Nicola Ferrari torna a farsi notare con un nuovo pezzo che miscela energia rock e testi immediati. Il singolo punta a segnare il percorso verso il prossimo disco, offrendo un assaggio della direzione sonora che l’artista intende seguire. Chi ascolta troverà ritmo e parole pensate per restare.

Il singolo che anticipa il secondo album

Le cose che sai è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, pensato come traccia di lancio per il suo secondo album. La canzone prende le mosse da un impianto rock deciso, ma mantiene una linea melodica capace di attirare anche un pubblico più ampio. L’intento è chiaro: costruire aspettativa senza svelare tutto.

Chi ha lavorato al suono: arrangiamenti e produzione

Dietro il mix c’è un lavoro di dettaglio che valorizza chitarre e ritmica. Gli arrangiamenti sono firmati da Francesco Mignogna, che ha lavorato per dare corpo alla traccia e rendere ogni parte riconoscibile.

Dietro al suono: il lavoro in studio sul mix e gli arrangiamenti

Arrangiamenti: Francesco Mignogna

Produzione: team interno NF Records

Mix e mastering: professionisti scelti per l’equilibrio del suono

Caratteristiche musicali e influenze

La produzione combina chitarre elettriche ruvide con sezioni ritmiche compatte. Le influenze spuntano dal rock contemporaneo, con tocchi di pop melodico. Il risultato è un brano compatto, adatto sia alla radio che ai palchi live.

Il progetto video: il lyric video e il suo stile

Per accompagnare l’uscita è stato realizzato un lyric video a cura di Simone Gazzola. Il video non è un semplice testo animato: lavora su immagini evocative che seguono il flusso del brano.

Il lyric video usa immagini minimal ed evocative per accompagnare il testo

Regia e concept: Simone Gazzola

Stile visivo: minimal ed evocativo

Funzione: rafforzare il messaggio del testo

Dove ascoltare e come seguire l’artista

Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme streaming e in rotazione radio. La strategia di pubblicazione punta a raggiungere sia gli ascoltatori abituali dell’artista sia nuovi pubblici attraverso playlist e promozione digitale.

Piattaforme streaming: Spotify, Apple Music, YouTube Music

Video: canale ufficiale YouTube

Etichetta: pubblicazione a cura di NF Records con il supporto di Astralmusic

Cosa aspettarsi dal prossimo album

Il singolo offre indizi sul tono complessivo del secondo album: canzoni più strutturate, attenzione alla produzione e testi che puntano all’impatto emotivo. L’obiettivo è creare un lavoro coerente, capace di valorizzare l’evoluzione artistica di Nicola Ferrari.

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