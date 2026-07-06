Skims lancia campagna pubblicitaria con personaggio di serie TV Netflix

SKIMS continua a sorprendere: l’ultimo lancio del brand di Kim Kardashian mescola humor, celebrità e marketing raffinato. La campagna per gli essentials maschili mette in scena un testimonial insolito e mostra come una strategia creativa possa trasformare un capo basic in un oggetto di desiderio.

Perché SKIMS è diventato modello nel marketing della moda

In pochi anni SKIMS si è imposta non solo come marchio di intimo. È diventato un laboratorio di idee per campagne che generano conversazioni. La scelta dei volti, le collaborazioni con brand sportivi e i concept provocatori fanno parte di una strategia studiata.

Selezione di testimonial : nomi come Hailey Bieber, Post Malone e Usher aumentano la portata mediatica.

: nomi come Hailey Bieber, Post Malone e Usher aumentano la portata mediatica. Partnership strategiche : collaborazioni con Nike, The North Face e NBA amplificano l’identità del marchio.

: collaborazioni con Nike, The North Face e NBA amplificano l’identità del marchio. Campagne iconiche: SKIMS non ha paura di osare con idee che diventano virali.

Il nuovo volto della collezione uomo: tra finzione e realtà

La campagna più recente promuove i capi essential per uomo. Tra questi il Men’s Cotton Brief nella tonalità “Atmosphere”, il Cotton Rib Tank e le Men’s Tube Crew Sock nella variante “Chalk”.

Al centro della narrazione non c’è solo Will Ferrell, ma il suo alter ego: Lonnie “The Hawk” Hawkins. Il personaggio appartiene a una serie in uscita su Netflix. La scelta accentua il confine tra promozione prodotto e storytelling seriale.

Impatto visivo e creatività: il ruolo della fotografa

Le immagini della campagna sono firmate dall’artista britannica Nadia Lee Cohen. Il suo stile cinematografico enfatizza ironia e glamour. Le foto trasformano capi quotidiani in visual narrativi e facilmente condivisibili sui social.

Elementi visivi che funzionano

Ritratti costruiti come scene di un film.

Palette colori che esaltano “Atmosphere” e “Chalk”.

Uso dell’umorismo per farsi ricordare.

Cross-promotion: moda che fa pubblicità a una serie TV

Questa operazione punta a due obiettivi contemporanei. Da un lato incrementare le vendite degli essentials uomo. Dall’altro generare curiosità per la serie che vede protagonista il personaggio interpretato da Ferrell.

Il pubblico del brand scoprirà la serie.

I fan dell’attore entreranno in contatto con SKIMS.

È una sinergia che trasforma pubblicità in intrattenimento.

Rischi calcolati e vantaggi della scelta

Usare un personaggio fittizio come testimonial è una scommessa. Spostare l’attenzione dall’attore al ruolo richiede coerenza narrativa. SKIMS però possiede vantaggi che mitigano il rischio.

Brand equity consolidata grazie a lanci precedenti.

Comunicazione già orientata al racconto visuale.

Capacità di fare notizia con poche immagini o un post social.

Le precedenti mosse che hanno costruito il successo

SKIMS ha costruito una roadmap di campagne che hanno ampliato la notorietà del marchio. Ogni iniziativa sembra pensata per creare conversazioni e vendite simultanee.

Collezioni inclusive e campagne che celebrano la diversità.

Collaborazioni con brand di settore e istituzioni sportive.

Lancio di prodotti che diventano trend immediati.

Cosa aspettarsi dal 16 luglio e oltre

La serie con Will Ferrell debutterà su Netflix il 16 luglio. Intanto il personaggio ha già un profilo Instagram attivo. Questo crea attesa e alimenta il dialogo con i consumatori.

Per SKIMS la strategia è chiara: usare il racconto seriale per aumentare visibilità e vendite. La campagna fa leva su humour, celebrità e design dei prodotti.

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