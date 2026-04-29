Auto cinesi in Europa: vendite superano 1 milione nel 2025

Il mercato automobilistico europeo del 2025 mostra un cambiamento evidente: le vetture prodotte in Cina hanno guadagnato terreno con un ritmo sorprendente, mentre le esportazioni europee verso la Cina sono crollate. I numeri raccontano una storia di flussi commerciali che si allontanano, con effetti concreti su industrie, occupazione e concorrenza.

Dati principali sulle vendite e le importazioni nel 2025

Nel corso del 2025 le auto cinesi esportate verso l’Unione Europea hanno superato la soglia del milione. Il totale registrato è di 1.006.188 vetture, con un incremento annuo del 30,7%. Questo risultato porta le auto prodotte in Cina a rappresentare oltre il 28% del totale delle vetture importate nell’UE.

Le immatricolazioni complessive nell’Unione Europea si sono fermate a poco più di 10,82 milioni di unità. Se si amplia lo sguardo all’Europa allargata, che include Paesi come Regno Unito, Russia e Turchia, il volume sale a 16,31 milioni.

Chi sono i maggiori esportatori verso il mercato europeo

La Cina domina le esportazioni verso l’Europa. Dietro di lei, si posizionano altri due Paesi rilevanti per volumi e forniture.

Cina: leader assoluto per vetture esportate.

Turchia: secondo esportatore verso l’Europa.

Giappone: terza fonte tradizionale di veicoli importati.

Fattori che spiegano la rapida crescita delle auto cinesi

Dietro i numeri si nascondono scelte strategiche e dinamiche di mercato.

Prezzi competitivi e modelli ben adattati ai gusti europei.

Forte spinta sulle tecnologie elettriche e ibride.

Aumento della qualità percepita e della rete distributiva.

Strategie commerciali aggressive e accordi logistici.

Inoltre, modelli come la BYD Atto 2 DM-i hanno attirato attenzione e recensioni positive, contribuendo alla visibilità dei marchi cinesi nel segmento B-SUV.

Il risultato è che la crescita delle importazioni dalla Cina supera nettamente il tasso di aumento delle immatricolazioni totali. Questa divergenza sta rimodellando la composizione del parco circolante nel continente.

La frenata delle vendite delle auto europee in Cina

Lo scambio nella direzione opposta ha registrato invece una battuta d’arresto netta. Nel 2025 le esportazioni di auto europee verso la Cina sono diminuite del 43% rispetto all’anno precedente.

Di conseguenza, il peso del mercato cinese sull’export automobilistico dell’UE è sceso dal 9% al 5%. Un calo che incide sui ricavi e sulla pianificazione industriale delle case europee.

Conseguenze immediate per l’industria

Riduzione dei volumi esportati e perdita di quote di mercato in Cina.

Tensioni sulla produzione e possibili effetti sull’occupazione.

Maggiore pressione sui margini e necessità di riposizionamento strategico.

Implicazioni per il mercato europeo e possibili sviluppi

Il doppio fenomeno — import in crescita dalla Cina e export europeo in calo verso la Cina — crea nuove dinamiche competitive. Le case europee si trovano a dover rispondere su diversi fronti:

investire in accelerazione tecnologica e gamma elettrica;

rafforzare il marketing e la rete post-vendita;

valutare partnership produttive o accordi commerciali mirati.

Dal lato dei consumatori, la maggiore offerta di modelli cinesi può tradursi in più scelta e prezzi più bassi. Per l’industria, invece, si profila la necessità di rivedere catene del valore e strategie di export.

Cosa osservare nei prossimi trimestri

Gli indicatori chiave da monitorare includono:

andamento delle immatricolazioni totali in Europa; quota di mercato delle auto cinesi per segmento; evoluzione delle quote di export europeo verso mercati esterni; e risposta politica e regolamentare a livello Ue.

Questi segnali chiariranno se la tendenza registrata nel 2025 rappresenta un cambiamento strutturale o una fase transitoria.

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