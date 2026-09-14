Matilda De Angelis firma e co-dirige il nuovo numero cartaceo di Rolling Stone Italia pensato per la Mostra di Venezia. Un progetto che mette al centro volti, incontri e una riflessione sul cinema contemporaneo.
Il lancio in occasione della Mostra del Cinema di Venezia
Il magazine arriverà in edicola dal 2 settembre, in concomitanza con la kermesse veneziana. La pubblicazione è studiata per accompagnare il pubblico dentro la frenesia del festival.
- Data uscita: 2 settembre.
- Formato: edizione cartacea speciale, disponibile anche in pre-ordine online.
- Obiettivo: raccontare il presente del cinema italiano e internazionale.
In copertina: un dialogo tra generazioni del cinema
La copertina ospita una conversazione tra Matilda De Angelis e Valeria Golino. Si tratta di un passaggio simbolico di esperienza e sguardi diversi sul set.
Questo incontro mette in luce lezioni di mestiere, ricordi di riprese e il rapporto tra una protagonista emergente e una veterana del cinema.
Contenuti principali e volti presenti
Il numero esplora più fronti del panorama cinematografico. Tra le interviste e i servizi troviamo nomi internazionali e proposte emergenti.
- Un’intervista esclusiva a Hirokazu Kore’eda.
- Un ritratto di Nicolas Winding Refn.
- Un approfondimento su Jane Schoenbrun.
- Uno speciale dedicato alle opere prime, introdotto da Carolina Cavalli, presidente della giuria del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” 2026.
Ritratti e set: immagini che raccontano la città
La rivista include servizi fotografici realizzati a Venezia. Tra questi, uno shooting dedicato a Pierpaolo Capovilla, fotografato nella sua città da Filippo Scotti.
Le immagini cercano di cogliere l’atmosfera veneziana e il legame tra artisti e luogo del festival.
Progetti editoriali e collaborazioni culturali
Nel corpo del numero, Matilda dialoga con le direttrici della fotografia e co-fondatrici di Eki Magazine. Il confronto tocca pratiche visive e l’editoria indipendente.
- Approfondimenti sulla fotografia di set.
- Riflessioni sull’editoria cartacea nel digitale.
- Vista d’insieme su nuove tendenze visive nel cinema europeo.
Guida al festival e sezioni speciali
Oltre agli approfondimenti, il numero riserva una guida pratica e ironica ai festival cinematografici. La rubrica combina critiche, consigli e curiosità.
- Consigli per seguire le proiezioni a Venezia.
- Sezioni dedicate a film emergenti e retrospettive.
- Raccomandazioni per lettori e addetti ai lavori.
Come trovare il numero e informazioni utili
Il nuovo numero è pre-ordinabile online e disponibile nelle edicole. Per chi vuole approfondire, la versione cartacea propone contributi esclusivi non pubblicati sul web.
- Pre-ordine: disponibile sul sito ufficiale.
- Distribuzione: edicole nazionali dal 2 settembre.
- Formato: speciale cartaceo con servizi fotografici e interviste esclusive.
Tag e focus tematici
Argomenti principali trattati nel numero:
- Matilda De Angelis
- Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
- Festival di cinema
- Opere prime e giovani registi
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.