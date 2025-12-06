Guardiani della Galassia: James Gunn non guadagna dal merchandising di Baby Groot

Durante una recente intervista, il regista James Gunn ha svelato un dettaglio sorprendente sul celebre Baby Groot: pur essendo l’artefice del design del personaggio, non ottiene alcun guadagno dalle vendite del merchandise. La rivelazione riapre il dibattito sui diritti creativi nell’industria popolare.
James Gunn: creatore del look, non dei profitti
Ai microfoni di un talk show radiofonico, Gunn ha spiegato che il suo lavoro sul design di Baby Groot non si traduce in royalties sui prodotti commerciali.
Cosa ha detto il regista
Ha ricordato di aver contribuito direttamente all’aspetto del personaggio. Poi ha aggiunto che, sebbene sia ben pagato per i film, non riceve entrate dal merchandise. Il conduttore ha espresso sorpresa, vista la popolarità dei gadget legati al personaggio.
Perché il merchandising non lo coinvolge
Il sistema di compenso per progetti cinematografici spesso distingue tra salario per il lavoro creativo e percentuali sulle vendite di prodotti con licenza.
- Gunn ha confermato che il suo compenso per i film è significativo.
- Il ricavo dalle magliette, action figure e altri articoli segue contratti separati.
- Gli artisti dei fumetti storicamente non hanno sempre ricevuto quote dai gadget.
Storia e diffusione di Groot: dalle pagine al grande schermo
Il personaggio nasce nei fumetti, creato da figure iconiche del settore. La trasformazione in icona globale è però avvenuta grazie al cinema del Marvel Cinematic Universe.
Tappe principali
- Debutto a fumetti nella serie Tales to Astonish, negli anni ’60.
- Introduzione dell’interpretazione cinematografica che ha reso famoso il personaggio.
- Comparsate in titoli come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.
- Serie di corti animati su Disney+ che hanno ampliato la popolarità di Baby Groot.
Il ruolo di attori e doppiatori nel successo
La voce di Vin Diesel ha contribuito a rendere il personaggio immediatamente riconoscibile. Le scelte creative del team hanno poi alimentato una vasta gamma di prodotti.
- La recitazione vocale rafforza il legame emotivo con il pubblico.
- I gadget sfruttano quell’affetto per vendere action figure, abbigliamento e altro.
- Nonostante l’immagine sia frutto di una collaborazione, i ricavi commerciali seguono strade legali separate.
Prospettive e voci sul futuro di Groot
Negli ultimi mesi, si è parlato anche del possibile ritorno del personaggio in progetti futuri. Alcune dichiarazioni suggeriscono che la Disney stia pianificando nuove storie ambientate sul pianeta d’origine di Groot.
Un noto interprete ha accennato a un film molto atteso che potrebbe esplorare il ritorno del personaggio al suo mondo natale.
Articoli simili
- Robin nel DCU: foto dal set di Clayface anticipano l’arrivo di Dick Grayson
- Swatch, orologio che sfida i dazi doganali di Trump
- Dottor Destino Robert Downey Jr.: primo sguardo ufficiale dal set cinese di Avengers Doomsday
- Call of Duty diventa film: Paramount e Activision siglano l’accordo per il grande schermo
- Brady Corbet esplora il mondo indie e oltre, tra innovazione e autenticità nel cinema contemporaneo.
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.