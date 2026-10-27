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GP Monza 2026: quattro concerti con Alfa, Arisa e Alvaro Soler dal 3 al 6 settembre

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Di : Enrico Valiani

GP Monza 2026: quattro concerti con Alfa, Arisa e Alvaro Soler dal 3 al 6 settembre
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La città si prepara a vivere quattro serate di musica e spettacolo durante il weekend del GP Monza 2026. Piazza Cambiaghi diventerà il palcoscenico centrale dal 3 al 6 settembre, con un cartellone pensato per accompagnare le giornate di gara e offrire concerti per tutti i gusti.

Programma serale: date e appuntamenti principali

  • 3 settembre: apertura con un concerto pop e performance locali.

  • 4 settembre: serata speciale con Alfa in veste di special guest.

  • 5 settembre: live di Arisa, voce riconoscibile della scena italiana.

  • 6 settembre: gran chiusura con Alvaro Soler e un finale dedicato al ritmo latino.

Palco all'aperto in piazza pronto per un concerto serale
Piazza Cambiaghi si trasformerà nel palcoscenico principale dal 3 al 6 settembre.

Gli artisti in evidenza e cosa porteranno sul palco

Il cartellone unisce nomi nazionali e internazionali. Ogni artista offrirà uno spettacolo pensato per il pubblico del GP.

Alfa: ospite speciale del venerdì

Alfa arriva come special guest il 4 settembre. Aspettate un set energico, con brani recenti e qualche sorpresa per i fan.

Arisa: intensità e teatro vocale

Arisa proporrà un repertorio intimo e melodico. La sua presenza punta a creare un momento emozionale nella serata del 5.

Alvaro Soler: chiusura in festa

Alvaro Soler chiude il ciclo di eventi con i suoi successi estivi e il ritmo latino che contagia il pubblico.

Biglietti, accesso alla piazza e orari utili

  • Controllate le modalità di ingresso per ogni serata: potrebbero esserci aree con capienza limitata.

  • Arrivo consigliato almeno un’ora prima dell’inizio per evitare code.

  • Verificate se sono previste zone riservate per accrediti stampa o ospiti.

Persone in coda al ingresso con controlli biglietti
Arrivare almeno un’ora prima ai concerti per evitare code ai varchi.

Logistica: come muoversi a Monza durante il GP

Nei giorni del Gran Premio la mobilità in città cambia. È preferibile usare i mezzi pubblici o i parcheggi scambiatori.

  • Fermate autobus e treni potrebbero avere orari ampliati.

  • Prevedete tempi maggiori per gli spostamenti a piedi tra circuito e centro città.

Sicurezza e servizi in Piazza Cambiaghi

La manifestazione è progettata con misure di sicurezza e servizi per il pubblico.

  • Punti di primo soccorso e presidio della protezione civile.

  • Aree ristoro con offerta variegata.

  • Servizi igienici distribuiti per tutta la piazza.

Consigli pratici per godersi i concerti

  • Portate con voi documenti e badge richiesti per il ritiro dei biglietti.

  • Indossate abbigliamento comodo: le serate possono essere lunghe.

  • Tenete a portata di mano una power bank per il cellulare.

Impatto culturale ed economico dell’iniziativa

L’abbinamento tra GP e cartellone musicale punta a rafforzare l’offerta turistica di Monza. Locali e attività vedranno un aumento di visitatori nei giorni dell’evento.

Artisti e organizzatori sperano inoltre di creare un’esperienza che resti nell’immaginario collettivo, trasformando il weekend di gara in una festa a tutto tondo.

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