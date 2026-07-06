Syd Barrett: doppio album con David Gilmour e Nick Mason dei Pink Floyd in uscita il 9 ottobre

Un nuovo tributo a Syd Barrett arriverà in autunno, con un doppio album che rimette al centro la musica del cofondatore dei Pink Floyd. L’uscita è prevista il 9 ottobre e promette di attirare l’attenzione di fan e critici, grazie alla presenza di musicisti legati alla storia della band.

Il disco celebrativo: titolo, data e formato

Il progetto discografico si chiama Clowns And Jugglers: The Songs Of Syd Barrett. Sarà pubblicato il 9 ottobre come doppio album. Il formato rievoca l’idea di una raccolta completa.

Caratteristiche principali

Edizione doppia con brani reinterpretati.

Produzione pensata per celebrare il lavoro solista e i pezzi dei Pink Floyd.

Progetto curato per un pubblico di appassionati e nuovi ascoltatori.

Collaborazioni di rilievo: chi suona nel tributo

Tra i nomi che partecipano compaiono figure storiche dei Pink Floyd. David Gilmour e Nick Mason hanno contribuito alle registrazioni.

Accanto a loro sono attesi musicisti di diversa estrazione. Le reinterpretazioni mirano a rispettare lo spirito originale, aggiungendo nuove sfumature sonore.

La festa a Cambridge: omaggi nella città natale

L’uscita del disco si inserisce in una serie di iniziative previste nella città dove Syd Barrett è nato e cresciuto. Gli organizzatori hanno pensato a eventi pubblici e momenti di ascolto collettivo.

Eventi e attività

Concerti e serate di tributo.

Proiezioni e incontri con esperti della scena psichedelica.

Iniziative per valorizzare il patrimonio musicale locale.

Perché questo tributo è importante

Syd Barrett ha lasciato un’impronta decisiva nella musica rock. La sua visione ha influenzato generazioni di artisti.

Un album come Clowns And Jugglers contribuisce a mantenere viva quella memoria. Raccoglie interpretazioni che mettono in luce la varietà delle sue composizioni.

Come seguirlo e dove ascoltare

Il disco sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e in edizioni fisiche. Le date degli eventi a Cambridge saranno pubblicate dai promotori.

Controllare siti ufficiali per dettagli su concerti e release.

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