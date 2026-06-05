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Musica nei film: per Michele Braga va usata solo quando è necessaria

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Di : Martina Fabbri

Michele Braga: «La musica nei film? Solo quando è necessaria»
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Michele Braga arriva nella serialità con In Utero su HBO Max e racconta come la musica può entrare nelle vite senza urlare. La nuova colonna sonora accompagna storie di fertilità, identità e cura, mettendo in dialogo suono acustico e ambiente clinico. In questa intervista si svelano scelte, dubbi e il mestiere del compositore oggi.

La sfida di In Utero: creare una voce musicale per la serie

Braga ha lavorato seguendo la trama più che l’ego personale. Ha voluto che ogni personaggio avesse una propria presenza sonora.

Approccio per sottrazione: predilige entrare solo quando serve. La musica non deve spiegare, ma suggerire.

La serie, ambientata a Barcellona, racconta una clinica di fecondazione assistita. Personaggi diversi richiedevano identità sonore distinte.

  • Ruggero: timbriche e figure che raccontano esperienza e misura.

  • Angelo: colori più intimi, vulnerabilità e forza insieme.

  • La clinica: un carattere sonoro che respira l’ambiente mediale.

Acustico vs tecnologico: restituire umanità a uno spazio freddo

La scelta timbrica mescola strumenti acustici e soluzioni più controllate. Non è solo contrasto, ma dialogo.

Braga spiega che il laboratorio scientifico richiede suoni precisi. Però la nascita non è mai solo tecnica.

L’obiettivo è rendere visibile l’emozione che si nasconde dietro procedure apparentemente fredde.

Il ruolo del sound design e del mix nella serialità contemporanea

Per ottenere immersione non basta la partitura. Rumori, silenzi e bilanciamento sono fondamentali.

Spesso, nelle produzioni, la musica viene usata per forzare emozioni. Braga preferisce il contrario.

Elementi chiave per uno spazio sonoro immersivo

  • Sound design curato per far respirare le scene.

  • Mix che lascia spazio alle voci e all’azione.

  • Uso misurato degli strumenti per non sovrastare gli attori.

Leitmotiv e struttura musicale in una serie lunga otto episodi

Braga vede i temi ricorrenti come punti di ritorno emotivi. Aiutano lo spettatore a riconnettersi con i personaggi.

La scelta è stata mista: motivi che ritornano e interventi modulari situazionali.

Vantaggio dei leitmotiv: danno unità e coesione lungo l’arco narrativo.

Libertà creativa e disciplina: differenze tra cinema e serialità

Nel cinema il dialogo compositore-regista spesso è più diretto. Nelle serie entrano molte voci produttive.

Questo può frammentare il processo e rendere le scelte meno chiare.

Chi decide cosa

  • Registi con forte visione guidano la musica.

  • Montatori e editor possono influenzare la collocazione dei brani.

  • Le piattaforme a volte impongono linee creative diverse.

Quando il regista è esperto di musica: vantaggio o limite?

La competenza non equivale sempre a visione corretta. Serve chiarezza su cosa si vuole ottenere.

Il miglior rapporto è quello in cui regista e compositore condividono un obiettivo emotivo.

Sperimentazione contro omologazione: riscoprire identità sonore

Braga mette in guardia dalla standardizzazione dei suoni. Citare modelli famosi è facile, inventare una via nuova è più utile.

Le temp track possono diventare una prigione creativa. Meglio imparare i processi che i timbri altrui.

  • Evitare il copia-incolla dei grandi suoni Hollywoodiani.

  • Usare la sperimentazione per trovare nuove chiavi espressive.

  • Mantenere varietà stilistica per preservare identità.

Formazione e mestiere: perché servono bottega e scuola

Braga difende il lavoro pratico come scuola primaria. Ma vede valore anche in percorsi formativi cinematografici.

Proposta concreta: integrare esperienze con registi e sceneggiatori per imparare ad ascoltare il cinema.

Elementi utili per una formazione efficace

  1. Competenze musicali solide prima di entrare nel cinema.

  2. Tirocini pratici on set o in sala montaggio.

  3. Stage con registi per costruire un linguaggio condiviso.

Autorialità del compositore: voce riconoscibile o lavoro invisibile?

Braga si definisce eclettico, ma riconoscibile. L’autorialità resiste quando il compositore entra nella scena.

Se la musica diventa mero fornitore, è sostituibile. Il rischio maggiore è perdere il dialogo con le immagini.

Intelligenza artificiale: opportunità e insidie per le colonne sonore

L’AI può essere uno strumento utile. Può suggerire idee o generare tracce di base.

Ma quando una colonna sonora è interamente AI, la qualità e la responsabilità artistica calano.

Pericolo reale: produzioni che scelgono soluzioni economiche a scapito del valore creativo.

  • Uso intelligente dell’AI: integrazione e ispirazione.

  • Uso irresponsabile: sostituzione del compositore umano.

  • Ruolo etico dei professionisti nel preservare standard qualitativi.

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