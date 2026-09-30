Nicola Ferrari torna a farsi notare con un nuovo pezzo che miscela energia rock e testi immediati. Il singolo punta a segnare il percorso verso il prossimo disco, offrendo un assaggio della direzione sonora che l’artista intende seguire. Chi ascolta troverà ritmo e parole pensate per restare.
Il singolo che anticipa il secondo album
Le cose che sai è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, pensato come traccia di lancio per il suo secondo album. La canzone prende le mosse da un impianto rock deciso, ma mantiene una linea melodica capace di attirare anche un pubblico più ampio. L’intento è chiaro: costruire aspettativa senza svelare tutto.
Chi ha lavorato al suono: arrangiamenti e produzione
Dietro il mix c’è un lavoro di dettaglio che valorizza chitarre e ritmica. Gli arrangiamenti sono firmati da Francesco Mignogna, che ha lavorato per dare corpo alla traccia e rendere ogni parte riconoscibile.
- Arrangiamenti: Francesco Mignogna
- Produzione: team interno NF Records
- Mix e mastering: professionisti scelti per l’equilibrio del suono
Caratteristiche musicali e influenze
La produzione combina chitarre elettriche ruvide con sezioni ritmiche compatte. Le influenze spuntano dal rock contemporaneo, con tocchi di pop melodico. Il risultato è un brano compatto, adatto sia alla radio che ai palchi live.
Il progetto video: il lyric video e il suo stile
Per accompagnare l’uscita è stato realizzato un lyric video a cura di Simone Gazzola. Il video non è un semplice testo animato: lavora su immagini evocative che seguono il flusso del brano.
- Regia e concept: Simone Gazzola
- Stile visivo: minimal ed evocativo
- Funzione: rafforzare il messaggio del testo
Dove ascoltare e come seguire l’artista
Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme streaming e in rotazione radio. La strategia di pubblicazione punta a raggiungere sia gli ascoltatori abituali dell’artista sia nuovi pubblici attraverso playlist e promozione digitale.
- Piattaforme streaming: Spotify, Apple Music, YouTube Music
- Video: canale ufficiale YouTube
- Etichetta: pubblicazione a cura di NF Records con il supporto di Astralmusic
Cosa aspettarsi dal prossimo album
Il singolo offre indizi sul tono complessivo del secondo album: canzoni più strutturate, attenzione alla produzione e testi che puntano all’impatto emotivo. L’obiettivo è creare un lavoro coerente, capace di valorizzare l’evoluzione artistica di Nicola Ferrari.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.