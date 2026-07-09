Trail run: Norda riscrive le regole del settore

Nasce in Quebec orientale un racconto di performance e semplicità. Dal 2020, un piccolo team guidato da corridori appassionati ha trasformato una necessità in progetto. Il risultato è un brand di scarpe da trail che ha attirato attenzione per stile e sostanza.
Da Montreal alle Eastern Townships: l’origine di norda
Non è una multinazionale alle spalle. norda è partito come laboratorio locale. I fondatori cercavano una scarpa capace di sopportare ghiaccio e rocce. Non trovandola, l’hanno progettata da zero.
La scommessa era doppia: un prodotto tecnico e un’estetica riconoscibile. In pochi anni il marchio è diventato punto di riferimento tra appassionati e runner.
Un catalogo essenziale e uno stile diventato trend
La gamma rimane contenuta. Ogni modello ha uno scopo preciso. L’approccio è pragmatico. Design pulito e palette sobrie caratterizzano le linee.
- Silhouette minimali, pensate per durare.
- Materiali scelti per funzionalità, non marketing.
- Versatilità tra corsa tecnica e uso quotidiano.
Così norda non segue i trend. Li crea.
La nuova 055: concept e obiettivi per il trail
La 055 rappresenta un cambio di passo nella famiglia norda. Se la 005 puntava alla leggerezza estrema, la 055 cerca equilibrio tra stabilità e reattività.
Lo stack è aumentato. Il collare è più strutturato. Il tallone riceve supporto rinforzato. Il lavoro di sviluppo è durato due anni.
Caratteristiche tecniche principali
- Tomaia in Dyneema® bio-circolare.
- Midsole al 100% Arnitel® TPEE con alto ritorno energetico.
- Suola progettata con Vibram® Megagrip Elite® e Litebase®.
- Collare e linguetta in knit per calzata aderente.
Materiali e innovazioni della tomaia
La tomaia utilizza Dyneema® bio-circolare. È un tessuto tecnico leggero e molto resistente. Può superare l’acciaio se confrontato per peso. È traspirante e robusto.
Per la prima volta norda impiega questo tessuto anche nei lacci. Il collare e la linguetta in knit migliorano la calzata. Limitano l’ingresso di detriti sul percorso.
Midsole: Arnitel® e ritorno di energia
Il cuore ammortizzante è in Arnitel® TPEE. La schiuma restituisce oltre il 75% dell’energia impressa.
Questo significa maggiore spinta a ogni falcata. Inoltre, l’Arnitel® mantiene le sue proprietà anche a temperature estreme. Diverso dalle schiume tradizionali che diventano meno reattive col caldo o col freddo.
Suola e grip: la stretta collaborazione con Vibram®
La suola nasce da una partnership con Vibram®. Le tecnologie impiegate sono Megagrip Elite® e Litebase®.
- Megagrip Elite®: aderenza costante su superfici diverse.
- Litebase®: riduce il peso della piastra del 30%.
- Il disegno dei tacchetti riprende posizionamento e profondità storici.
Il risultato: trazione efficace senza appesantire la scarpa.
Come si comporta la 055 in gara
La 055 è stata testata dal norda Trail Team durante la stagione agonistica 2026. I feedback hanno evidenziato stabilità e capacità di coprire lunghe distanze.
Tra i risultati, la vittoria e record di Rachel Entrekin al Cocodona 250, ottenuta indossando la nuova scarpa. Questo conferma l’orientamento del modello verso prestazioni estreme e affidabili.
Specifiche tecniche riassunte
- Tomaia: Dyneema® bio-circolare con lacci rinforzati.
- Calzata: collare e linguetta in knit per bloccare il piede.
- Midsole: Arnitel® TPEE, >75% ritorno energetico.
- Suola: Vibram® con Megagrip Elite® e Litebase®.
- Uso ideale: trail tecnico, ultradistanza e terreni misti.
Disponibilità, colore e prevendita
La colorazione iniziale si chiama Strato. La 055 sarà in presale dal sito norda per gli iscritti alla newsletter.
La data indicata per la prevendita dedicata è l’8 luglio. Chi è registrato riceverà accesso anticipato alle scorte limitate.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.