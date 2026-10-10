Avengers: Doomsday su Disney+ maratona da 42 ore, manca un film fondamentale

Disney+ ha pubblicato una guida pensata per accompagnare il pubblico verso Avengers: Doomsday. La playlist raggruppa oltre quaranta ore di prodotti tra film e serie. Ma tra i titoli suggeriti manca proprio uno che potrebbe avere un ruolo chiave nel collegare gli Avengers agli X-Men.

La playlist «Da vedere» su Disney+: cosa contiene e perché conta

La piattaforma ha creato una sezione chiamata “Da vedere” per preparare gli spettatori al nuovo capitolo del MCU. L’insieme supera le 42 ore di contenuti. L’obiettivo è ricapitolare i nodi narrativi che porteranno al cinema il prossimo scontro del Multiverso.

Film e serie selezionati per la maratona

Saga dell’Infinito : i titoli centrali che hanno trasformato il MCU.

: i titoli centrali che hanno trasformato il MCU. Progetti sul multiverso : opere che hanno introdotto salti temporali e realtà alternative.

: opere che hanno introdotto salti temporali e realtà alternative. Ultime uscite: film recenti che preparano i personaggi e i nuovi conflitti.

Tra i singoli titoli suggeriti troviamo produzioni fondamentali e alcune uscite recenti. Tra queste non mancano capitoli come quelli che hanno ridefinito gli Avengers e le storie del multiverso.

Elenco dei titoli consigliati: cosa non può mancare

La lista include opere imprescindibili per seguire gli eventi cronologici e tematici. Ecco le categorie principali e alcuni esempi rappresentativi.

Saga classica e punti fermi

Film originari degli Avengers e i capitoli centrali della Saga dell’Infinito.

Avventure cruciali che hanno stabilito la mitologia degli eroi principali.

Multiverso e storie correlate

Serie e film che hanno aperto varchi tra realtà diverse.

Produzioni che trattano le conseguenze dei viaggi interdimensionali.

Novità e connessioni future

Film recenti che introducono nuovi personaggi.

Progetti che lasciano indizi verso Avengers: Doomsday.

L’assenza che fa discutere: perché manca The Marvels?

Tra i titoli esclusi dalla guida spicca The Marvels. Il film aveva ricevuto critiche miste, ma la sua scena post-credit contiene un dettaglio rilevante. Nella sequenza finale, Monica Rambeau viene trascinata in un varco che la porta vicino al mondo degli X-Men.

L’esclusione ha subito sollevato interrogativi tra i fan. Parallelamente sono circolate indiscrezioni su un possibile mancato ritorno dell’attrice Teyonah Parris nei futuri capitoli. Questo ha alimentato il sospetto che possa crearsi un vuoto narrativo tra le trame degli Avengers e quelle dei mutanti.

Possibili spiegazioni per la rimozione

Decisione editoriale: la guida punta a snellire la visione e scegliere titoli percepiti come più direttamente utili.

Tempistiche di produzione: contenuti in aggiornamento potrebbero essere aggiunti in un secondo momento.

Strategia di rivelazione: lasciare alcuni collegamenti fuori dalla guida per mantenere sorprese in sala.

Problemi contrattuali o di diritti: raramente, questioni legali influenzano l’inclusione dei titoli.

Quanto pesa il vuoto narrativo per il Multiverso e gli X-Men?

La potenziale sconnessione interessa due piani. Il primo è quello dei personaggi: chi accompagnerà Monica nei prossimi sviluppi? Il secondo riguarda la continuity: come verranno raccordate le linee narrative che portano a Avengers: Doomsday?

Rischio di incongruenze tra scene post-credit e trama principale.

Domande aperte sul ritorno di figure chiave già introdotte.

Impatto sul modo in cui il pubblico percepisce il multiverso come elemento coerente.

Se la guida rimane immutata, i fan dovranno affidarsi a future release o annunci ufficiali per ricomporre i pezzi. Nel frattempo, ogni omissione diventa terreno di speculazione e dibattito online.

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