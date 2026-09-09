HERE annuncia un piano di mappatura 3D dell’Italia che porterà sulle strade una flotta di veicoli per raccogliere immagini e dati. L’obiettivo è aggiornare mappe, segnaletica e informazioni commerciali con precisione centimetica.

Come funziona la nuova mappatura 3D

La raccolta dati avviene con veicoli equipaggiati da sensori avanzati. Telecamere ad alta risoluzione, LiDAR e GPS lavorano insieme per creare modelli tridimensionali.

I sensori LiDAR e le telecamere lavorano insieme per creare modelli tridimensionali precisi.

I sensori LiDAR scansionano l’ambiente e misurano le distanze.

Le fotocamere catturano dettagli di facciate, cartelli e vetrine.

Il GPS e i sistemi inerziali garantiscono georeferenziazione accurata.

Veicoli in strada: caratteristiche e operazioni

I mezzi sono studiati per operare sia in città sia su strade extraurbane. Ogni automezzo monta sistemi di registrazione sincronizzati.

Tipologie di equipaggiamento

Unità LiDAR rotative per mappature 360°.

Telecamere multiple per vedute frontali e laterali.

Moduli di rete per trasmissione dati in tempo reale.

Quali informazioni vengono censite

Oltre alle geometrie 3D, i veicoli raccolgono dati utili per la navigazione e il commercio locale.

Cartelli stradali : posizione e stato di usura.

: posizione e stato di usura. Insegne e vetrine : dati per elenchi attività.

: dati per elenchi attività. Topografia urbana: marciapiedi, attraversamenti e ostacoli.

Benefici per utenti e imprese

Mappe più dettagliate migliorano indicazioni, sicurezza e visibilità online delle attività locali.

Navigazione più precisa per auto e veicoli commerciali.

Aggiornamenti puntuali per servizi di consegna e flotte.

Migliore presenza digitale per negozi e professionisti.

Copertura italiana e tempistiche di aggiornamento

La campagna punta a coprire aree urbane e interurbane. Le tempistiche variano in base all’affluenza e alla complessità territoriale.

Fasi iniziali nelle grandi città e nelle arterie principali.

Progressiva estensione a comuni medi e piccoli.

Aggiornamenti periodici per tenere traccia dei cambiamenti.

Privacy, sicurezza dei dati e conformità legale

Ogni progetto di mappatura deve rispettare il GDPR e le normative nazionali. HERE dichiara procedure per proteggere i dati personali.

Offuscamento di volti e targhe prima della pubblicazione.

Conservazione limitata dei dati sensibili.

Processi di revisione manuale e automatica per la privacy.

In che modo i dati 3D migliorano i servizi digitali

I modelli tridimensionali permettono funzionalità avanzate per app e ricerca locale.

Percorsi pedonali ottimizzati grazie alla geometria di marciapiedi e rampe.

Riconoscimento aggiornato delle insegne per elenchi attività.

Supporto a realtà aumentata e visualizzazioni immersive.

Impatto su logistica, mobilità e Smart City

Le informazioni raccolte servono anche alla gestione urbana e alla pianificazione della mobilità.

I dati 3D migliorano l’ottimizzazione dei percorsi per le flotte merci e la pianificazione urbana.

Ottimizzazione dei percorsi per flotte merci.

Individuazione rapida di ostacoli e cantieri.

Supporto a piani di accessibilità e sicurezza stradale.

Interazione con le autorità e possibilità di segnalazione

Il progetto prevede dialogo con enti locali per validare i dati raccolti. Le amministrazioni possono richiedere correzioni.

Procedure per segnalare errori cartografici.

Collaborazioni con uffici tecnici comunali.

Integrazione dati per servizi pubblici e emergenze.

Come i consumatori possono beneficiare subito

Gli aggiornamenti si riflettono rapidamente sulle app di navigazione e sui risultati di ricerca locale.

Tempi di arrivo più realistici e percorsi aggiornati.

Informazioni su attività commerciali più aggiornate.

Maggiore affidabilità nelle indicazioni stradali.

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