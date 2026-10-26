La serata musicale del 17 settembre promette di trasformare il Trabendo di Parigi in un crocevia di suoni mediterranei e indie, con Bomba Dischi al centro di un progetto che consolida la sua presenza nella capitale francese. Atmosfera internazionale, partnership con una label spagnola e una line-up pensata per gli appassionati: tutto è pronto per Sonido Bomba, l’appuntamento che mescola nuove proposte e nomi consolidati.

Line-up e protagonisti della notte

La programmazione mette in scena due nomi italiani sotto i riflettori internazionali: Facciannuvola e Prima Stanza a Destra. Entrambi portano sul palco la ricerca sonora tipica delle etichette indipendenti.

Facciannuvola e Prima Stanza a Destra: sonorità indie ed emergenti.

Facciannuvola: progetto recente, con brani che mischiano elettronica e melodie cantautorali.

Prima Stanza a Destra: un sound più diretto, tra chitarre e testi evocativi.

Artisti ospiti a cura di Sonido Muchacho per un set inedito.

Il concept: Sonido Bomba e il format della serata

Sonido Bomba nasce come serata tematica curata da Bomba Dischi, con l’obiettivo di esportare il patrimonio musicale italiano all’estero. L’evento al Trabendo è pensato per attirare un pubblico internazionale e locale.

Caratteristiche principali

Format serale in club di medie dimensioni.

Mix di artisti emergenti e riconosciuti.

Collaborazioni con label estere per programmazione condivisa.

Les Nuits De La Bomba: tre anni di crescita a Parigi

Questa edizione segna il terzo anno consecutivo delle manifestazioni targate Les Nuits De La Bomba nella capitale francese. L’esperienza accumulata inizia a farsi notare tra pubblico e stampa specializzata.

Edizione precedente: aumento di pubblico e risonanza mediatica.

Obiettivo: consolidare un ponte culturale tra Italia e Francia.

La collaborazione con Sonido Muchacho

Per l’evento Bomba Dischi ha stretto un’alleanza con la label spagnola Sonido Muchacho. Questa sinergia arricchisce la proposta musicale e amplia la rete di scambi tra etichette indipendenti europee.

La collaborazione tra Bomba Dischi e Sonido Muchacho punta allo scambio artistico.

Cosa porta Sonido Muchacho

Artisti invitati e co-programmazione.

Scambio di pubblico e promozione incrociata.

Esperienze curatoriale condivise per format futuri.

Dettagli logistici e biglietti

Il concerto è fissato per il 17 settembre al Trabendo, una sala conosciuta della scena parigina. I biglietti sono disponibili in prevendita e possono esaurirsi in fretta, soprattutto per gli eventi internazionali.

Data: 17 settembre.

Luogo: Trabendo, Parigi.

Consiglio: acquistare i biglietti in anticipo per evitare code.

Perché vale la pena andare

L’appuntamento rappresenta un’occasione per scoprire nuove sonorità e vedere dal vivo progetti emergenti. Per gli amanti della musica indipendente, Sonido Bomba è un momento di rete e contaminazione culturale.

Scoprire artisti italiani in un contesto internazionale.

Vivere una serata curata nelle scelte musicali e nell’atmosfera.

Incontrare appassionati e operatori del settore.

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