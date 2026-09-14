ORLANDO torna alla ribalta con un nuovo singolo che anticipa l’esordio discografico con una major. “Gran finale” esce l’11 settembre e introduce il progetto più grande, l’album Finchè siam giovani, in arrivo il 9 ottobre per Carosello Records/Triggger. Il pezzo è già disponibile in pre-save e porta con sé la cifra stilistica che ha segnato gli ultimi mesi dell’artista.
Il singolo “Gran finale”: produzione, atmosfere e immagini concrete
Registrato sotto la produzione di Etta e MACS, “Gran finale” mescola melodie intime e arrangiamenti asciutti. Il testo dipinge situazioni di tutti i giorni, tratteggiate con frasi dirette e immagini riconoscibili.
Tema centrale e doppia lettura
A una prima lettura il brano racconta una coppia che si scontra, si fa male e continua a scegliersi. A una seconda, più intima, lo scontro diventa dialogo tra due parti della stessa persona: quella che si sente vulnerabile e quella che prova a proteggerla.
ORLANDO descrive il pezzo come una riflessione sulla scelta di non abbandonarsi, anche quando sembra che tutto stia per finire.
Perché VEVO Italia lo ha segnalato tra i Newcomers 2026
La piattaforma di video musicali ha inserito l’artista nella lista dei nomi emergenti da seguire. La scelta si basa sulla coerenza del percorso e sulla qualità dei singoli pubblicati.
- La maglia dei Guns
- La vita completata
- Solo per salvarmi
- Americanata
Questi singoli hanno tracciato la direzione artistica di ORLANDO e confluiranno nel disco in uscita il prossimo ottobre.
“Finchè siam giovani”: il primo album con Carosello Records e cosa contiene
L’album Finchè siam giovani è il primo progetto ufficiale di ORLANDO per Carosello Records/Triggger. Uscirà il 9 ottobre e riunisce i singoli pubblicati negli ultimi mesi insieme a nuovi brani.
Cosa aspettarsi dal disco
- Un racconto intimo e contemporaneo.
- Testi che alternano quotidiano e introspezione.
- Produzioni moderne firmate da nomi emergenti della scena.
Il lancio è supportato da una campagna promozionale digitale. Il disco è già disponibile per il pre-save sulle principali piattaforme.
Crediti tecnici, immagine e canali social
Produttori principali: Etta e MACS. La copertina è stata curata da Carlo Tellaroli. Il progetto punta a una comunicazione che unisca musica, immagini e contenuti social.
Partecipa alla conversazione: segui e commenta ORLANDO sui profili Facebook, X, Threads e Instagram per aggiornamenti e reazioni in tempo reale.
Articoli simili
- Orlando: nuovo singolo la vita completata celebra il coraggio di scegliere se stessi ogni giorno
- Willie Peyote: nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato esce 15 maggio e annuncia club tour
- Blanco, nuovo album: foto in mutande e lettera ai fan, un brano gli fa male cantarlo
- Santamarea, album d’esordio anime storte in arrivo
- Annalisa ma io sono fuoco: copertina, data di uscita e versioni preorder
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.