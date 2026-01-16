FKA twigs x Gentle Monster lanciano Bouquet per la primavera

Gentle Monster presenta Bouquet, una collezione eyewear che si muove come un organismo in trasformazione. Il lancio unisce moda, arte e performance, offrendo un’esperienza visiva pensata per stupire e coinvolgere.
Un linguaggio ispirato alla botanica per nuovi occhiali
La collezione prende spunto dalla struttura interna delle piante. Le montature sembrano crescere con anelli e intrecci. Linee che appaiono fluide e insieme decise ridefiniscono il concetto di accessorio.
- Materiali e forme: giochi di texture e superfici che ricordano legno e tessuti naturali.
- Design organico: curve che richiamano fusti e nervature fogliari.
- Pezzi scultorei: montature che diventano oggetti d’arte portabili.
Il cortometraggio: arte performativa e musica esclusiva
La campagna si esprime attraverso un film che unisce immagine e coreografia. La regia è firmata da FKA twigs insieme al fotografo e regista Jordan Hemingway.
Toni e simboli
- Atmosfera surreale e ipnotica.
- Ritmo narrativo che evoca fioritura e metamorfosi.
- Brano inedito di FKA twigs che accompagna le immagini.
Modelli chiave e dettagli distintivi
Tra i modelli emergono montature caratterizzate da decorazioni e beadwork. Ogni pezzo vuole bilanciare un’estetica delicata con un forte carattere scultoreo.
- Montature statement con inserti colorati.
- Finiture artigianali e dettagli che richiamano l’iconografia botanica.
- Occhiali pensati sia per uso quotidiano sia come oggetti di design.
Installazioni pop-up: immergersi nell’universo Bouquet
La collezione si presenta anche attraverso pop-up immersivi. Sei città ospiteranno spazi concepiti come momenti di piena fioritura.
Cosa aspettarsi nelle location
- Installazioni monumentali e sculture floreali dai colori intensi.
- Una statua centrale cromata che funge da fulcro scenico.
- Allestimenti tra set cinematografico e performance installativa.
Esperienza in prima persona
Ogni pop-up invita il pubblico a camminare dentro il progetto. L’obiettivo è trasformare la visita in parte attiva del racconto del brand.
Data di lancio e disponibilità globale
La collezione Bouquet sarà disponibile dal 16 gennaio 2026. I pezzi usciranno sia sugli shop online sia negli store fisici del brand.
Articoli simili
- Brain Dead e adidas Originals rivisitano l’estetica sportiva degli anni 2000
- Aimé Leon Dore pronto per il Natale con nuova collezione festiva
- Adidas e LC23 collaborano in una collezione sportswear dall’estetica artigianale
- Wu-Tang Clan: 4 cose da aspettarsi dall’asta di memorabilia
- Dennis Schröder per PUMA: nuova capsule firmata Represent
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.