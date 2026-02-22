Newsletter

Daiana Lou, Medusa: il nuovo singolo è un inno alla vulnerabilità collettiva

DAIANA LOU: il brano “Medusa” è un inno alla vulnerabilità collettiva
I Daiana Lou rilanciano la loro proposta musicale con un singolo che racconta una trasformazione artistica. La nuova traccia ridefinisce il loro linguaggio sonoro e affida al mito un ruolo di specchio per emozioni contemporanee.

Uscita ufficiale e realtà discografica

Il singolo Medusa è disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali dal 9 gennaio 2026. La pubblicazione è curata da Just Entertainment, etichetta e laboratorio creativo diretto da Sergio Cerruti.

Una fase nuova per i Daiana Lou: tra Italia e Berlin

Dopo anni di attività nella scena berlinese, il duo ha scelto di rientrare in Italia con un suono più essenziale. L’approccio punta su un rock alternativo minimale e testi con accenti sempre più poetici.

Il percorso recente del gruppo include anche il primo singolo pubblicato nella nuova fase, intitolato Ti va di scomparire. Quella traccia ha fatto da ponte verso il presente lavoro.

Temi e immagini: la Medusa riletta in chiave emotiva

La figura della Medusa viene ripensata lontano dalla caricatura mitologica. Qui è simbolo della disillusione e delle ferite interiori.

  • Serpenti: metafora delle illusioni tossiche e dei desideri negati.

  • Vulnerabilità: al centro della narrazione musicale.

  • Empatia: la Medusa non pietrifica, ma accoglie il dolore altrui.

Il messaggio corale: dolore che diventa incontro

Il ritornello suggerisce che la disillusione non è esperienza solitaria. L’idea chiave è una solidarietà emotiva che trasforma il disagio individuale in esperienza condivisa.

Il videoclip diretto da Michele Piazza

Il brano è accompagnato da un video ufficiale firmato da Michele Piazza, sviluppato su un concept ideato dal gruppo stesso. Le immagini ribaltano il mito classico e lo rendono contemporaneo.

Elementi visivi e regia

  • Un’estetica che privilegia l’intimità e il contrasto.

  • Sequenze che enfatizzano l’empatia più che la paura.

  • Scelte registiche pensate per valorizzare la componente poetica del testo.

Cosa ascolterai: struttura musicale e atmosfera

La traccia si muove tra minimalismo ritmico e melodie essenziali. Al centro c’è la voce, sostenuta da arrangiamenti scarni e tensione emotiva.

  1. Linee di chitarra ridotte e incisive.

  2. Percussioni misurate per dare respiro al testo.

  3. Forte attenzione al fraseggio e alle pause, per accentuare la poesia.

Dove trovare il singolo e come seguire i Daiana Lou

Medusa è trasmessa in radio e disponibile su tutti i servizi di streaming. La distribuzione digitale assicura presenza sulle playlist più rilevanti per il rock alternativo.

  • Più informazioni e aggiornamenti: la pagina ufficiale di Just Entertainment.

  • Canali social del duo per contenuti extra e dietro le quinte.

  • Videoclip disponibile sul canale video scelto per la release.

