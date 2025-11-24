Newsletter

Henry Cavill: riprese di Highlander posticipate per infortunio

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Henry Cavill si è infortunato, le riprese di Highlander sono state posticipate
Il reboot di Highlander subisce un rallentamento: le riprese sono state rimandate e il motivo principale è un problema fisico che ha colpito il protagonista. La notizia arriva mentre il progetto, tra attese e cambi di cast, prova a rinnovare un mito del grande schermo.

Riprese rimandate: la nuova finestra temporale

La produzione ha spostato l’inizio del set oltre il 2025. Al momento la data certa non è stata confermata, ma gli insider indicano il 2026 come possibile orizzonte.

Il rinvio interrompe il calendario previsto e obbliga la macchina produttiva a rivedere tempistiche e logistica.

Chi dirige e chi farà parte del cast del reboot

Regia e studio

Dietro la macchina da presa c’è Chad Stahelski, noto per i suoi film d’azione. Il progetto è prodotto da Amazon MGM Studios e punta a una visione moderna della saga.

Attori principali e ruoli attesi

  • Henry Cavill è il volto scelto per il protagonista.

  • Nel cast sono annunciati anche Russell Crowe, Marisa Abela e Karen Gillan.

  • Completano il team nomi come Djimon Hounsou, Dave Bautista e Max Zhang.

Il progetto ha attraversato molti cambiamenti prima di definire il cast attuale. In passato erano stati considerati altri nomi di alto profilo.

L’incidente che ha fermato Henry Cavill e il suo impatto

Durante la preparazione fisica Cavill ha riportato un infortunio. I dettagli non sono stati resi pubblici.

Poiché l’attore è noto per eseguire molte scene d’azione senza controfigura, ogni problema fisico può influenzare il calendario delle riprese.

  • Rivalutazione delle scene d’azione.

  • Possibile riorganizzazione delle giornate di set.

  • Effetti sul casting di supporto e sulla post-produzione.

La produzione valuterà le prossime mosse in base all’evolversi delle condizioni di Cavill.

La lunga gestazione del reboot: ostacoli e cambi di rotta

Il progetto era in gestazione da quasi un decennio e ha attraversato numerosi stop & go.

In passato anche altri attori erano stati associati al film. Alcuni nomi famosi non hanno poi preso parte alla versione attuale.

La scelta definitiva di Cavill come protagonista è stata confermata dopo vari tentativi e ripensamenti.

Perché Highlander resta un franchise rilevante

L’opera originale del 1986 ha lasciato un segno. All’epoca gli interpreti principali erano Christopher Lambert e Sean Connery.

La regia di Russell Mulcahy contribuì a creare un immaginario forte, poi sviluppato con serie TV e sequel.

Il tema degli immortali e il mix tra azione e mito mantengono alta l’attenzione del pubblico e dei produttori.

