Adolescence 2: Stephen Graham lavora alla nuova storia

Dietro le quinte dei Golden Globes 2026 è emerso un possibile futuro per Adolescence: Stephen Graham, co-creatore e volto della serie, ha lasciato intendere che lui e Jack Thorne stanno valutando nuove direzioni per lo show. Un sospetto che nasce dal successo economico e di critica e che ora apre la porta a ipotesi creative diverse.

Le parole di Stephen Graham e l’ipotesi di un seguito

Intervistato dopo la cerimonia, Graham ha risposto con cautela alle domande su una possibile seconda stagione. Ha spiegato che l’idea è ancora nella testa dei creatori. Non ha dato conferme, ma neppure un netto rifiuto.

Graham ha detto che il progetto è in evoluzione.

Ha coinvolto il nome di Jack Thorne come partner creativo.

come partner creativo. Ha suggerito che eventuali sviluppi richiederanno tempo.

Le parole del protagonista sono volontariamente criptiche. Questo atteggiamento lascia spazio a interpretazioni e alimenta l’interesse del pubblico.

Plan B, Barantini e l’idea di trasformare il racconto

I produttori di Plan B hanno già espresso l’intenzione di esplorare nuove strade per il progetto. Dede Gardner e Jeremy Kleiner hanno discusso con il regista Philip Barantini possibili “iterazioni” successive.

Cosa potrebbe cambiare nella forma

Passare da una miniserie autoconclusiva a una serie antologica.

Mantenerne il DNA senza ripetere gli stessi temi.

senza ripetere gli stessi temi. Raccontare nuove storie centrate sull’adolescenza in contesti diversi.

L’ipotesi più accreditata è quella di un formato che mantenga il tono oscuro e realistico, ma che cambi ambientazione e protagonisti da stagione a stagione.

Ascolti, numeri e riconoscimenti raccolti dalla serie

Adolescence ha ottenuto risultati straordinari su Netflix e nelle premiazioni internazionali. I dati di streaming e le statuette hanno consolidato il successo critico.

Oltre 146 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni su Netflix.

13 nomination agli Emmy pre-2025 e otto vittorie.

Quattro Golden Globes, tra cui miglior miniserie.

Premi per interpreti non protagonisti: Owen Cooper e Erin Doherty.

La notorietà dello show ha rafforzato la posizione dei creatori nel negoziare possibili sviluppi creativi.

Il valore narrativo del progetto e le opzioni per il futuro

Al centro della serie c’è il tema dell’adolescenza come fase complessa. Questa centralità consente varie soluzioni per proseguire la storia senza tradire lo spirito originale.

Scenari possibili

Antologia: ogni stagione un nuovo caso, nuovi protagonisti.

Spin-off: personaggi secondari che diventano fulcro di nuove trame.

Continuazione diretta: sequel con gli stessi protagonisti, se la storia lo permette.

Ogni strada comporta scelte editoriali precise, dall’inserimento di nuovi registi alla selezione del cast. Il successo commerciale e critico rende però più probabile un investimento ulteriore.

Cosa monitorare da qui ai prossimi anni

Per comprendere la direzione definitiva basterà seguire pochi indicatori chiave.

Comunicati ufficiali di Plan B e Netflix. Dichiarazioni di Graham e Jack Thorne in interviste future. Eventuali annunci su regia e casting, in particolare il coinvolgimento di Philip Barantini.

Per ora la produzione mantiene il riserbo. I prossimi passi creativi emergeranno gradualmente, man mano che i protagonisti e i produttori definiranno la visione da perseguire.

