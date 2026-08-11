Ultimo a Tor Vergata: il concerto da record diventa il film Tutto. Live al cinema

Il concerto monumentale di Ultimo a Roma arriva sul grande schermo: per nove giorni i cinema italiani trasformeranno il live di Tor Vergata in un evento da vedere tutti insieme.

Date di proiezione e biglietti: cosa c’è da sapere

Il film evento intitolato TUTTO. Live a Tor Vergata sarà proiettato nelle sale italiane dal 22 al 30 settembre 2026. Le prevendite sono state avviate il 22 luglio 2026.

AGGIORNAMENTO 2 AGOSTO 2026 Dalle vendite già attive emergono i primi prezzi. Pur senza un listino ufficiale da Nexo Studios, i biglietti nelle prevendite vanno indicativamente da 16 a 19 euro a seconda della sala e della tipologia del posto.

Prezzi, riduzioni e avvertenze pratiche

Si tratta di un evento a data fissa. Per questo i costi superano quelli di una proiezione standard.

I prezzi variano in base al circuito e alla sala.

Le offerte e le convenzioni potrebbero non essere valide per questo evento.

Controllare sempre le condizioni sul sito del cinema prima dell’acquisto.

In particolare, il circuito The Space Cinema ha comunicato che non applicherà convenzioni né riduzioni su questo titolo. Chi si basa su tessere o abbonamenti deve verificare in anticipo.

Dove trovare le sale e come prenotare

Il portale ufficiale ultimoalcinema.it non elenca le sale in modo statico. Offre invece un motore di ricerca per provincia, cinema o città.

Il film è distribuito in grandi circuiti e in molte sale indipendenti. Orari e spettacoli possono cambiare nei giorni vicini alle proiezioni. Spesso si aggiungono repliche se i posti finiscono.

Che cosa mostra il film: contenuti e inediti

La versione cinematografica ripropone la serata del 4 luglio 2026 all’area universitaria di Roma Tor Vergata. Il montaggio segue lo svolgimento del concerto e alterna momenti dal palco a contenuti dietro le quinte.

Sequenze dal live su un palco lungo oltre cento metri.

Momenti piano e voce più intimi.

Contributi video e scenografie firmate dall’artista.

Backstage e footage esclusivi definiti produzione privata.

Nel teaser si ascolta inoltre un brano inedito, riportato dalle cronache specializzate con il titolo Tutto. Il film quindi introduce materiale nuovo oltre al repertorio già noto.

I numeri della serata: platea e ospiti

La data di Tor Vergata ha radunato circa 250mila spettatori, un primato per un singolo concerto in Italia. Lo show ha superato le tre ore e ha attraversato gran parte della discografia dell’artista.

Sul palco è salito anche Fabrizio Moro come ospite per un duetto. L’apertura e la chiusura della serata, insieme ai 32 blocchi musicali, hanno segnato un evento monumentale nella carriera di Ultimo.

Produzione, regia e partner dell’uscita cinematografica

Il film è prodotto da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti. La regia è firmata da Giorgio Testi, con Maestro come produttore esecutivo. La distribuzione italiana è affidata in esclusiva a Nexo Studios.

Tra i partner figurano la radio ufficiale RTL 102.5 e il media partner Coming Soon.

Perché la prima giornata coincide con il 22 settembre

La scelta del 22 settembre non è casuale. È la data che dà il titolo a una famosa canzone di Ultimo, pubblicata nel 2020. La ricorrenza è ormai un appuntamento per i fan e ogni anno viene celebrata anche nel quartiere simbolo dell’artista, San Basilio.

Dal film allo stadio: il tour estivo 2027

Chi vorrà rivedere Ultimo dal vivo potrà farlo nell’estate 2027 con il tour Stadi 2027 – La favola continua…. Sono previste diciassette date negli stadi italiani.

Tra le tappe già sold out figurano:

Lignano Sabbiadoro – 10 giugno

– 10 giugno Bologna – 13 giugno

– 13 giugno Milano San Siro – 20 giugno

– 20 giugno Messina – 29 giugno

– 29 giugno Reggio Calabria – 3 luglio

I biglietti sono disponibili sui canali ufficiali di vendita e sui circuiti autorizzati.

Informazioni rapide e risposte frequenti

Quando è in sala il film?

TUTTO. Live a Tor Vergata viene proiettato dal 22 al 30 settembre 2026. Le prevendite sono già aperte dal 22 luglio.

Quanto costano i biglietti?

Non esiste un listino ufficiale pubblicato dalla distribuzione. Le vendite aperte indicano prezzi indicativi tra 16 e 19 euro, a seconda della sala e del tipo di posto.

Dove comprare i biglietti?

Utilizzare il sito ufficiale ultimoalcinema.it o i portali dei circuiti cinematografici per individuare sala e orari.

Sono valide le convenzioni e le riduzioni?

Non sempre. Alcuni circuiti non applicano sconti su questo evento. Verificare con la propria sala prima dell’acquisto.

Il film contiene materiale inedito?

Sì: il teaser presenta un brano nuovo, riportato come Tutto, che dà il titolo al film.

Chi ha diretto e prodotto il film?

Regia di Giorgio Testi. Produzione a cura di Ultimo Records e Vivo Concerti, con Maestro come produttore esecutivo. Distribuisce Nexo Studios.

Ultimo: approfondimenti su All Music Italia Tutto il materiale pubblicato sulla serata, l’album e l’artista raccolto per chi vuole saperne di più. Il concerto record Scaletta completa di Tor Vergata

Racconto e recensione della serata

Incassi e impatto economico dell’evento

Il record dei 250mila biglietti venduti

Informazioni sul tour Stadi 2027 Il brano inedito Tutto: la canzone ispirata alla serata di Tor Vergata Disco e testi Dettagli sul nuovo album e sui brani

Analisi dei testi più conosciuti Chi è Ultimo Biografia e tappe della carriera

I numeri live e le performance negli stadi

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