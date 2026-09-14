ORLANDO torna alla ribalta con un nuovo singolo che anticipa l’esordio discografico con una major. “Gran finale” esce l’11 settembre e introduce il progetto più grande, l’album Finchè siam giovani, in arrivo il 9 ottobre per Carosello Records/Triggger. Il pezzo è già disponibile in pre-save e porta con sé la cifra stilistica che ha segnato gli ultimi mesi dell’artista.

Il singolo “Gran finale”: produzione, atmosfere e immagini concrete

Registrato sotto la produzione di Etta e MACS, “Gran finale” mescola melodie intime e arrangiamenti asciutti. Il testo dipinge situazioni di tutti i giorni, tratteggiate con frasi dirette e immagini riconoscibili.

La produzione di Etta e MACS ha curato le registrazioni di “Gran finale”.

Tema centrale e doppia lettura

A una prima lettura il brano racconta una coppia che si scontra, si fa male e continua a scegliersi. A una seconda, più intima, lo scontro diventa dialogo tra due parti della stessa persona: quella che si sente vulnerabile e quella che prova a proteggerla.

Il testo gioca tra scontro di coppia e dialogo interiore.

ORLANDO descrive il pezzo come una riflessione sulla scelta di non abbandonarsi, anche quando sembra che tutto stia per finire.

Perché VEVO Italia lo ha segnalato tra i Newcomers 2026

La piattaforma di video musicali ha inserito l’artista nella lista dei nomi emergenti da seguire. La scelta si basa sulla coerenza del percorso e sulla qualità dei singoli pubblicati.

La maglia dei Guns

La vita completata

Solo per salvarmi

Americanata

Questi singoli hanno tracciato la direzione artistica di ORLANDO e confluiranno nel disco in uscita il prossimo ottobre.

“Finchè siam giovani”: il primo album con Carosello Records e cosa contiene

L’album Finchè siam giovani è il primo progetto ufficiale di ORLANDO per Carosello Records/Triggger. Uscirà il 9 ottobre e riunisce i singoli pubblicati negli ultimi mesi insieme a nuovi brani.

Cosa aspettarsi dal disco

Un racconto intimo e contemporaneo.

Testi che alternano quotidiano e introspezione.

Produzioni moderne firmate da nomi emergenti della scena.

Il lancio è supportato da una campagna promozionale digitale. Il disco è già disponibile per il pre-save sulle principali piattaforme.

Crediti tecnici, immagine e canali social

Produttori principali: Etta e MACS. La copertina è stata curata da Carlo Tellaroli. Il progetto punta a una comunicazione che unisca musica, immagini e contenuti social.

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