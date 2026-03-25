Imma Tataranni 5 su Rai 1 da stasera: trama, cast e numero di puntate

Stasera, alle 21:30 su Rai 1, debutta la quinta stagione di Imma Tataranni, pronta a riportare sullo schermo misteri, tensioni familiari e nuovi nomi nel cast. La protagonista affronta cambiamenti personali e indagini intrecciate che promettono svolte inaspettate.
Cosa accade nella puntata d’apertura: colpi di scena e nuove crepe
La prima puntata, dal titolo “Liberi tutti”, riparte dai nodi irrisolti della stagione precedente. Imma vive la sua condizione di donna single e sente il peso della solitudine.
La relazione con Pietro è ormai separata. Intanto Valentina passa sempre più tempo fuori casa per via della sua esperienza alla fattoria Bandusia. Pietro si è trasferito a casa dei genitori in cerca di una nuova sistemazione.
I casi che intrecciano la trama
Due indagini apparentemente distinte si rivelano collegate grazie al fiuto di Imma.
- La scomparsa di Adele Dalmaso dopo una lite familiare.
- Il ritrovamento del corpo di una donna nel lago di Monticchio.
La Procura accoglie un nuovo capo che prende subito in mano le indagini. Sul piano personale, Imma deve anche seguire la madre Brunella e gestire la preoccupazione della collega Diana, alle prese con un fastidioso problema alla pelle.
Vite private in subbuglio: lavoro, proposte e tensioni domestiche
La vita quotidiana dei personaggi si complica con scelte professionali e piccoli drammi familiari. Pietro riceve un’offerta dalla First Energy e decide di lasciare il suo impiego.
La reazione di sua madre Filomena è inaspettata: protesta e si ribella alla decisione del figlio.
Imma e Pietro optano per vendere la casa. Valentina scopre la notizia per caso e resta turbata. Per ritrovare un equilibrio, Imma decide di riprendere gli studi d’inglese con Mike, l’insegnante segnalato dalla Moliterni.
Volti nuovi e ritorni: il cast che guida la stagione
La serie ritrova molti personaggi amati, ma introduce anche interpreti destinati a lasciare il segno.
- Vanessa Scalera torna nel ruolo della protagonista, con una sfumatura più fragile.
- Massimiliano Gallo confermato come Pietro.
- Alice Azzariti interpreta Valentina.
- Barbara Ronchi è Diana, ora anche impegnata nel teatro.
- Rocco Papaleo entra come Altiero Galliano, nuovo procuratore capo.
- Lodo Guenzi veste i panni di un giovane ingegnere senza scrupoli.
Da segnalare l’assenza di Alessio Lapice, il cui personaggio non torna nella vita di Imma.
Durata, struttura degli episodi e dove vederla in streaming
La quinta stagione è composta da quattro episodi, ciascuno sviluppato attorno a un caso diverso. Ogni puntata ha una durata intorno ai 130 minuti.
Come seguirla
- In tv: prima serata su Rai 1, appuntamento alle 21:30.
- In streaming: disponibile su RaiPlay, con la prima puntata già in anteprima sulla piattaforma.
- Archivio: su RaiPlay si possono rivedere anche le stagioni precedenti tratte dai romanzi di Mariolina Venezia.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.