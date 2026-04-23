Madame: disincanto è fuori, tracklist, firmacopie e date tour estate 2026

Madame lancia il suo terzo capitolo discografico e lo fa svelando la lista completa dei brani, collaborazioni importanti e appuntamenti dal vivo. Tra 14 tracce inedite, un featuring con Marracash, eventi di firmacopie in tutta Italia e un tour previsto per l’estate 2026, l’artista prepara un nuovo ciclo creativo che promette discussione e ascolti.

Lista dei brani: i titoli e i featuring più attesi

La sequenza delle canzoni descrive un percorso emotivo che va dall’incanto alla presa di coscienza. Tra i pezzi emergono momenti introspettivi e brani più ruvidi, con poche ma significative collaborazioni che arricchiscono il progetto.

Disincanto Come stai? Volevo capire con Marracash Ok Invidiosa Mai più No pressure Bestia Puttana Svizzera con Nerissima Serpe, Papa V e 6occia Rosso come il fango Non mi tradire Allucinazioni La persona peggiore del mondo Grazie

Collaborazioni chiave: caratteristiche e impatto artistico

Il duetto con Marracash è il fulcro mediatico. Quel brano promette scontro e sintesi tra due stili forti del panorama italiano.

Urban e sperimentazione

La presenza di voci come Nerissima Serpe, Papa V e 6occia porta il progetto verso sonorità urban più taglienti. Questi interventi creano contrasti netti con i momenti più intimi dell’album.

Singoli già pubblicati e temi ricorrenti

Prima dell’uscita completa sono arrivati alcuni estratti che hanno disegnato le coordinate emotive del disco. La title track si presenta come una riflessione intensa, mentre OK affronta il tema dell’acconsentire senza convinzione.

Disincanto: traccia manifesto, atmosfere dense.

OK: pezzo sul limite tra cortesia e rinuncia.

L’artista ha attraversato un periodo di pausa creativa prima di tornare con questo lavoro. Domande e tensioni personali sembrano aver alimentato la scrittura.

Uscita, etichetta, firmacopie e il tour per l’estate 2026

L’album esce il 17 aprile per Sugar Music. La pubblicazione è accompagnata da una serie di eventi promozionali e date estive dal vivo.

Firmacopie in varie città italiane per incontrare i fan.

Merchandising e sessioni di incontro previste agli eventi.

Tour estivo 2026 con tappe in programma in diverse località.

Dettagli su luoghi e biglietti saranno rilasciati prossimamente. Fan e addetti ai lavori monitorano gli aggiornamenti ufficiali per prenotare partecipazione e contenuti.

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