiati da sensori avanzati. Telecamere ad alta risoluzione, LiDAR e GPS lavorano insieme per creare modelli tridimensionali.
- I sensori LiDAR scansionano l’ambiente e misurano le distanze.
- Le fotocamere catturano dettagli di facciate, cartelli e vetrine.
- Il GPS e i sistemi inerziali garantiscono georeferenziazione accurata.
Veicoli in strada: caratteristiche e operazioni
I mezzi sono studiati per operare sia in città sia su strade extraurbane. Ogni automezzo monta sistemi di registrazione sincronizzati.
Tipologie di equipaggiamento
- Unità LiDAR rotative per mappature 360°.
- Telecamere multiple per vedute frontali e laterali.
- Moduli di rete per trasmissione dati in tempo reale.
Quali informazioni vengono censite
Oltre alle geometrie 3D, i veicoli raccolgono dati utili per la navigazione e il commercio locale.
- Cartelli stradali: posizione e stato di usura.
- Insegne e vetrine: dati per elenchi attività.
- Topografia urbana: marciapiedi, attraversamenti e ostacoli.
Benefici per utenti e imprese
Mappe più dettagliate migliorano indicazioni, sicurezza e visibilità online delle attività locali.
- Navigazione più precisa per auto e veicoli commerciali.
- Aggiornamenti puntuali per servizi di consegna e flotte.
- Migliore presenza digitale per negozi e professionisti.
Copertura italiana e tempistiche di aggiornamento
La campagna punta a coprire aree urbane e interurbane. Le tempistiche variano in base all’affluenza e alla complessità territoriale.
- Fasi iniziali nelle grandi città e nelle arterie principali.
- Progressiva estensione a comuni medi e piccoli.
- Aggiornamenti periodici per tenere traccia dei cambiamenti.
Privacy, sicurezza dei dati e conformità legale
Ogni progetto di mappatura deve rispettare il GDPR e le normative nazionali. HERE dichiara procedure per proteggere i dati personali.
- Offuscamento di volti e targhe prima della pubblicazione.
- Conservazione limitata dei dati sensibili.
- Processi di revisione manuale e automatica per la privacy.
In che modo i dati 3D migliorano i servizi digitali
I modelli tridimensionali permettono funzionalità avanzate per app e ricerca locale.
- Percorsi pedonali ottimizzati grazie alla geometria di marciapiedi e rampe.
- Riconoscimento aggiornato delle insegne per elenchi attività.
- Supporto a realtà aumentata e visualizzazioni immersive.
Impatto su logistica, mobilità e Smart City
Le informazioni raccolte servono anche alla gestione urbana e alla pianificazione della mobilità.
- Ottimizzazione dei percorsi per flotte merci.
- Individuazione rapida di ostacoli e cantieri.
- Supporto a piani di accessibilità e sicurezza stradale.
Interazione con le autorità e possibilità di segnalazione
Il progetto prevede dialogo con enti locali per validare i dati raccolti. Le amministrazioni possono richiedere correzioni.
- Procedure per segnalare errori cartografici.
- Collaborazioni con uffici tecnici comunali.
- Integrazione dati per servizi pubblici e emergenze.
Come i consumatori possono beneficiare subito
Gli aggiornamenti si riflettono rapidamente sulle app di navigazione e sui risultati di ricerca locale.
- Tempi di arrivo più realistici e percorsi aggiornati.
- Informazioni su attività commerciali più aggiornate.
- Maggiore affidabilità nelle indicazioni stradali.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.