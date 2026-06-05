Nike cortometraggio per i Mondiali: caos e cameo di tutte le star

Nike ha inaugurato il suo universo per i Mondiali 2026 con “Rip the Script”, un progetto che fonde calcio, moda, musica e intrattenimento. Il lancio non è solo un film promozionale, ma il primo episodio di una strategia pensata per dominare l’estate, coinvolgere i fan e trasformare ogni partita in un evento culturale.

La visione creativa dietro il progetto

Il nucleo dell’operazione è un’idea semplice e potente: il calcio è più autentico quando nasce dall’istinto. Per tradurre questo concetto Nike ha puntato a una produzione cinematografica innovativa. Le riprese si sono svolte in un grande studio californiano. L’obiettivo era creare scene che sembrassero improvvisate, ma con una regia millimetrica.

Il risultato è un racconto che mescola azione sportiva e momenti di cultura pop. Rip the Script è pensato per essere riutilizzato in clip, capsule e contenuti social. In questo modo la storia non rimane chiusa dentro un video, ma diventa materia viva per il pubblico.

Il cast: stelle del calcio e ospiti da altri mondi

Protagonisti in campo

Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé

Erling Haaland

Vini Jr.

Icone e leggende

Eric Cantona

Ronaldinho

Zlatan Ibrahimović

Didier Drogba

Jorge Campos

Ospiti provenienti dalla cultura pop

LeBron James

Travis Scott

Kim Kardashian

Channing Tatum

Young Miko

LISA

La selezione degli ospiti non è casuale. Ogni presenza è pensata per aggiungere una trama specifica alla narrazione. Per esempio, il ritratto di Kim è costruito attorno al ruolo di genitore che coinvolge il bambino nel calcio. È un dettaglio che verrà esplorato con ulteriori contenuti.

Struttura narrativa e fruizione dei contenuti

Invece di limitarsi a una singola campagna, Nike ha creato un ecosistema narrativo. Il progetto si svilupperà in capitoli sequenziali. Ogni uscita offrirà easter egg e riferimenti che collegano più elementi tra loro.

I contenuti sono ottimizzati per essere condivisi in clip brevi.

Gli elementi visivi e audio sono studiati per diventare virali.

Merchandising e capi moda si integrano con la storia stessa.

Questa strategia favorisce l’engagement. I fan non sono spettatori passivi. Possono reinterpretare, remixare e indossare la narrazione.

Prodotti e innovazioni tecnologiche sul campo

Sul fronte tecnico, Nike propone kit e calzature pensati per le esigenze moderne del calcio. Le divise ufficiali per le nazionali combinano tecnologia di raffreddamento e identità visiva.

Aero-FIT : sistema di ventilazione integrato nei kit.

: sistema di ventilazione integrato nei kit. Lineup di scarpini: Mercurial Vapor 17 , Mercurial Superfly 11 , Phantom 6 , Tiempo Maestro .

, , , . Collezioni lifestyle: reinterpretazioni da campo a strada.

Le collezioni X2 coinvolgono designer locali per raccontare il valore culturale delle singole nazioni. I progetti Cryoshot e Mad 90 Pack trasformano modelli da calcio storici in sneaker urbane.

Collezioni specifiche per regioni e mood di partita

Per l’America Latina e il Messico, Nike ha creato linee che traducono l’energia delle tifoserie in capi indossabili.

Tercer Tiempo F.C. : capi ispirati alla festa post-partita.

: capi ispirati alla festa post-partita. Amor & Furia: pezzi che mescolano passione e identità.

Queste capsule collegano abbigliamento e storytelling locale, offrendo prodotti che parlano direttamente alle comunità.

Iniziative esperienziali: dove vedere e provare il progetto

Nike ha pianificato interventi fisici in oltre 5.000 punti vendita globali. L’intento è far vivere il progetto anche offline. Esperienze flagship e pop-up mettono il pubblico al centro.

House of Merc a New York, con installazioni e partner Pro:Direct al 21 Mercer.

a New York, con installazioni e partner Pro:Direct al 21 Mercer. Estadio Niky’s a Los Angeles, dotato di campo e personalizzazioni locali.

a Los Angeles, dotato di campo e personalizzazioni locali. The Roof At Vanta a Dallas, realizzato con soccer.com.

In ciascun luogo saranno disponibili personalizzazioni, laboratori sul prodotto e preview esclusive dei drop.

Il legame tra design locale e strategia globale

Nike lavora su due fronti: mantenere una narrativa globale e adattarla ai contesti locali. Le collaborazioni con artisti e stilisti permettono di raccontare la passione nazionale sotto nuove forme.

Questo approccio punta a generare connessioni emotive. La strategia non è solo commerciale. È anche culturale. Ogni city hub diventa un nodo di contenuti e vendita.

Cosa aspettarsi nelle prossime fasi della campagna

Nei mesi che precedono il torneo saranno rilasciati nuovi capitoli e prodotti. Ogni uscita aggiungerà dettagli alla trama e offrirà oggetti da collezione. Le attività sul territorio continueranno con eventi e collaborazioni locali.

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