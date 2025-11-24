Henry Cavill: riprese di Highlander posticipate per infortunio

Il reboot di Highlander subisce un rallentamento: le riprese sono state rimandate e il motivo principale è un problema fisico che ha colpito il protagonista. La notizia arriva mentre il progetto, tra attese e cambi di cast, prova a rinnovare un mito del grande schermo.
Riprese rimandate: la nuova finestra temporale
La produzione ha spostato l’inizio del set oltre il 2025. Al momento la data certa non è stata confermata, ma gli insider indicano il 2026 come possibile orizzonte.
Il rinvio interrompe il calendario previsto e obbliga la macchina produttiva a rivedere tempistiche e logistica.
Chi dirige e chi farà parte del cast del reboot
Regia e studio
Dietro la macchina da presa c’è Chad Stahelski, noto per i suoi film d’azione. Il progetto è prodotto da Amazon MGM Studios e punta a una visione moderna della saga.
Attori principali e ruoli attesi
- Henry Cavill è il volto scelto per il protagonista.
- Nel cast sono annunciati anche Russell Crowe, Marisa Abela e Karen Gillan.
- Completano il team nomi come Djimon Hounsou, Dave Bautista e Max Zhang.
Il progetto ha attraversato molti cambiamenti prima di definire il cast attuale. In passato erano stati considerati altri nomi di alto profilo.
L’incidente che ha fermato Henry Cavill e il suo impatto
Durante la preparazione fisica Cavill ha riportato un infortunio. I dettagli non sono stati resi pubblici.
Poiché l’attore è noto per eseguire molte scene d’azione senza controfigura, ogni problema fisico può influenzare il calendario delle riprese.
- Rivalutazione delle scene d’azione.
- Possibile riorganizzazione delle giornate di set.
- Effetti sul casting di supporto e sulla post-produzione.
La produzione valuterà le prossime mosse in base all’evolversi delle condizioni di Cavill.
La lunga gestazione del reboot: ostacoli e cambi di rotta
Il progetto era in gestazione da quasi un decennio e ha attraversato numerosi stop & go.
In passato anche altri attori erano stati associati al film. Alcuni nomi famosi non hanno poi preso parte alla versione attuale.
La scelta definitiva di Cavill come protagonista è stata confermata dopo vari tentativi e ripensamenti.
Perché Highlander resta un franchise rilevante
L’opera originale del 1986 ha lasciato un segno. All’epoca gli interpreti principali erano Christopher Lambert e Sean Connery.
La regia di Russell Mulcahy contribuì a creare un immaginario forte, poi sviluppato con serie TV e sequel.
Il tema degli immortali e il mix tra azione e mito mantengono alta l’attenzione del pubblico e dei produttori.
