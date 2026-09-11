Duolingo lascia lo schermo e si affaccia al guardaroba. Il gufo verde, simbolo di milioni di lezioni, ora parla la lingua della moda. Con una capsule che gioca sulla pronuncia dei grandi nomi del fashion, il brand trasforma un piccolo imbarazzo in un’idea stilistica e pop.

La genesi di The Phonetic Collection: idee e collaborazioni

La nuova capsule si chiama The Phonetic Collection. È nata dalla collaborazione con la designer Megan O’Cain. L’ispirazione è semplice e geniale: riscrivere i nomi dei brand di moda come suonano, non come si leggono. Il risultato è immediato e spesso divertente.

Schizzi e note dalla collaborazione creativa alla base della Phonetic Collection

Hermès diventa “air-mess”.

diventa “air-mess”. Givenchy è reinterpretato come “zhee-vahn-shee”.

è reinterpretato come “zhee-vahn-shee”. Altri marchi storici vengono ritradotti in fonetica e applicati ai capi.

Come appaiono i capi: estetica e tipografia a braccetto

La collezione mescola praticità e sperimentazione. Ci sono pezzi che guardano al tailoring e altri che restano nel campo dello sportswear.

Elementi chiave del design

Linee riconoscibili, con proporzioni enfatizzate.

Accessori pensati per raccontare la grafia della pronuncia.

Tipografia che somiglia a una lavagna di lezione di lingua.

Non è solo stampa su tessuto. È un linguaggio visivo che mette la parola al centro della forma.

Duo: dalla notifica alla mascotte di stile

Da anni Duolingo costruisce un universo attorno al suo personaggio. Duo non è più solo un promemoria sul telefono. Ora entra nel guardaroba come simbolo di identità.

L’azienda ha sviluppato un vero cast di personaggi e una grammatica estetica riconoscibile. In pratica, Duo è diventato un elemento culturale autonomo.

La transizione digitale–analogica

Capi marchiati Duolingo: cappelli, T-shirt, hoodie.

Campagne ironiche che sfruttano meme e reazioni della community.

Un tono pop e immediato, lontano dall’austerità del fashion tradizionale.

Il pop-up e le vetrine previste per il lancio durante la New York Fashion Week

Il lancio a New York: eventi e modalità d’acquisto

La presentazione avverrà durante la New York Fashion Week. È prevista una campagna outdoor. Inoltre ci sarà un pop-up presso Null Object il 9 e il 10 settembre.

La scelta di Duolingo registra un elemento di gamification: non si compra con denaro. Per provare ad aggiudicarsi i pezzi servono le streak, cioè i giorni consecutivi di utilizzo dell’app.

Evento fisico: pop-up e vetrine urbane.

Campagna esterna: affissioni e visual strong.

Meccanica di accesso: premiare l’impegno degli utenti.

Perché la strategia funziona: linguaggio, identità e accessibilità

La campagna sfrutta una paura comune nel fashion: sbagliare la pronuncia di un nome. Trasforma quel momento in un valore estetico. Indossare la pronuncia equivale a mettere in mostra la propria umanità.

In questo modo Duolingo porta nel mondo della moda un’estetica volutamente giocosa. Non cerca di rendere Duo più serio. Al contrario, lo celebra come icona pop.

La scelta parla anche di branding efficace. Un simbolo digitale diventa un mezzo per amplificare presenza e conversazione culturale. E la moda è il palcoscenico giusto per dimostrarlo.

Articoli simili

Vota questo articolo