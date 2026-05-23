Vans dedica sneaker ad Amsterdam: edizione speciale ispirata ai canali

Le piccole barriere bordeaux che punteggiano i marciapiedi di Amsterdam sono più di un dettaglio urbano: sono diventate il filo rosso di una capsule che unisce skate, cultura cittadina e design. Vans, insieme a Ben G e Pop Trading Company, ha trasformato gli iconici “Amsterdammertjes” in motivo e materiale per una release pensata per celebrare i vent’anni dello skate shop olandese.

L’ispirazione: gli Amsterdammertjes come simbolo cittadino

A Amsterdam quei piccoli dissuasori bordeaux segnano percorsi e confini. Hanno una presenza discreta ma riconoscibile. Per questo sono diventati il punto di partenza creativo della capsule.

Il progetto prende forma osservando la città: curve dei canali, biciclette, pavé e follia controllata. Da qui nasce l’idea di trasferire un dettaglio urbano sulle scarpe.

Come sono state ripensate le silhouette Vans

La capsule reinterpreta due modelli storici. Ogni scelta estetica richiama la scena skate locale e la grafica dei dissuasori.

Era: materiale e dettagli tributo

Una tomaia in camoscio con pelo corto, color bordeaux, che richiama gli Amsterdammertjes .

. Suola con motivo in rilievo “XXX”, stesso simbolo presente sui dissuasori.

Logo congiunto di Ben G e Pop Trading Company sul tallone.

e sul tallone. Rielaborazione elegante pensata per rendere omaggio ai cinquant’anni della Era.

Sk8-Hi: grafica, tela e packaging

Tomaia in tela decorata con le grafiche della capsule.

Soletta personalizzata e cura nei dettagli interni.

Packaging concepito come elemento del progetto, non solo contenitore.

Le Sk8-Hi hanno un trattamento dedicato e un’esclusività distributiva.

Dettagli tecnici e segni distintivi

I due modelli condividono segni distintivi che raccontano origine e collaborazione. Sul tallone e sulla suola compaiono marchi condivisi. Le texture e i contrasti cromatici rimandano alla scena skate di Amsterdam.

Elementi pratici e simbolici convivono: suole resistenti, tomaie curate e un linguaggio visivo che punta a essere riconoscibile anche a distanza.

Un cortometraggio anima la collezione

La capsule è accompagnata da un film d’animazione firmato Picnic Studio. La storia segue uno skater che attraversa la città senza una meta precisa.

Tra vicoli e deviazioni, il protagonista arriva infine al pop-up store dedicato alla collaborazione. L’animazione funziona come manifesto visivo della release. Cattura il lato caotico e giocoso di Amsterdam e lo traduce in forma di sneaker.

Dove e quando acquistare la capsule

La collezione è stata lanciata il 22 maggio. È disponibile su poptradingcompany.com e presso rivenditori selezionati.

Le Sk8-Hi sono vendute in esclusiva nei negozi Pop e Ben G, mentre gli altri pezzi sono distribuiti anche tramite punti vendita scelti e l’e-shop.

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