Lucio Dalla in vinile con Sono Lucio: fotografie di Mario Ghirri e tracklist completa

Esce il 18 settembre la nuova antologia dedicata a Lucio Dalla, intitolata Sono Lucio, disponibile in pre-order da oggi. La raccolta, curata da Sony Music Italy, unisce i grandi successi del cantautore bolognese alle fotografie di Luigi Ghirri, restituendo un ritratto sonoro e visivo della sua carriera.

Un progetto nato dalla collaborazione tra fondazioni e archivi

La pubblicazione è frutto di una sinergia tra la Fondazione Lucio Dalla, Pressing Line e Sony Music. Per le immagini è stata ottenuta l’autorizzazione di Adele Ghirri, che ha concesso gli scatti del padre.

Il lavoro valorizza materiale d’archivio e nuove cure nel restauro audio. Sono stati usati i nastri analogici originali, rimasterizzati a 192 kHz e 24 bit dall’Archivio del Suono. Il risultato punta a un ascolto fedele e dettagliato.

Immagini e grafica: la mano di Ghirri e la calligrafia di Dalla

La veste visiva è centrale. La copertina mostra una fotografia di Luigi Ghirri e il titolo richiama la calligrafia originale di Lucio Dalla. Un elemento che lega il cofanetto all’identità dell’artista.

All’interno, una selezione di fotografie accompagna le tracce. L’amicizia tra Dalla e Ghirri, fondata su una stessa attenzione per l’Italia periferica, emerge nelle immagini che hanno segnato molte copertine e ritratti storici.

Le fotografie sono anche collegate alla mostra Luigi Ghirri. A Series of Dreams, in programma a Reggio Emilia fino a febbraio 2027, evento sostenuto dalla Fondazione Lucio Dalla.

Tre versioni fisiche: cosa cambia tra vinile e CD

L’antologia è proposta in tre formati fisici. Ognuno punta a un diverso pubblico di collezionisti e ascoltatori.

Doppio LP Azzurro Mare : vinile colorato, numerato e venduto in esclusiva sul Sony Music Store.

: vinile colorato, numerato e venduto in esclusiva sul Sony Music Store. Doppio LP black : edizione su vinile nero da 180 grammi.

: edizione su vinile nero da 180 grammi. Doppio CD: versione con tracklist ampliata rispetto al vinile.

I limiti di durata del vinile hanno imposto una selezione più contenuta. Il doppio compact disc include invece brani aggiuntivi che non avrebbero trovato spazio sulle facciate analogiche.

Tracce presenti nel doppio vinile

La sequenza del doppio LP è pensata per distribuire i grandi successi su quattro lati.

LP 1 – lato A: Caruso; Come è profondo il mare; Disperato erotico stomp; Stella di mare.

Caruso; Come è profondo il mare; Disperato erotico stomp; Stella di mare. LP 1 – lato B: 04/03/1943; L’anno che verrà; Anna e Marco; L’ultima luna; La sera dei miracoli.

04/03/1943; L’anno che verrà; Anna e Marco; L’ultima luna; La sera dei miracoli. LP 2 – lato A: Balla balla ballerino; Futura; Cara; Se io fossi un angelo.

Balla balla ballerino; Futura; Cara; Se io fossi un angelo. LP 2 – lato B: Attenti al lupo; Tu non mi basti mai; Piazza Grande; Canzone; Felicità.

Lista completa del doppio CD: 31 brani ripercorrono la carriera

La versione in CD amplia la scelta e include brani meno presenti nelle antologie standard. Ecco la suddivisione su due dischi.

CD 1: Caruso; 04/03/1943; Come è profondo il mare; Disperato erotico stomp; Quale allegria; L’anno che verrà; Anna e Marco; Stella di mare; L’ultima luna; Tu parlavi una lingua meravigliosa; Il cielo; La casa in riva al mare; Chissà se lo sai; Se io fossi un angelo; Henna; Le rondini.

Caruso; 04/03/1943; Come è profondo il mare; Disperato erotico stomp; Quale allegria; L’anno che verrà; Anna e Marco; Stella di mare; L’ultima luna; Tu parlavi una lingua meravigliosa; Il cielo; La casa in riva al mare; Chissà se lo sai; Se io fossi un angelo; Henna; Le rondini. CD 2: Attenti al lupo; Futura; Balla balla ballerino; Cara; La sera dei miracoli; Piazza Grande; Nuvolari; Ayrton; Washington; Tutta la vita; Ciao; La strada e la stella; Tu non mi basti mai; Canzone; Felicità.

La raccolta attraversa decenni di produzione artistica, dai primi lavori con Roberto Roversi fino ai pezzi riconosciuti degli anni Ottanta e Novanta.

Come prenotare e dove ascoltare

Il pre-order è attivo da oggi, mercoledì 22 luglio. La versione numerata Azzurro Mare è disponibile soltanto sul Sony Music Store.

Alcune piattaforme di streaming offrono anteprime. Inoltre la campagna di vendita prevede canali fisici e digitali per raggiungere collezionisti e nuovi ascoltatori.

Articoli simili

Vota questo articolo