Newsletter

Connettersi

NAS UGREEN scontati: risparmia sul cloud con offerte Prime

Aggiornato il :

|

Di : Serena Gualtieri

NAS UGREEN scontati: risparmia sul cloud con offerte Prime
WhatsApp

Il cloud può essere comodo, ma pagarlo ogni mese non è l’unica soluzione. Con le offerte della Festa delle Offerte Prime, i NAS UGREEN diventano un’opzione concreta per chi vuole spazio sicuro, accesso rapido e controllo totale sui propri dati.

Perché passare a un NAS UGREEN al posto del cloud

Un NAS unisce storage locale e funzioni di rete. Offre backup automatici, condivisione file e accesso remoto. Con un NAS UGREEN risparmi sulle quote ricorrenti. Inoltre, proteggi la privacy evitando server terzi.

NAS su rete domestica con hard disk esterno per backup
Un NAS in rete domestica sostituisce il backup su cloud e offre accesso locale ai file.

  • Risparmio: elimini spese mensili del cloud.

  • Velocità: trasferimenti più rapidi in LAN rispetto al web.

  • Controllo: gestisci chi accede ai file e come vengono salvati.

  • Sicurezza: funzioni RAID e backup locali per prevenire perdite.

Modelli UGREEN da considerare durante le offerte

UGREEN propone soluzioni per utenti diversi. Scegli un modello in base a spazio, numero di bay e connettività.

  • NAS a 2 bay — ideale per chi vuole backup domestico e streaming multimediale.

  • NAS a 4 bay — adatto a piccole imprese o a chi archivia molti file.

  • Modelli con porte Gigabit Ethernet per trasferimenti stabili in rete locale.

  • Dispositivi con USB per espandere lo storage o effettuare backup esterni.

Caratteristiche tecniche utili da verificare

Non tutti i NAS sono uguali. Controlla questi elementi prima dell’acquisto.

  1. Compatibilità dischi: tipi e capacità massime supportate.

  2. Tipologia RAID: RAID 0, 1 o JBOD per ridondanza o prestazioni.

  3. Memoria e CPU: influenzano la velocità del sistema e le app in esecuzione.

  4. Connettività: Ethernet, porte USB, eventuale supporto 2.5GbE.

  5. Software: interfaccia, app per backup e accesso remoto.

Come scegliere il disco giusto per il tuo NAS

Il disco incide su prestazioni e affidabilità. Alcuni suggerimenti pratici:

  • Preferisci hard disk progettati per NAS per funzionamento 24/7.

  • Valuta SSD per cache o per volumi veloci, se il modello lo supporta.

  • Considera la capacità in base a backup e contenuti multimediali.

  • Controlla le velocità RPM e la cache per ottimizzare le performance.

Installazione e configurazione rapida del NAS UGREEN

Montare e attivare un NAS non è complicato. Ecco i passaggi essenziali.

Mani che inseriscono un disco in un bay di un NAS durante l'installazione
Inserire i dischi e connettere il NAS al router è il primo passo per la configurazione.

  1. Inserisci i dischi nei bay seguendo le istruzioni del produttore.

  2. Collega il NAS al router con cavo Ethernet.

  3. Accedi all’interfaccia web via browser per la prima configurazione.

  4. Crea volumi, imposta RAID e definisci le cartelle condivise.

  5. Attiva backup automatici e accesso remoto protetto con password forte.

Consigli pratici per sfruttare al meglio il NAS

Alcuni accorgimenti migliorano affidabilità e comodità d’uso.

  • Esegui snapshot o backup regolari su unità esterne.

  • Aggiorna firmware e app per chiudere vulnerabilità note.

  • Configura account utente separati per famiglia o collaboratori.

  • Usa crittografia se gestisci dati sensibili.

  • Monitora temperature e stato S.M.A.R.T. dei dischi.

Dove trovare le offerte e cosa controllare prima dell’acquisto

Durante la Festa delle Offerte Prime molte proposte sono interessanti. Prima di comprare, verifica garanzia, politica resi e recensioni reali. Controlla anche il prezzo al netto di eventuali bundle con dischi inclusi.

Checklist veloce

  • Prezzo finale e sconto reale.

  • Specifiche tecniche complete.

  • Recensioni degli utenti e test di terze parti.

  • Assistenza e aggiornamenti firmware.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Suv cinesi: sospensioni attive rivoluzionano prestazioni e guida

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXing