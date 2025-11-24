Henry Cavill: riprese di Highlander posticipate per infortunio

Il reboot di Highlander subisce un rallentamento: le riprese sono state rimandate e il motivo principale è un problema fisico che ha colpito il protagonista. La notizia arriva mentre il progetto, tra attese e cambi di cast, prova a rinnovare un mito del grande schermo.

Riprese rimandate: la nuova finestra temporale

La produzione ha spostato l’inizio del set oltre il 2025. Al momento la data certa non è stata confermata, ma gli insider indicano il 2026 come possibile orizzonte.

Il rinvio interrompe il calendario previsto e obbliga la macchina produttiva a rivedere tempistiche e logistica.

Chi dirige e chi farà parte del cast del reboot

Regia e studio

Dietro la macchina da presa c’è Chad Stahelski, noto per i suoi film d’azione. Il progetto è prodotto da Amazon MGM Studios e punta a una visione moderna della saga.

Attori principali e ruoli attesi

Henry Cavill è il volto scelto per il protagonista.

è il volto scelto per il protagonista. Nel cast sono annunciati anche Russell Crowe , Marisa Abela e Karen Gillan .

, e . Completano il team nomi come Djimon Hounsou, Dave Bautista e Max Zhang.

Il progetto ha attraversato molti cambiamenti prima di definire il cast attuale. In passato erano stati considerati altri nomi di alto profilo.

L’incidente che ha fermato Henry Cavill e il suo impatto

Durante la preparazione fisica Cavill ha riportato un infortunio. I dettagli non sono stati resi pubblici.

Poiché l’attore è noto per eseguire molte scene d’azione senza controfigura, ogni problema fisico può influenzare il calendario delle riprese.

Rivalutazione delle scene d’azione.

Possibile riorganizzazione delle giornate di set.

Effetti sul casting di supporto e sulla post-produzione.

La produzione valuterà le prossime mosse in base all’evolversi delle condizioni di Cavill.

La lunga gestazione del reboot: ostacoli e cambi di rotta

Il progetto era in gestazione da quasi un decennio e ha attraversato numerosi stop & go.

In passato anche altri attori erano stati associati al film. Alcuni nomi famosi non hanno poi preso parte alla versione attuale.

La scelta definitiva di Cavill come protagonista è stata confermata dopo vari tentativi e ripensamenti.

Perché Highlander resta un franchise rilevante

L’opera originale del 1986 ha lasciato un segno. All’epoca gli interpreti principali erano Christopher Lambert e Sean Connery.

La regia di Russell Mulcahy contribuì a creare un immaginario forte, poi sviluppato con serie TV e sequel.

Il tema degli immortali e il mix tra azione e mito mantengono alta l’attenzione del pubblico e dei produttori.

