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Champion rivoluziona lo spazio urbano con Robbie McIntosh

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Di : Davide Caruso

Champion ribalta le regole dello spazio urbano con Robbie McIntosh
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Una nuova stagione di Champion entra nelle strade d’Europa con un progetto che rifiuta scenari costruiti e preferisce la vita reale dei quartieri. Reverse The Rules racconta come giovani creativi trasformano la città in palcoscenico, da Milano a Berlino fino a Liverpool, dove movimento, espressione e comunità diventano il vero abbigliamento della stagione.

Il cuore della campagna Champion SS26: riscrivere le regole urbane

La campagna punta su immagini autentiche e luoghi non convenzionali. Nessun set, solo spazi urbani reali. L’idea è semplice: la cultura nasce dove le persone scelgono di esserci.

  • Movimento: la città come playground per chi si muove.

  • Espressione: i muri diventano tele per raccontare identità.

  • Comunità: negozi e crew come nodi di un ecosistema locale.

Champion osserva questi fenomeni e li traduce in immagini che parlano a un pubblico giovane e connesso.

Milano e lo spirito del movimento: lo skate come linguaggio

A Milano il progetto mette in scena lo skateboard come strumento di trasformazione urbana. Scale, piazze e angoli nascosti acquisiscono nuove funzioni.

Lavoro fotografico e approccio visivo

Le foto milanesi sono opera di Robbie McIntosh, che scatta su pellicola. Il suo metodo privilegia la spontaneità e la narrazione giorno per giorno.

  • Riprese non posate per restituire veridicità.

  • Scelte estetiche legate al gusto personale del fotografo.

  • Ritratto di una scena che vive e si evolve.

Berlino: i writer e il valore dell’espressione pubblica

A Berlino la campagna si concentra sulla street art. Writer e creativi usano muri e spazi abbandonati come supporto per storie personali.

Qui l’arte non passa dalle gallerie. L’identità si costruisce sul muro. Ogni intervento comunica appartenenza e attitudine.

Liverpool: comunità, negozi indipendenti e scena locale

Liverpool chiude il percorso con un focus sulla comunità. Centro del racconto è il Lost Art skate shop, luogo di ritrovo e punto di riferimento per la scena locale.

  • Lo shop come hub per eventi e scambi culturali.

  • Supporto reciproco tra rider e artisti.

  • Spazi condivisi che alimentano una cultura pratica.

Elementi chiave che emergono dalla campagna

Al centro del progetto ci sono alcuni messaggi chiari e ripetuti. Li sintetizziamo così:

  1. Autenticità: la narrazione vive nella quotidianità urbana.

  2. Organicità: niente scenografie, solo luoghi reali.

  3. Connessione: le crew locali collegano persone e pratiche.

  4. Identità: ogni città offre un capitolo diverso dello stesso racconto.

Come la moda dialoga con la città e la cultura giovane

Champion non impone una visione. Preferisce documentare e lasciare che siano le comunità a farsi interpreti. Questo approccio rende la collezione più credibile.

La città diventa così una superficie aperta, dove architettura e persone si influenzano a vicenda. Le immagini trasmettono energia, movimento e senso di appartenenza.

Perché Reverse The Rules parla al pubblico digitale

La campagna si adatta al linguaggio dei social e dei media digitali. Contenuti visivi forti, storie brevi e personaggi riconoscibili la rendono perfetta per scoperta e condivisione.

  • Immagini che funzionano su feed e formati mobile.

  • Elementi narrativi facili da ricontestualizzare.

  • Un racconto europeo, ma con radici locali.

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