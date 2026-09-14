Chris Hansen ha finalmente rotto il ghiaccio sul film che porta il suo nome in sala. L’ex conduttore di To Catch a Predator si è raccontato in modo diretto, spiegando come ha saputo del progetto e quale idea aveva in mente per il volto che lo avrebbe rappresentato sul grande schermo.

Le parole di Hansen sul casting di Primetime

Chris Hansen è intervenuto al podcast Serialously with Annie Elise per chiarire la sua posizione. Ha raccontato di non essere stato parte integrante del processo creativo. “Non ho avuto alcun ruolo nella sceneggiatura”, ha precisato, aggiungendo di essersi informato sul progetto solo quando era già in avanzata fase di sviluppo.

Hansen ha riconosciuto il talento di Robert Pattinson, ma ha rivelato di aver immaginato un altro interprete per il proprio ruolo. La scelta di Pattinson, secondo il giornalista, non corrispondeva alla sua prima idea per il protagonista.

Un’altra faccia per interpretarlo: l’ipotesi Denis Leary

Nel raccontare i suoi propositi originali, Hansen ha evocato un nome diverso. Non si è trattato di una critica verso Pattinson, ma di una preferenza personale maturata anni fa.

Hansen aveva pensato a un attore con una presenza diversa e più consona all’età ipotizzata.

Ha citato Denis Leary come possibile interprete ideale per ragioni di caratterizzazione.

Questa scelta alternativa resta una curiosità che sottolinea come ogni progetto filmi coivolge visioni differenti.

Hansen immaginava una presenza diversa per il ruolo principale.

Dubbi sul motivo dietro il progetto

Il giornalista ha espresso dubbi sulle motivazioni che hanno guidato la realizzazione del film. Secondo Hansen, è naturale che uno studio punti al successo commerciale. Tuttavia, ha suggerito che il suo nome possa essere servito anche come un elemento di marketing. “Sospetto che abbiano usato il mio nome perché ha valore commerciale”, ha ammesso, mantenendo però un tono misurato e senza attaccare apertamente la produzione.

Hansen ha sottolineato la differenza tra il desiderio di raccontare una storia e l’interesse a massimizzare l’audience. Questa distinzione gli ha dato una certa distanza emotiva rispetto all’operazione mediatica.

Il contatto con la produzione e il coinvolgimento reale

La produzione lo ha contattato alcuni mesi prima dell’intervista per sondare un possibile coinvolgimento. Hansen ha detto che gli è stata offerta una forma di collaborazione, ma che poi non ha svolto un ruolo da consulente né ha contribuito alla sceneggiatura.

È stato informato tardi sui dettagli del film.

Non ha partecipato attivamente alla scrittura o alla regia.

Accetterà di vedere il lavoro solo dopo aver partecipato a una visione privata.

Ha confermato che parteciperà a una proiezione privata organizzata prima dell’uscita ufficiale e che riserverà giudizi definitivi fino a quel momento.

Cast, regia e data d’uscita: cosa aspettarsi da Primetime

Il film, prodotto da A24 e diretto da Lance Oppenheim, è atteso nelle sale il 25 settembre 2026. Oltre a Robert Pattinson, il cast include nomi noti e figure sorprendenti.

Primetime, prodotto da A24, è atteso nelle sale il 25 settembre 2026.

Cast principale

Robert Pattinson

Merritt Wever

Skyler Gisondo

Phoebe Bridgers

Anna Faris

Creed Bratton

La combinazione tra un regista emergente e un cast eclettico alimenta curiosità e aspettative. Resta da vedere se la performance di Pattinson saprà convincere la persona che interpreta sullo schermo.

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