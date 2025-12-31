Peacemaker: John Cena non era la prima scelta, James Gunn voleva una star del MCU

James Gunn ha raccontato un retroscena inedito: John Cena è oggi il volto di Peacemaker, ma non era il primo nome nella lista del regista. La rivelazione arriva durante un’intervista radiofonica e getta luce sulle scelte di casting dietro la serie DC.
Il personaggio pensato per un volto noto del MCU
Gunn ha ammesso di aver immaginato il protagonista con in mente un attore legato al mondo Marvel. La parte di Peacemaker, infatti, era stata concepita per Dave Bautista.
Secondo il regista, la sceneggiatura era calibrata sulle qualità fisiche e comiche dell’ex wrestler diventato attore. Tuttavia, Bautista preferì accettare altri impegni cinematografici, che offrivano compensi e programmi diversi.
La scelta economica e contrattuale ha spinto il progetto verso un’altra direzione, lasciando libero il ruolo per una nuova proposta.
Come è arrivato John Cena e il rapporto con Gunn
Dopo il rifiuto di Bautista, Gunn contattò John Cena. Il regista aveva seguito la sua evoluzione come attore in commedie e film d’azione.
La collaborazione si è consolidata fin da subito. Gunn ha definito il loro rapporto professionale intenso e duraturo.
- Cena è stato scelto non solo per fisico e presenza
ma anche per la vena comica e drammatica mostrata in altri titoli.
- Gunn sottolinea che il legame con Cena ha portato a molteplici progetti condivisi.
Il regista ha confessato di nutrire grande affetto per la serie Peacemaker, che considera tra le sue produzioni più riuscite dal punto di vista creativo.
Chi ritorna e gli arrivi nella seconda stagione
La nuova stagione amplia il cast con volti già noti e alcuni ingressi interessanti. Tra conferme e novità, la squadra si rinnova.
Principali interpreti e ruoli
- John Cena – Peacemaker
- Freddie Stroma – Adrian Chase / Vigilante
- Jennifer Holland – Emilia Harcourt
- Steve Agee – John Economos
- Nhut Le – Judomaster
- Robert Patrick – August “Auggie” Smith / White Dragon
- Tim Meadows – Langston Fleury
- Michael Rooker – Red St. Wild
Trama della nuova stagione: conflitti interiori e missioni esterne
La storia segue un Peacemaker diviso tra il passato e un obiettivo personale molto rigoroso. Il protagonista continua a inseguire la sua idea di pace, anche a costo di mettersi in conflitto con se stesso.
La tensione tra redenzione e violenza rimane il cuore narrativo. Scene d’azione e momenti più intimi si alternano per esplorare la complessità del personaggio.
Dove vedere la serie in Italia e stato degli aggiornamenti
In Italia la serie è disponibile sulla piattaforma TIMVision. Al momento non è stata annunciata una data ufficiale per il ritorno della nuova stagione sui nostri schermi.
