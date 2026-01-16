FKA twigs x Gentle Monster lanciano Bouquet per la primavera

Gentle Monster presenta Bouquet, una collezione eyewear che si muove come un organismo in trasformazione. Il lancio unisce moda, arte e performance, offrendo un’esperienza visiva pensata per stupire e coinvolgere.

Un linguaggio ispirato alla botanica per nuovi occhiali

La collezione prende spunto dalla struttura interna delle piante. Le montature sembrano crescere con anelli e intrecci. Linee che appaiono fluide e insieme decise ridefiniscono il concetto di accessorio.

Materiali e forme : giochi di texture e superfici che ricordano legno e tessuti naturali.

: giochi di texture e superfici che ricordano legno e tessuti naturali. Design organico : curve che richiamano fusti e nervature fogliari.

: curve che richiamano fusti e nervature fogliari. Pezzi scultorei: montature che diventano oggetti d’arte portabili.

Il cortometraggio: arte performativa e musica esclusiva

La campagna si esprime attraverso un film che unisce immagine e coreografia. La regia è firmata da FKA twigs insieme al fotografo e regista Jordan Hemingway.

Toni e simboli

Atmosfera surreale e ipnotica.

Ritmo narrativo che evoca fioritura e metamorfosi.

Brano inedito di FKA twigs che accompagna le immagini.

Modelli chiave e dettagli distintivi

Tra i modelli emergono montature caratterizzate da decorazioni e beadwork. Ogni pezzo vuole bilanciare un’estetica delicata con un forte carattere scultoreo.

Montature statement con inserti colorati.

Finiture artigianali e dettagli che richiamano l’iconografia botanica.

Occhiali pensati sia per uso quotidiano sia come oggetti di design.

Installazioni pop-up: immergersi nell’universo Bouquet

La collezione si presenta anche attraverso pop-up immersivi. Sei città ospiteranno spazi concepiti come momenti di piena fioritura.

Cosa aspettarsi nelle location

Installazioni monumentali e sculture floreali dai colori intensi.

Una statua centrale cromata che funge da fulcro scenico.

Allestimenti tra set cinematografico e performance installativa.

Esperienza in prima persona

Ogni pop-up invita il pubblico a camminare dentro il progetto. L’obiettivo è trasformare la visita in parte attiva del racconto del brand.

Data di lancio e disponibilità globale

La collezione Bouquet sarà disponibile dal 16 gennaio 2026. I pezzi usciranno sia sugli shop online sia negli store fisici del brand.

Articoli simili

Vota questo articolo