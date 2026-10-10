A Roma si accende un appuntamento che mescola competizione e musica dal vivo: sabato 12 settembre la Hacienda ospita la decima edizione del contest promosso da Honiro Label. Sul palco tornano nomi familiari e salgono artisti inediti, pronti a confrontarsi davanti a un pubblico attento e curioso.

One Shot Game 2026: quando e dove

One Shot Game 2026 si terrà sabato 12 settembre alla Hacienda di Roma. L’evento è organizzato da Honiro Label e segna la decima edizione del contest, diventato un punto fermo per la scena urbana italiana.

Artisti in cartellone e anteprime

La serata unisce competitor e ospiti. Tra i nomi più attesi:

Uno degli artisti sul palco della serata, tra luci e atmosfera urbana.

Niji — ritorna sul palco che lo ha lanciato, con una performance carica di energia.

— ritorna sul palco che lo ha lanciato, con una performance carica di energia. Seltsam — presenterà un live in anteprima, materiale nuovo e inedito.

— presenterà un live in anteprima, materiale nuovo e inedito. Lo Slè — atteso set con pezzi che mescolano rap e vibrazioni moderne.

— atteso set con pezzi che mescolano rap e vibrazioni moderne. Metho — presenza fissa nelle scene indipendenti, pronto a dare ritmo alla serata.

Perché l’anteprima di Seltsam è importante

L’arrivo di Seltsam in versione live anticipa nuova musica. Per molti fan sarà la prima occasione per ascoltare brani mai eseguiti dal vivo.

Come funziona il contest

One Shot Game mette in gara artisti emergenti. Si affrontano in manche, con valutazione di giuria e pubblico.

Selezioni live tra i partecipanti.

Performance cronometrate e giudizio tecnico.

Premi per i vincitori e opportunità con Honiro Label.

Cosa aspettarsi durante la serata

Mix di adrenalina e scoperta artistica. Tra set e sfide, il palco ospiterà momenti solisti e collaborazioni improvvisate.

Performance live degli ospiti principali.

Entrata dei concorrenti e votazioni.

DJ set e intermezzi tra una manche e l’altra.

Informazioni pratiche per partecipare

La Hacienda si trova in una zona facilmente raggiungibile. È consigliabile arrivare con anticipo per evitare code.

Consigliato arrivare in anticipo per evitare code all’ingresso.

Data: sabato 12 settembre .

. Luogo: Hacienda, Roma .

. Biglietti: disponibili online o alle casse, fino a esaurimento.

Per i fan e per i media

Fotografi e giornalisti trovano nella serata materiale interessante per articoli e contenuti social. I fan possono attendersi sorprese e collaborazioni live.

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