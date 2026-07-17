Birkenstock 1774 x Repetto: scarpe che uniscono comfort e danza

Quando il rigore tedesco dell’ergonomia incontra l’eleganza francese della danza, nasce una collaborazione che vuole ridisegnare il rapporto tra comfort e stile. La nuova alleanza tra Birkenstock 1774 e Repetto unisce due storie diverse per creare scarpe che parlano di movimento, artigianato e senso del corpo.

Data di lancio e canali di vendita della collaborazione Birkenstock 1774 × Repetto

La collezione debutta il 16 luglio 2026. Sarà disponibile sui siti ufficiali dei due marchi e presso una selezione di retailer internazionali. Il lancio non è un semplice badge commerciale. È un progetto condiviso che mette in dialogo due tradizioni europee della calzatura.

Modelli principali: reinterpretazioni di classici con plantare anatomico

La capsule si compone di tre modelli pensati per fondere estetica e funzionalità. Ogni creazione rilegge un’icona con dettagli ispirati alla danza e alla biomeccanica del piede.

Arizona: essenzialità alleggerita

Versione più morbida dell’icona Birkenstock.

Fibbie arrotondate per un look più delicato.

Fodera in tessuto Vichy, omaggio discreto all’universo Repetto.

Plantare studiato per il supporto naturale del piede.

Opéra: sabot che richiama il mondo della danza

Silhouette pulita e linee essenziali.

Nastri in gros-grain ispirati alle scarpette da balletto.

Combinazione di pragmatismo e dettagli raffinati.

Adatta a chi cerca estetica e leggerezza nei movimenti.

Scala: la ballerina con anima Birkenstock

Progetto che unisce eleganza francese e comfort tedesco.

Forma da ballerina con il supporto del plantare.

Esempio di come il design di calzatura possa diventare estensione del corpo.

Colori e materiali: l’incontro dei DNA stilistici

La palette richiama i codici cromatici di Repetto reinterpretati con materiali tipici Birkenstock. Le combinazioni giocano su contrasti di finish.

Iconic Pink — rosa vivido della maison francese.

— rosa vivido della maison francese. Flame Red — rosso acceso che accentua il carattere.

— rosso acceso che accentua il carattere. Profound Black — nero profondo, elegante e versatile.

I materiali alternano pelli opache e verniciate, con fodere e dettagli che rimandano al mondo della danza. La fusione crea superfici contemporanee e funzionali.

Perché questa collaborazione cambia il linguaggio della scarpa

Negli ultimi anni la moda ha superato la separazione tra comfort e raffinatezza. Il fenomeno del balletcore è uno dei segnali più evidenti. Birkenstock, con la linea 1774, ha già spostato il proprio discorso verso la moda di ricerca.

L’incontro con Repetto rafforza questa traiettoria. La collaborazione mette in luce come la scarpa possa interpretare il modo in cui ci muoviamo e viviamo gli ambienti urbani.

Dove trovare la collezione e informazioni pratiche

Siti ufficiali: store online di Birkenstock e Repetto.

Retail selezionati: boutique internazionali e partner scelti.

Disponibilità limitata per alcuni modelli: consigliata la prenotazione.

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