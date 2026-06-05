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Nike cortometraggio per i Mondiali: caos e cameo di tutte le star

Aggiornato il :

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Di : Davide Caruso

Nel caos del nuovo cortometraggio di Nike per i Mondiali ci sono proprio tutti
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Nike ha inaugurato il suo universo per i Mondiali 2026 con “Rip the Script”, un progetto che fonde calcio, moda, musica e intrattenimento. Il lancio non è solo un film promozionale, ma il primo episodio di una strategia pensata per dominare l’estate, coinvolgere i fan e trasformare ogni partita in un evento culturale.

La visione creativa dietro il progetto

Il nucleo dell’operazione è un’idea semplice e potente: il calcio è più autentico quando nasce dall’istinto. Per tradurre questo concetto Nike ha puntato a una produzione cinematografica innovativa. Le riprese si sono svolte in un grande studio californiano. L’obiettivo era creare scene che sembrassero improvvisate, ma con una regia millimetrica.

Il risultato è un racconto che mescola azione sportiva e momenti di cultura pop. Rip the Script è pensato per essere riutilizzato in clip, capsule e contenuti social. In questo modo la storia non rimane chiusa dentro un video, ma diventa materia viva per il pubblico.

Il cast: stelle del calcio e ospiti da altri mondi

Protagonisti in campo

  • Cristiano Ronaldo

  • Kylian Mbappé

  • Erling Haaland

  • Vini Jr.

Icone e leggende

  • Eric Cantona

  • Ronaldinho

  • Zlatan Ibrahimović

  • Didier Drogba

  • Jorge Campos

Ospiti provenienti dalla cultura pop

  • LeBron James

  • Travis Scott

  • Kim Kardashian

  • Channing Tatum

  • Young Miko

  • LISA

La selezione degli ospiti non è casuale. Ogni presenza è pensata per aggiungere una trama specifica alla narrazione. Per esempio, il ritratto di Kim è costruito attorno al ruolo di genitore che coinvolge il bambino nel calcio. È un dettaglio che verrà esplorato con ulteriori contenuti.

Struttura narrativa e fruizione dei contenuti

Invece di limitarsi a una singola campagna, Nike ha creato un ecosistema narrativo. Il progetto si svilupperà in capitoli sequenziali. Ogni uscita offrirà easter egg e riferimenti che collegano più elementi tra loro.

  • I contenuti sono ottimizzati per essere condivisi in clip brevi.

  • Gli elementi visivi e audio sono studiati per diventare virali.

  • Merchandising e capi moda si integrano con la storia stessa.

Questa strategia favorisce l’engagement. I fan non sono spettatori passivi. Possono reinterpretare, remixare e indossare la narrazione.

Prodotti e innovazioni tecnologiche sul campo

Sul fronte tecnico, Nike propone kit e calzature pensati per le esigenze moderne del calcio. Le divise ufficiali per le nazionali combinano tecnologia di raffreddamento e identità visiva.

  • Aero-FIT: sistema di ventilazione integrato nei kit.

  • Lineup di scarpini: Mercurial Vapor 17, Mercurial Superfly 11, Phantom 6, Tiempo Maestro.

  • Collezioni lifestyle: reinterpretazioni da campo a strada.

Le collezioni X2 coinvolgono designer locali per raccontare il valore culturale delle singole nazioni. I progetti Cryoshot e Mad 90 Pack trasformano modelli da calcio storici in sneaker urbane.

Collezioni specifiche per regioni e mood di partita

Per l’America Latina e il Messico, Nike ha creato linee che traducono l’energia delle tifoserie in capi indossabili.

  • Tercer Tiempo F.C.: capi ispirati alla festa post-partita.

  • Amor & Furia: pezzi che mescolano passione e identità.

Queste capsule collegano abbigliamento e storytelling locale, offrendo prodotti che parlano direttamente alle comunità.

Iniziative esperienziali: dove vedere e provare il progetto

Nike ha pianificato interventi fisici in oltre 5.000 punti vendita globali. L’intento è far vivere il progetto anche offline. Esperienze flagship e pop-up mettono il pubblico al centro.

  • House of Merc a New York, con installazioni e partner Pro:Direct al 21 Mercer.

  • Estadio Niky’s a Los Angeles, dotato di campo e personalizzazioni locali.

  • The Roof At Vanta a Dallas, realizzato con soccer.com.

In ciascun luogo saranno disponibili personalizzazioni, laboratori sul prodotto e preview esclusive dei drop.

Il legame tra design locale e strategia globale

Nike lavora su due fronti: mantenere una narrativa globale e adattarla ai contesti locali. Le collaborazioni con artisti e stilisti permettono di raccontare la passione nazionale sotto nuove forme.

Questo approccio punta a generare connessioni emotive. La strategia non è solo commerciale. È anche culturale. Ogni city hub diventa un nodo di contenuti e vendita.

Cosa aspettarsi nelle prossime fasi della campagna

Nei mesi che precedono il torneo saranno rilasciati nuovi capitoli e prodotti. Ogni uscita aggiungerà dettagli alla trama e offrirà oggetti da collezione. Le attività sul territorio continueranno con eventi e collaborazioni locali.

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