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Trail run: Norda riscrive le regole del settore

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Di : Davide Caruso

norda riscrive le regole del trail run
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Nasce in Quebec orientale un racconto di performance e semplicità. Dal 2020, un piccolo team guidato da corridori appassionati ha trasformato una necessità in progetto. Il risultato è un brand di scarpe da trail che ha attirato attenzione per stile e sostanza.

Da Montreal alle Eastern Townships: l’origine di norda

Non è una multinazionale alle spalle. norda è partito come laboratorio locale. I fondatori cercavano una scarpa capace di sopportare ghiaccio e rocce. Non trovandola, l’hanno progettata da zero.

La scommessa era doppia: un prodotto tecnico e un’estetica riconoscibile. In pochi anni il marchio è diventato punto di riferimento tra appassionati e runner.

Un catalogo essenziale e uno stile diventato trend

La gamma rimane contenuta. Ogni modello ha uno scopo preciso. L’approccio è pragmatico. Design pulito e palette sobrie caratterizzano le linee.

  • Silhouette minimali, pensate per durare.

  • Materiali scelti per funzionalità, non marketing.

  • Versatilità tra corsa tecnica e uso quotidiano.

Così norda non segue i trend. Li crea.

La nuova 055: concept e obiettivi per il trail

La 055 rappresenta un cambio di passo nella famiglia norda. Se la 005 puntava alla leggerezza estrema, la 055 cerca equilibrio tra stabilità e reattività.

Lo stack è aumentato. Il collare è più strutturato. Il tallone riceve supporto rinforzato. Il lavoro di sviluppo è durato due anni.

Caratteristiche tecniche principali

  • Tomaia in Dyneema® bio-circolare.

  • Midsole al 100% Arnitel® TPEE con alto ritorno energetico.

  • Suola progettata con Vibram® Megagrip Elite® e Litebase®.

  • Collare e linguetta in knit per calzata aderente.

Materiali e innovazioni della tomaia

La tomaia utilizza Dyneema® bio-circolare. È un tessuto tecnico leggero e molto resistente. Può superare l’acciaio se confrontato per peso. È traspirante e robusto.

Per la prima volta norda impiega questo tessuto anche nei lacci. Il collare e la linguetta in knit migliorano la calzata. Limitano l’ingresso di detriti sul percorso.

Midsole: Arnitel® e ritorno di energia

Il cuore ammortizzante è in Arnitel® TPEE. La schiuma restituisce oltre il 75% dell’energia impressa.

Questo significa maggiore spinta a ogni falcata. Inoltre, l’Arnitel® mantiene le sue proprietà anche a temperature estreme. Diverso dalle schiume tradizionali che diventano meno reattive col caldo o col freddo.

Suola e grip: la stretta collaborazione con Vibram®

La suola nasce da una partnership con Vibram®. Le tecnologie impiegate sono Megagrip Elite® e Litebase®.

  • Megagrip Elite®: aderenza costante su superfici diverse.

  • Litebase®: riduce il peso della piastra del 30%.

  • Il disegno dei tacchetti riprende posizionamento e profondità storici.

Il risultato: trazione efficace senza appesantire la scarpa.

Come si comporta la 055 in gara

La 055 è stata testata dal norda Trail Team durante la stagione agonistica 2026. I feedback hanno evidenziato stabilità e capacità di coprire lunghe distanze.

Tra i risultati, la vittoria e record di Rachel Entrekin al Cocodona 250, ottenuta indossando la nuova scarpa. Questo conferma l’orientamento del modello verso prestazioni estreme e affidabili.

Specifiche tecniche riassunte

  • Tomaia: Dyneema® bio-circolare con lacci rinforzati.

  • Calzata: collare e linguetta in knit per bloccare il piede.

  • Midsole: Arnitel® TPEE, >75% ritorno energetico.

  • Suola: Vibram® con Megagrip Elite® e Litebase®.

  • Uso ideale: trail tecnico, ultradistanza e terreni misti.

Disponibilità, colore e prevendita

La colorazione iniziale si chiama Strato. La 055 sarà in presale dal sito norda per gli iscritti alla newsletter.

La data indicata per la prevendita dedicata è l’8 luglio. Chi è registrato riceverà accesso anticipato alle scorte limitate.

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