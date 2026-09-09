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HERE mappa l’Italia in 3D: veicoli sulle strade per censire cartelli e negozi

Aggiornato il :

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Di : Serena Gualtieri

Veicolo attrezzato con sensori per la mappatura 3D di strade e facciate urbane
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HERE annuncia un piano di mappatura 3D dell’Italia che porterà sulle strade una flotta di veicoli per raccogliere immagini e dati. L’obiettivo è aggiornare mappe, segnaletica e informazioni commerciali con precisione centimetica.

Come funziona la nuova mappatura 3D

La raccolta dati avviene con veicoli equipaggiati da sensori avanzati. Telecamere ad alta risoluzione, LiDAR e GPS lavorano insieme per creare modelli tridimensionali.

Sensori LiDAR e telecamere ad alta risoluzione montati su un veicolo per la raccolta dati cartografici
I sensori LiDAR e le telecamere lavorano insieme per creare modelli tridimensionali precisi.

  • I sensori LiDAR scansionano l’ambiente e misurano le distanze.

  • Le fotocamere catturano dettagli di facciate, cartelli e vetrine.

  • Il GPS e i sistemi inerziali garantiscono georeferenziazione accurata.

Veicoli in strada: caratteristiche e operazioni

I mezzi sono studiati per operare sia in città sia su strade extraurbane. Ogni automezzo monta sistemi di registrazione sincronizzati.

Tipologie di equipaggiamento

  • Unità LiDAR rotative per mappature 360°.

  • Telecamere multiple per vedute frontali e laterali.

  • Moduli di rete per trasmissione dati in tempo reale.

Quali informazioni vengono censite

Oltre alle geometrie 3D, i veicoli raccolgono dati utili per la navigazione e il commercio locale.

  • Cartelli stradali: posizione e stato di usura.

  • Insegne e vetrine: dati per elenchi attività.

  • Topografia urbana: marciapiedi, attraversamenti e ostacoli.

Benefici per utenti e imprese

Mappe più dettagliate migliorano indicazioni, sicurezza e visibilità online delle attività locali.

  • Navigazione più precisa per auto e veicoli commerciali.

  • Aggiornamenti puntuali per servizi di consegna e flotte.

  • Migliore presenza digitale per negozi e professionisti.

Copertura italiana e tempistiche di aggiornamento

La campagna punta a coprire aree urbane e interurbane. Le tempistiche variano in base all’affluenza e alla complessità territoriale.

  • Fasi iniziali nelle grandi città e nelle arterie principali.

  • Progressiva estensione a comuni medi e piccoli.

  • Aggiornamenti periodici per tenere traccia dei cambiamenti.

Privacy, sicurezza dei dati e conformità legale

Ogni progetto di mappatura deve rispettare il GDPR e le normative nazionali. HERE dichiara procedure per proteggere i dati personali.

  • Offuscamento di volti e targhe prima della pubblicazione.

  • Conservazione limitata dei dati sensibili.

  • Processi di revisione manuale e automatica per la privacy.

In che modo i dati 3D migliorano i servizi digitali

I modelli tridimensionali permettono funzionalità avanzate per app e ricerca locale.

  • Percorsi pedonali ottimizzati grazie alla geometria di marciapiedi e rampe.

  • Riconoscimento aggiornato delle insegne per elenchi attività.

  • Supporto a realtà aumentata e visualizzazioni immersive.

Impatto su logistica, mobilità e Smart City

Le informazioni raccolte servono anche alla gestione urbana e alla pianificazione della mobilità.

Mappa digitale di una città con percorsi ottimizzati per la logistica e la mobilità urbana
I dati 3D migliorano l’ottimizzazione dei percorsi per le flotte merci e la pianificazione urbana.

  • Ottimizzazione dei percorsi per flotte merci.

  • Individuazione rapida di ostacoli e cantieri.

  • Supporto a piani di accessibilità e sicurezza stradale.

Interazione con le autorità e possibilità di segnalazione

Il progetto prevede dialogo con enti locali per validare i dati raccolti. Le amministrazioni possono richiedere correzioni.

  • Procedure per segnalare errori cartografici.

  • Collaborazioni con uffici tecnici comunali.

  • Integrazione dati per servizi pubblici e emergenze.

Come i consumatori possono beneficiare subito

Gli aggiornamenti si riflettono rapidamente sulle app di navigazione e sui risultati di ricerca locale.

  • Tempi di arrivo più realistici e percorsi aggiornati.

  • Informazioni su attività commerciali più aggiornate.

  • Maggiore affidabilità nelle indicazioni stradali.

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