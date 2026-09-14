Newsletter

Connettersi

Matilda De Angelis, co-direttrice del nuovo speciale cartaceo di Rolling Stone Italia

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Matilda De Angelis, co-direttrice del nuovo speciale cartaceo di Rolling Stone Italia
WhatsApp

Matilda De Angelis firma e co-dirige il nuovo numero cartaceo di Rolling Stone Italia pensato per la Mostra di Venezia. Un progetto che mette al centro volti, incontri e una riflessione sul cinema contemporaneo.

Il lancio in occasione della Mostra del Cinema di Venezia

Il magazine arriverà in edicola dal 2 settembre, in concomitanza con la kermesse veneziana. La pubblicazione è studiata per accompagnare il pubblico dentro la frenesia del festival.

Folla e red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia
La Mostra del Cinema di Venezia, cornice del lancio del numero speciale.

  • Data uscita: 2 settembre.

  • Formato: edizione cartacea speciale, disponibile anche in pre-ordine online.

  • Obiettivo: raccontare il presente del cinema italiano e internazionale.

In copertina: un dialogo tra generazioni del cinema

La copertina ospita una conversazione tra Matilda De Angelis e Valeria Golino. Si tratta di un passaggio simbolico di esperienza e sguardi diversi sul set.

Questo incontro mette in luce lezioni di mestiere, ricordi di riprese e il rapporto tra una protagonista emergente e una veterana del cinema.

Contenuti principali e volti presenti

Il numero esplora più fronti del panorama cinematografico. Tra le interviste e i servizi troviamo nomi internazionali e proposte emergenti.

  • Un’intervista esclusiva a Hirokazu Kore’eda.

  • Un ritratto di Nicolas Winding Refn.

  • Un approfondimento su Jane Schoenbrun.

  • Uno speciale dedicato alle opere prime, introdotto da Carolina Cavalli, presidente della giuria del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” 2026.

Ritratti e set: immagini che raccontano la città

La rivista include servizi fotografici realizzati a Venezia. Tra questi, uno shooting dedicato a Pierpaolo Capovilla, fotografato nella sua città da Filippo Scotti.

Servizio fotografico realizzato tra i canali di Venezia
Immagini che raccontano la città e il legame degli artisti con Venezia.

Le immagini cercano di cogliere l’atmosfera veneziana e il legame tra artisti e luogo del festival.

Progetti editoriali e collaborazioni culturali

Nel corpo del numero, Matilda dialoga con le direttrici della fotografia e co-fondatrici di Eki Magazine. Il confronto tocca pratiche visive e l’editoria indipendente.

  • Approfondimenti sulla fotografia di set.

  • Riflessioni sull’editoria cartacea nel digitale.

  • Vista d’insieme su nuove tendenze visive nel cinema europeo.

Guida al festival e sezioni speciali

Oltre agli approfondimenti, il numero riserva una guida pratica e ironica ai festival cinematografici. La rubrica combina critiche, consigli e curiosità.

  • Consigli per seguire le proiezioni a Venezia.

  • Sezioni dedicate a film emergenti e retrospettive.

  • Raccomandazioni per lettori e addetti ai lavori.

Come trovare il numero e informazioni utili

Il nuovo numero è pre-ordinabile online e disponibile nelle edicole. Per chi vuole approfondire, la versione cartacea propone contributi esclusivi non pubblicati sul web.

  • Pre-ordine: disponibile sul sito ufficiale.

  • Distribuzione: edicole nazionali dal 2 settembre.

  • Formato: speciale cartaceo con servizi fotografici e interviste esclusive.

Tag e focus tematici

Argomenti principali trattati nel numero:

  • Matilda De Angelis

  • Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

  • Festival di cinema

  • Opere prime e giovani registi

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Casa Bianca usa clip di Tropic Thunder, Ben Stiller replica: la guerra non è un film

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXing